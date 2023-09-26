賣命演出二刀流還得對抗種族歧視 大谷翔平的艱困挑戰

1845 年美國人卡特萊特（Alexander Cartwright） 制定第一部棒球比賽規則，正式將棒球（ Baseball ）名稱定案。過去一個多世紀，美國球員姓名盤據各項輝煌紀錄，直到大谷翔平的降臨，眾多棒球數據被改寫。人紅是非多！包括經理人、教練、球員、媒體多數是谷粉，但仍有一小部分「谷黑」以強烈的歧視字眼對待他，像最近ESPN體育頻道球評史密斯（Stephen A. Smith）又開口酸大谷，引起不小波瀾。

史密斯公開指出，大谷翔平新約不值五億美元這天文數字，因為效力洛杉磯天使期間，那仍是一支爛隊。消息傳出，大谷「前隊友」阿德爾（Jo Adell）出面護航，以推特（現為X）回應：「我不知道史密斯在說什麼東西，大谷有天賦、對球界有貢獻，是改變棒球世界的人，即使受傷也會一次次站起來。」史密斯的話語在球壇傳開，許多人批史密斯荒謬，似乎把棒球界的人當傻子，涵蓋端上億美元簽約的職業球團。

史密斯日前為洋基隊開球時表現很「掉漆」，他本身是NBA球評卻一而再、再而三批評大谷翔平，雖說都被公眾輿論回擊，卻又為自己賺到媒體版面。影片來源：YES Network官方推特

實際上，這不是史密斯第一次失言，先前版本更充滿歧視意味。他說某種程度上，大谷對棒球造成損害，因為他「不講英語、需要翻譯人員」。他的發言引起批評，包括電視名人葉茲（Clinton Yates）反擊：「說英語不是成為大人物的要求，更不用說棒球選手！」之後，史密斯撤回自己的話並道歉。

即便美國號稱講究族裔平等，長期以來對亞裔的言語暴力不曾降溫，從早期在NBA發展的姚明，十幾年前出道的林書豪，以及日本職棒傳奇鈴木一朗、野茂英雄等，甚至在運動領域以外活躍的各個亞裔，都曾被美國媒體調侃過。打趣的是，史密斯見苗頭不對時，又拿出自己是非洲裔的身份求饒。住美國多年的我，發現失言的當事人以：「那不是我的意圖，你聽到的不是我說的，但此時無法辯解。」呼籲容忍言語暴力就不禁搖頭，這些人要真承認自己說錯話，就不會一錯再錯繼續嘲諷亞裔，試問你能以「我打了你一巴掌，但不知道你會痛，讓你痛不是我的本意」來掩蓋自己過錯嗎？

若球迷記憶猶新，底特律老虎隊的球評莫里斯（Jack Morris）兩年前直播球賽，用奇怪的口音嘲弄大谷翔平，最終被Bally Sports Detroit體育網嚴懲。很難相信，這話來自受人尊敬的職棒名人堂成員，有如此不專業的行為。即使事後有道歉，但電視台表示對偏見或歧視採零容忍政策，為冒犯性言論致歉並將當事人停職。

多數失言的公眾人物，均以那不是發言的本意欲尋求外界原諒，殊不知這種千篇一律的解釋早已讓人厭倦，就像名人堂投手莫里斯模仿日本人口音播比賽，明知一點都不有趣為何還要做？ 歐新社資料照片

今年初，洛杉磯天使隊的播客（Podcast）主持人庫克（Curtis Cook）用令人震驚的種族詞彙稱呼大谷翔平。這一回，是推特上的谷粉站出來說話反擊。節目中，庫克一位來賓說大谷翔平已不是一名天使人，雙方探討這位球星離開球隊的走向，庫克卻在節目中稱大谷翔平是「Jap」。這歧視詞在二戰期間很流行，是貶低日本血統者的詞彙。

當聽眾得知庫克失言，紛紛討伐這位播客。許多人說，庫克的話很沒品，有一人提到庫克利用天使隊知名度販售個人商品，應該尊重球隊和大谷翔平。這代表著，當我們見證大谷翔平一次又一次刷新紀錄、棒打對手時，也得與美國的種族歧視對抗，很多自詡為高級知識份子的媒體人，並沒把握分寸說出得體的言論，而是利用公眾管道抒發偏見，每一次看到名人失言的新聞，都讓我感到沮喪，到底美國還要多久時間學到族裔尊重這件事。

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