公鹿得里拉德成奪冠大熱門？ 拓荒者才是真正贏家

公鹿透過三方交易拿下拓荒者後衛里拉德，太陽取得拓荒者中鋒諾基奇，公鹿後衛艾倫，拓荒者前鋒里托和後衛強森，拓荒者獲得公鹿後衛哈勒戴，太陽中鋒艾頓和菜鳥前鋒卡馬拉，以及2029首輪簽和2028、2030首輪互換。

熱火前鋒巴特勒第一時間發表個人對這筆三方交易看法：「我建議NBA應該要調查一下公鹿有沒有違規行為...」。

過去兩個月里拉德一心表態想去熱火，外傳熱火提出「七換一」報價，包括四名球員+三首輪都未能打動拓荒者啟動交易按鈕。熱火足夠努力希望促成里拉德加盟熱火，可惜功敗垂成。拓荒者保持相當耐心，終於等到一筆更完美交易。

這筆三方交易的細節分析和重大影響

一、哈勒戴vs.里拉德，誰是公鹿更完美爭冠拼圖？

哈勒戴(左)雖然在得分能力與知名度上不如里拉德(右)，但對整體團隊戰力的貢獻卻是更為全面。 2022-23 Panini球員卡

同樣是33歲，里拉德擅長外線投射和進攻得分，哈勒戴防守更好、對位更強，突破和籃下終結能力更優於里拉德。論個人能力和投籃，里拉德無可挑剔，他是一名場均30分射手，關鍵球和單打得分都是聯盟一線球星水平。但2021年東京奧運男籃，美國男籃主控是哈勒戴，里拉德在美國隊只能扮演角色球員，里拉德在美國男籃組織、得分、外線並沒能發揮作用，反而在防守端成為美國隊漏洞。

哈勒戴奧運一戰成名，防守一流，對位優勢和組織力不凡，個人能力和價值一直被低估，對團隊作用和帶動力遠在里拉德之上。NBA跟國際籃球有完全不同的比賽風格和細節，公鹿決定賭一把大的，用里拉德取代哈勒戴，或許有必須做出改變的壓力，但團隊、防守、組織力和價值該被優先考量，個人能力不一定能提升團隊戰力。

二、公鹿成為賭盤爭冠最熱門 無法反應真實戰力

NBA賭盤爭冠排名原本是1、金塊，2、塞爾蒂克，3、公鹿，4太陽。公鹿用哈勒戴換來里拉德，排名瞬間提升，公鹿第一、金塊第二、塞爾蒂克第三、太陽第四。

里拉德名氣、得分大於哈勒戴，這是NBA比賽風格和認知文化。但籃球是團隊重於個人，哈勒戴是比里拉德更棒的團隊球員，他的防守、組織和攻防兩端作用，都不是數據和個人投籃可以呈現出來的價值。

三、哈勒戴+艾頓到手 拓荒者得到最完美改變和補強

拓荒者本來就留不住里拉德，但沒想到能換來哈勒戴(右)和中鋒艾頓(左)這兩位頂尖好手，這交易簡直是天上掉下來的禮物！ 歐新社資料照片

拓荒者已經平凡很久，送走里拉德+中鋒諾基奇，放走小前鋒里托和後衛強森，收進兩名先發主力哈勒戴和中鋒艾頓，還有幾個首輪，根本賺爆。拓荒者就是這筆三方交易最大贏家，哈勒戴是更出色指揮官，更完美防守者，擁有更出色對位能力和突破分球籃下終結能力。艾頓攻防表現和禁區作用，遠大於諾基奇，而且艾頓更年輕，速度得分能力更好。外傳拓荒者還會出手哈勒戴，我是不這麼看，拓荒者需要哈勒戴帶領年輕球員成長，他是很棒的領導者和持球點。

四、太陽頭殼壞去 為拓荒者和公鹿獻上助攻

太陽分別為公鹿和拓荒者送上完美助攻，如果不是太陽加入三方交易，這筆交易根本不可能成形。太陽會參與，只是想要送走心不在鳳凰城的艾頓，並不聰明。諾基奇或許可以稱職，但絕不是能提升無上限戰力長人和防守者，艾頓的擋拆、拋投、速度、禁區附近進攻技巧都有可取之處。太陽為交易而交易，拿下中鋒諾基奇和前鋒里托、後衛艾倫，充實角色球員，希望能填補前中後陣容板塊。

太陽有成人之美，但太陽有沒有更好？能不能達到戰力上限，甚至更好，還有很大疑慮。

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