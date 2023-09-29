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公鹿得里拉德成奪冠大熱門？ 拓荒者才是真正贏家

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
里拉德(右)在最新的三方交易中來到公鹿，新球季將與字母哥(左)聯手出擊，公鹿也立刻成為國際賭盤的奪冠大熱門，但公鹿真的賺到了嗎？ 美聯社資料照片
里拉德(右)在最新的三方交易中來到公鹿，新球季將與字母哥(左)聯手出擊，公鹿也立刻成為國際賭盤的奪冠大熱門，但公鹿真的賺到了嗎？ 美聯社資料照片

公鹿透過三方交易拿下拓荒者後衛里拉德太陽取得拓荒者中鋒諾基奇，公鹿後衛艾倫，拓荒者前鋒里托和後衛強森，拓荒者獲得公鹿後衛哈勒戴，太陽中鋒艾頓和菜鳥前鋒卡馬拉，以及2029首輪簽和2028、2030首輪互換。

熱火前鋒巴特勒第一時間發表個人對這筆三方交易看法：「我建議NBA應該要調查一下公鹿有沒有違規行為...」。

過去兩個月里拉德一心表態想去熱火，外傳熱火提出「七換一」報價，包括四名球員+三首輪都未能打動拓荒者啟動交易按鈕。熱火足夠努力希望促成里拉德加盟熱火，可惜功敗垂成。拓荒者保持相當耐心，終於等到一筆更完美交易。

這筆三方交易的細節分析和重大影響

一、哈勒戴vs.里拉德，誰是公鹿更完美爭冠拼圖？

哈勒戴(左)雖然在得分能力與知名度上不如里拉德(右)，但對整體團隊戰力的貢獻卻是更為全面。 2022-23 Panini球員卡
哈勒戴(左)雖然在得分能力與知名度上不如里拉德(右)，但對整體團隊戰力的貢獻卻是更為全面。 2022-23 Panini球員卡

同樣是33歲，里拉德擅長外線投射和進攻得分，哈勒戴防守更好、對位更強，突破和籃下終結能力更優於里拉德。論個人能力和投籃，里拉德無可挑剔，他是一名場均30分射手，關鍵球和單打得分都是聯盟一線球星水平。但2021年東京奧運男籃，美國男籃主控是哈勒戴，里拉德在美國隊只能扮演角色球員，里拉德在美國男籃組織、得分、外線並沒能發揮作用，反而在防守端成為美國隊漏洞。

哈勒戴奧運一戰成名，防守一流，對位優勢和組織力不凡，個人能力和價值一直被低估，對團隊作用和帶動力遠在里拉德之上。NBA跟國際籃球有完全不同的比賽風格和細節，公鹿決定賭一把大的，用里拉德取代哈勒戴，或許有必須做出改變的壓力，但團隊、防守、組織力和價值該被優先考量，個人能力不一定能提升團隊戰力。

二、公鹿成為賭盤爭冠最熱門 無法反應真實戰力

NBA賭盤爭冠排名原本是1、金塊，2、塞爾蒂克，3、公鹿，4太陽。公鹿用哈勒戴換來里拉德，排名瞬間提升，公鹿第一、金塊第二、塞爾蒂克第三、太陽第四。

里拉德名氣、得分大於哈勒戴，這是NBA比賽風格和認知文化。但籃球是團隊重於個人，哈勒戴是比里拉德更棒的團隊球員，他的防守、組織和攻防兩端作用，都不是數據和個人投籃可以呈現出來的價值。

三、哈勒戴+艾頓到手 拓荒者得到最完美改變和補強

拓荒者本來就留不住里拉德，但沒想到能換來哈勒戴(右)和中鋒艾頓(左)這兩位頂尖好手，這交易簡直是天上掉下來的禮物！ 歐新社資料照片
拓荒者本來就留不住里拉德，但沒想到能換來哈勒戴(右)和中鋒艾頓(左)這兩位頂尖好手，這交易簡直是天上掉下來的禮物！ 歐新社資料照片

拓荒者已經平凡很久，送走里拉德+中鋒諾基奇，放走小前鋒里托和後衛強森，收進兩名先發主力哈勒戴和中鋒艾頓，還有幾個首輪，根本賺爆。拓荒者就是這筆三方交易最大贏家，哈勒戴是更出色指揮官，更完美防守者，擁有更出色對位能力和突破分球籃下終結能力。艾頓攻防表現和禁區作用，遠大於諾基奇，而且艾頓更年輕，速度得分能力更好。外傳拓荒者還會出手哈勒戴，我是不這麼看，拓荒者需要哈勒戴帶領年輕球員成長，他是很棒的領導者和持球點。

四、太陽頭殼壞去 為拓荒者和公鹿獻上助攻

太陽分別為公鹿和拓荒者送上完美助攻，如果不是太陽加入三方交易，這筆交易根本不可能成形。太陽會參與，只是想要送走心不在鳳凰城的艾頓，並不聰明。諾基奇或許可以稱職，但絕不是能提升無上限戰力長人和防守者，艾頓的擋拆、拋投、速度、禁區附近進攻技巧都有可取之處。太陽為交易而交易，拿下中鋒諾基奇和前鋒里托、後衛艾倫，充實角色球員，希望能填補前中後陣容板塊。

太陽有成人之美，但太陽有沒有更好？能不能達到戰力上限，甚至更好，還有很大疑慮。

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