中職／奇兵全變傷兵 悍將只能苦吞藍色低潮

中華職棒今年下半季戰局罕見地呈現膠著狀態，原本樂天、富邦、味全及中信場差約1至2場，每場賽事都有可能造成排名變動，即使是墊底的統一也只落後首位約3至4場勝差。不過悍將的「藍色狂潮」在一波9連不勝後變成大低潮，球迷更是心情都「ALL BLUE」。

實際上從有競爭力，因為連敗淪為末位，悍將球迷應該很有感。這樣的情況在上半季時就曾出現，在6月7日之前，富邦戰績都還算在可追趕範圍內，孰料最後19場比賽先以9連敗開啟序幕，最後只拿到4勝14敗1和的戰績，以極大場差成為墊底，也是目前他們在全年戰績毫無機會爭取季後賽資格的原因。

悍將在下半季的低潮，源自於8月31日狂取14分後，9月開始前15場比賽只拿下2勝12敗1和。8月之前的比賽，富邦無論投手、打擊及守備的團隊成績都很有得拚，只有全壘打的強攻表現較差，但在小球戰術的搶攻下，靠速度及戰術增加得分效率，一度是聯盟第二會得分的球隊。但這15場賽事則是各項表現都退步許多，防禦率4.36、打擊率0.216及守備率0.971均為五隊最差，每場平均得2.5分，成為最不會得分的球隊，還比統一及樂天同期少拿到2至3分。

問題最大的關鍵在於少了許多Key Man，球隊深度不足，沒能馬上有人補上空缺，產生戰力的落差。首先是打擊部份，從莊韋恩改名葉子霆後，成為本季最大奇兵，從代跑部隊變成機關槍跑車，繳出3/3/4的打擊三圍，及單月8次盜壘，搭配李宗賢及王勝偉，串聯起912連線，加上他的崛起讓王正棠移防外野，雖整體弱化了守備，卻是讓打擊更為連貫，是帶動悍將進攻的關鍵人物。不過他9月開始表現下滑，後來更因骨裂下放二軍，悍將暫時找不到替補打擊及速度的人選，打線反而失調，得分效率退步不少。

葉子霆(右)的崛起提升了悍將的打線實力，但他卻被觸身球打入傷兵名單，讓悍將的小球戰術失色不少。 聯合報系資料照片

在洋投方面，悍將採用2先發1後援的策略，富藍戈堅守城池，是當今聯盟最難以攻破的牛棚投手。但2位先發就沒這麼好運，前4戰取得連勝的瑞恩，逐漸遭到破解，9月中更是肩膀不適下放二軍。其他兩位洋投肯特及恩力的被打擊率偏高，要取勝都不容易。本土部分，季初參加經典賽的陳仕朋，可能體力出現撞牆期，壓制力明顯下滑。江國豪及郭俊麟更是時穩時糟，非常不穩定，還沒找到更多輪替先發的情況下，都讓悍將從狂潮成為低潮。

郭俊麟的狀況時好時壞，有好表現時，壓制能力是足以讓對手無法越雷池一步，他的表現是悍將想要掀起狂潮的關鍵球員之一。 聯合報系資料照片

不含季中選秀及自主培訓加入的球員，悍將原本就有超過60位球員，怎麼會突然遇到低潮，就變成沒人可用呢？恐怕問題就出在富邦平日的養成及調度習慣。早年的球員安排，總希望打線固定及穩定越好，悍將大多是以這個構想來安排，一直要到球員表現真的過於低迷才考慮換人，但常常為時已晚，球員已找不回好表現，替補的球員更無手感，可用之兵顯得更少。現在很多球隊，都會採用輪值的方式，讓更多球員有機會出賽，減少主力戰將的負荷，也讓更多球員都能維持手感。

富邦悍將目前雖然取得二連勝，但打擊依舊低迷，主要是靠投手群2戰只失1分的好表現，艱辛的以3:1及1:0取勝。及時止血讓他們還能在競爭行列，這時需要趕快找出新的奇兵，或許還有衝出一波藍色狂潮的機會。

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