中職／味全龍調度合乎程序 林凱威事件該畫下句點了

味全龍右投林凱威前天在新莊球場登板，主場富邦悍將球迷噓聲四起，網友也對於他因傷辭退亞運國家隊大表不滿，紛紛抨擊味全龍球團和林凱威，老實說，這樣的批評有失公允。

8月29日林凱威在比賽中不慎造成腳傷，預計休養2、3週，當時味全龍向亞運國家隊組訓單位中華棒協回報傷勢狀況，並附上林凱威醫療報告證明，而棒協秘書長林宗成也在9月10日向媒體透露，預計由旅日球員吳念庭遞補進入24人正選名單。

味全龍完全依照程序，完成回報林凱威傷勢的手續，由於無法預測林凱威能否及時傷癒復出趕上亞運，棒協也很快地啟動換人機制，讓吳念庭遞補入列，畢竟亞運國家隊不是說換人就換人，必須提前作業，這一方面味全龍球團和棒協都做了合理的處置。

打亞運可解兵役，即使兵役解套的球員，也因有高額獎金可拿，加上5年兵役列管的選手，普遍都有高度意願征戰亞運，所以林凱威不可能「詐傷」逃避亞運，專心投中職賽季，味全龍也沒有理由違背國家政策，故意鑽漏洞留住林凱威拚剩餘賽季，況且林凱威因傷缺陣4個禮拜，怎麼可能「詐傷」閃躲只打1個禮拜的亞運，這顯然不合邏輯。

假設棒協在9月底再次評估林凱威的傷勢，最終確認他可以打亞運，那就不用換人了，「林凱威換人風波」就不會浮現，問題是棒協在9月10日其實就已經決定換掉傷兵林凱威，將吳念庭列入名單；棒協的作法也沒有錯，畢竟換人不但要與吳念庭所屬的西武球團協商，還要與亞運官方溝通協調，並上呈林凱威相關醫療報告，並非說換就換，必須提早作業。

參加亞運棒球賽對林凱威來說好處很多，完全沒有理由故意退出，而且換人是經過專業評估，棒協自然是希望能派出最佳陣容。 聯合報系資料照片

當初林凱威的傷勢評估要2、3週才能復原回歸球場，但這只是「評估」，萬一林凱威的傷要等到10月才好，該如何是好？誰又能預期林凱威的傷何時能好？既然棒協決定換將，祕書長林宗成也強調，絕對沒有「亞運賽事結束後才能在中職出賽」的規定，那麼，林凱威養傷近1個月重返一軍出賽，這完全合乎規定，也就沒有什麼好爭論的。

「林凱威事件」炸鍋的癥結點，也是很多人不便明說的點在於，亞運棒球賽事開打期間，正是下半季中職爭奪季冠軍的關鍵時刻，中信兄弟、富邦悍將、統一獅、樂天桃猿至少都派1名球員打亞運，林凱威因傷辭退後，味全龍等於沒有球員支援國家隊，難免會給其他球隊「好不公平喔」的觀感。

畢竟味全龍守護神回歸，而中信兄弟少了本土王牌鄭浩均，樂天桃猿沒了林立和林子偉，富邦悍將少了戴培峰、申皓瑋，統一獅更一口氣「貢獻」古林睿煬、林安可、林子豪，一來一往之間戰力絕對有差。

所以日前樂天桃猿總教練曾豪駒才會質疑，「球團接收到的訊息是就算換人，如果期間好了，要等到亞運結束才能出賽，這項訊息只有告訴我們嗎？味全龍沒有接收到這樣的訊息嗎？需要相關單位出來說明一下。」

為了讓中華隊能在杭州亞運棒球再次奪金，中職各隊都做出一些犧牲，對戰力的影響而有一些抱怨是在所難免，但沒有必要引起不必要的口水戰。 聯合報系資料照片

今天如果亞運賽事是在中職非賽季期間進行，林凱威因傷辭退可能不會引起這麼大的爭議，又或者說，如果是旅外球員因傷婉拒亞運國家隊徵召，即使在5年兵役列管期間內，我想也不會有什麼太大問題。

既然味全龍球團、林凱威和棒協一切依照程序走，過程中也沒有瑕疵，那麼，現在林凱威就是味全龍的球員，傷好了當然能在例行賽登板投球，這是合情合理且合法的事情，外界沒必要擴大解讀，「林凱威事件」也應該到此畫下句點了。

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