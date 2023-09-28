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中職／後高國輝時代 吉力吉撈最有希望3連霸全壘打王

聯合新聞網／ 福耳
中華職棒後高國輝時代，味全龍強打吉力吉撈．鞏冠是最有希望再度寫下全壘打王3連霸的球員。 聯合報系資料照片
中華職棒後高國輝時代，味全龍強打吉力吉撈．鞏冠是最有希望再度寫下全壘打王3連霸的球員。 聯合報系資料照片

棒球之神再度降臨！已宣布將於本週賽事後引退的高國輝，6日升上一軍並先發擔任第4棒，他在第2個打席打出一發陽春砲，這是個人本季第4轟、生涯第171轟，第3次在生日當天開轟，成為中職第1人，高國輝在生涯的最後一段路仍寫下新的歷史，這1分也是兩隊全場唯一分數，賽後獲選為單場MVP。

悍將待退將高國輝26日於新莊球場再寫生日開轟傳奇，並獲選單場MVP。 福耳／攝影
悍將待退將高國輝26日於新莊球場再寫生日開轟傳奇，並獲選單場MVP。 福耳／攝影

高國輝在12年返台加入義大，13年首個球季就打出3成50打擊率、14轟及65分打點的成績，14年是生涯最被常被提起的一年，該年季前開刀治療脊椎滑脫等問題，直到7月中的下半季才復出，卻還能以18轟拿下全壘打王，之後兩季健康的高國輝火力全開，15年及16年再以39轟及34轟拿到全壘打王，成為中職至今唯一3連霸的全壘打王，這兩年的打點也都超過100分，可惜之後因傷導致出賽數大減，成績也不復以往，直到20年才又出賽接近100場，相隔4年後的全壘打再度突破兩位數來到25支，排聯盟第5名，也獲得當年的東山再起獎，但近年又陷入傷病及體能退化等困境，打擊率都在2成5以下，出賽數及打擊內容也不盡理想，最終在今年季末決定引退。

即使高國輝生涯後期的成績不若前幾年那樣輝煌，具有英雄命的他仍創下許多紀錄，在之前提到的都是中職最多的3次生日開轟、以18轟成為首位只打半季的全壘打王及整季39轟之外，16年7月及9月分別創下中職最快300分打點及100轟的紀錄，20年8月12日對樂天則是打出中職史上首支代打再見滿貫全壘打；另外也與其他兄弟聯手創造了中職史上不易再出現的紀錄，如14年8月對戰中信，從弟弟羅國華手上開轟，締造首次親兄弟投打對決擊出全壘打，20年7月則與四弟高國麟共同成為史上首次Back-to-Back全壘打的兄弟擋。

過去曾有現在在味全擔任打擊教練的張泰山於03、04及06年及現役的林智勝於09、10及12年這兩人拿到過3次的全壘打王，最多的則是於91、92、00及01年兩度2年連續，共4次全壘打王的大前輩林仲秋，雖然高國輝生涯至今總計171轟，僅排史上第6名，但卻是中職這34年來唯一的3連霸全壘打王，這也是讓球迷記憶最深刻的紀錄，但他即將引退，那在後高國輝時代，又有哪些球員能夠接班全壘打王3連霸的紀錄呢？

中職全壘打王林智勝(左)也在26日賽後留在場邊向高國輝(右)獻上祝福。 福耳／攝影
中職全壘打王林智勝(左)也在26日賽後留在場邊向高國輝(右)獻上祝福。 福耳／攝影

本季在全壘打排行榜上領先的味全吉力吉撈．鞏冠是最有希望的人選，他在21年第一輪被味全選進，當年下半季出賽54場，就打出11轟及32分打點，11轟在聯盟排第7名；隔年出賽88場，全壘打增加到14轟，球季結束與林立相同，因打數比林立少了100個而奪下全壘打王；今年則以20支領先長打大爆發的廖建富1支，暫列全壘打王，而他的優勢在於近期發燙的手感，近7場打出5轟，相較於已快1個月未開轟的廖建富，吉力吉撈的後勢持續看好，唯一的隱憂就是身體狀況，畢竟這兩年都有因傷痛休息近1個月的情形，只要維持身體健康，今年要完成全壘打王2連霸大有機會，未來有望朝向高國輝的紀錄邁進。

棒球專欄 中華職棒 高國輝 吉力吉撈

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