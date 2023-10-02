中職／人工草皮和排水系統超棒 天母球場已成典範

杭州亞運棒球項目開打，比賽地點在紹興棒（壘）球體育文化中心棒球場，該中心的幾座球場皆採人工草皮，中華隊在出發前就已在天母球場集訓，提早適應人工草皮特性。

台灣早期曾在台南棒球場鋪設人工草皮，但因材質和施工品質不佳等問題，後來又改回天然草皮，使得台灣有很長一段時間沒有人工草皮的棒球場，國家隊出征前往往要到國外先適應人工草皮球場，例如2015年U18世界盃和2017年經典賽開打前，中華隊都先到日本移地訓練，適應人工草皮球場，然後再出發打比賽，最終成績皆不理想。

事實上，天母球場曾有一段「黑歷史」，2017年世大運棒球項目在天母球場進行，當時台北市政府斥資1.2億元整修球場，包括增設高畫質電子顯示板，座椅更新，球員休息室重新隔間，場內紅土、草皮也翻新。

然而，天母球場天然草皮養護不佳，很快就被打回原形，而且球場曾因雨多次大淹水、漏水，有一次台北地區突然下起暴雨，球場瞬間淹水，一路淹進兩隊球員休息室，教練和選手都看傻眼，直呼這實在太扯，也曾為球迷調侃的話題。

天母棒球場曾經是一下雨就淹大水，不只場內積水嚴重，連球員休息室都變成水鄉澤國。 聯合報系資料照片

為了解決球場排水問題，並考量使用率頻繁，沒有太多時間養護天人草皮，以及台灣缺乏人工草皮球場，經過多重評估，最終台北市政府在2018年決定將天母球場改成人工草皮，斥資8113萬元，2020年8月25完工，施工期為174天，隔年中職例行賽進駐，味全龍作為主場。

一開始外界還擔心，天母球場人工草皮是否對球員的膝蓋和腳踝造成傷害，夏天高溫日曬地面溫度過高，還有養護等問題都等著被檢視，不過，經過多年實戰使用幾乎零負評，更有不少職棒球員私下表示，「希望國內有多幾座像天母這樣的球場，在這裡打球很舒服。」

當初台北市政府人員曾赴日本橫濱、明治神宮球場考察，引進美國製人工草皮，排水系統全部「打掉重練」，參考日本做法，底層配置HDPE滲透網管，有清碎石層包覆，由下而上依序為級配粒料層、透水瀝青混凝土、矽砂混合橡膠顆粒，再鋪上人工草皮，其中鋪設排水管分兩個階段進行，除了能確保管線不被壓壞，洩水坡度和排水管接口，也能按照當初設計落實工程，讓球場排水功能達到效果。

天母排水已成為全國棒球場的典範，每當桃園等地的職棒使用球場，因短暫大雨被迫延賽，就會被拿來大酸特酸一番，然後再來讚美天母球場排水實在太棒了。

新竹棒球場就是不尊重專業的負面教材，花了天價改造卻成為危機四伏的「五百障礙」場地。 聯合報系資料照片

今年U18世界盃部分賽事在天母球場進行，B組預賽委內瑞拉以6：1擊敗西班牙拿下首勝，這一場比賽在颱風天進行，當天風雨交加，不時降下間歇性大雨，但球場排水系統實在太好了，絲毫不見嚴重積水，比賽得以順利進行，委內瑞拉總教練阿爾瓦雷斯賽後都說，「天母球場實在太棒了，經典賽有在這裡辦過嗎？」

解決台灣棒球場的場地不平整，草皮養護和排水不佳等問題別無他法，交給專業設計和施工團隊施作，天母球場就是最佳範本。

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