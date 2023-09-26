日職／超越田中逼近稻尾 山本由伸將帶著神佛樣成績赴美

繼央聯的阪神之後，歐力士也在20日拿到洋聯的優勝，今年的日職可說是關西大勝利，歐力士今年的優勝同時也是隊史在21世紀的首度3連霸，雖說在走了吉田正尚後又補進森友哉，使得攻擊火力不至於退化太多，但王牌投手山本由伸今年持續穩定，甚至更加進化的表現，才是歐力士能完成艱難任務的關鍵人物。

山本在球隊優勝之後仍先發出賽，24日先發對戰西武展現完全的壓制力，投7局只被打出3支安打，無失分拿到勝投，還投出10次三振，這場比賽結束後，山本奪下本季第15勝，另外1.26的防禦率、7成14的勝率以及158次的奪三振，都在聯盟排名第一，暫居投手4冠王，對於山本來說，投手4冠王其實並不是多新奇的體驗，如果今年再度囊括先發投手的所有獎項，那山本將成為日職史上首位連續3年拿到4冠王的投手，不過他本來就是史上唯一連2年拿到4冠王的投手，等於是自己打破自己的紀錄。

山本在拿到15勝之後，與央聯的東克樹並列日職最多勝投手，在洋聯則是領先居次的平良海馬多達4場，平良在西武只剩下8場比賽的狀況下，絕對不可能追上，勝投王已經可以直接頒給山本，而從21年球季起連續3年都有15勝以上的山本，是繼07到09年的達比修有之後再創此紀錄的投手，隊史紀錄則是號稱史上最強下勾投手的大前輩山田久志在76年到79年球季於歐力士前身阪急所創，他的連續4年15勝紀錄，在山本明年肯定會去美國的情況下恐怕也會後無來者。

山本15勝6敗的勝率是7成14，雖然與隊友宮城大弥相同，但日職規定計算勝率的條件是至少要有13勝，因此身為全聯盟唯一13勝以上的投手，最高勝率也已是山本的囊中之物，而山本的優質先發率也是驚人的9成09。

防禦率部分也早已確定是山本，山本的防禦率只有1.26，與央聯的村上頌樹是兩聯盟僅有防禦率未超過2.0的投手，山本與居次的高橋光成更是快相差到1.0，不可能被翻盤，此外山本今年還能夠挑戰平成(1989年)後的單季最佳防禦率，本季之前的記錄是田中將大在11年的1.272，田中在13年則是次佳的1.274，但這都有可能被今年的山本打破，順道一提台灣投手陳偉殷則是以1.54排第7名，而山本目前的1.26也是分成兩聯盟之後的洋聯史上次佳，最低的是神佛稻尾和久在1956年的1.06，山本的表現已逼近神佛級大前輩。

田中將大曾創下平成之後的單季最低防禦率紀錄1.272，很有可能在今年被山本由伸打破。 擷圖自樂天金鷲官方推特

山本在24日的比賽中投出10次三振，使得他的三振數來到158次，再度逆轉領先居次的羅德種市篤暉5次，但差距不大，是4冠王中最有機會被追上的一項，不過不管結果如何，在投手4冠之外，澤村賞及年度MVP這兩項最大獎，山本幾乎篤定3連霸，重要的是，他今年鬼神般的表現再度吸引大聯盟球探們的目光，光明的美國未來正等著他前往。

洋聯單季最低防禦率紀錄是1.06，由被稱為「神樣、佛樣、稻尾樣」的稻尾和久在1956年創下。 擷圖自維基百科

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