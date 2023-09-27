菜鳥捧越高摔越重？ 克魯茲令人失望透頂的下半季表現

美國時間9月24日，紅人對上海盜的比賽，9局下半一人出局、比數12比13一分落後，此時三壘有人，站上打擊區的是頭號新秀克魯茲（Elly De La Cruz），只要擊出滾地或足夠深遠的高飛球，他便有機會將比數追平，面對後援投手莫金斯基（Carmen Mlodzinski），克魯茲奮力纏鬥11球，最終仍被一顆內角86.4英里的橫掃球（Sweeper）誘騙，揮空三振，這關鍵的出局數徹底澆熄了球隊的反撲氣焰，贏球機率從41.6%大跌至16.0%，紅人最終也吞下難堪的敗仗，而這一個打席就如同克魯茲今年賽季的縮影：先是讓人充滿期待，迎來的卻是虎頭蛇尾的結局。

新人年就打出完全打擊的克魯茲，一登上大聯盟就強佔各大版面，充滿秀味且與之相符的實力更是讓他成為聯盟新寵兒，6月繳出 .307/ .358/ .523的打擊三圍，wRC+更是高達131，如此怪物般的成績，將他捧上天的文章霎時如鋪天蓋地般襲來，時間來到幾個月後的現在，或許關注紅人隊的台灣球迷數量不多，但多少會發現，有關這位超級新星的新聞似乎變少了？事實是，他這幾個月的成績實在不值得寫手們大書特書，6月後，他的打擊三圍 .204/ .276/ .348，wRC+剩下60，累積400個打席只敲出11發全壘打，棒次也默默從第一棒調至第九棒，與先前的強勢可謂天壤之別。

克魯茲6月前後成績對比。 littlenosejiang／製表

克魯茲的天賦無庸置疑，本季116.6英里的最快擊球初速是聯盟前2%水準，衝刺極速30.5英里全聯盟第一、防守範圍、傳球臂力也是頂尖，被譽為是「游擊防區的賈吉（Aaron Judge）」，他的出棒慾望不算高，45.9%的出棒頻率比聯盟平均的47.1%要來得低，但卻碰上了大聯盟新人典型的轉換問題：揮了一堆空棒。身高6呎2、將近190公分的高大身材，克魯茲先天最大的劣勢就是較常人更加寬大的好球帶，揮空率高達29.8%，且他對大聯盟等級的四縫線速球掌握度不高，三振率高達44.7%，從Baseball Savant顯示的圖表可以看出，他基本上對腰部高度以外的球毫無抵抗力，三振率幾乎都高於40%，整季下來的34.3%三振率也相當淒慘，是聯盟倒數2%的成績。

克魯茲對大聯盟等級的四縫線速球掌握度不高，三振率高達44.7%，對腰部高度以外的球毫無抵抗力，K%幾乎都高於40%。 擷圖自大聯盟官方savant網站

除了新人常有的三振問題，克魯茲的選球能力也不夠成熟，評量一個球員本壘板紀律的各項數據，包括好球出棒率60.8%（平均67.0%）、好球Contact率79.5%（平均82.0%）、壞球追打率33.3%（平均28.5%）、壞球Contact率54.3%（平均58.0%），這些數字全部都比聯盟平均水準的球員要差，且紅中球出棒率（Meatball Swing%）70.2%也與平均的76.1%有段落差，這說明克魯茲即便壓低了出棒頻率，仍無法轉換成更好選球表現。

揮不中球是個問題，然而即便碰到了球，克魯茲仍無法繳出好的打擊內容才是最大的問題所在，平均擊球初速90.8英里的確位於聯盟前段班，但他總把球往地上打，從53.3%的滾地球率以及僅僅4.2度平均擊球仰角便可略知一二，這使得他優秀的擊球初速無法轉換到Barrel%（Barrel的定義為在特定的擊球仰角與初速下，安打率大於五成且長打率至少在1.500之上的擊球），無法將強勁的球擊往空中，自然就大幅削弱了他砲瓦的威脅性。

克魯茲有很好的長打潛力，但目前選球能力和揮棒技巧實在是太差，應該向隊中選球高手瓦托好好請教才是。 法新社資料照片

相較開季的火燙，克魯茲整季的累積成績確實不如外界預期，但別忘了他還只是個21歲的年輕人，不是每位球員都能像賈吉、亞古納（Ronald Acuna Jr.）、席格（Corey Seager）一般，新秀年就展現過人的影響力，只是克魯茲的後勢疲軟，可能會成為紅人挑戰外卡名額的一大障礙。

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