日職／靠育成傳奇三連霸 歐力士完全搶走軟銀優勢

「少掉吉田正尚的歐力士猛牛隊該怎麼辦？」原本是今年歐力士球迷最擔心的問題，不過沒想到歐力士不僅完成了3連霸，甚至比去年打得輕鬆許多，讓人不得不嗅到這支猛牛軍團的黃金時代即將來臨。

去年的歐力士直到最後一場比賽才因為自己打敗樂天、軟銀敗給羅德，得以逆轉超越軟銀，兩隊戰績同為76勝65敗2和、勝率相同，但歐力士因為對戰成績15勝10敗優勢而取得二連霸、隊史第14次洋聯優勝。然而今年，歐力士卻打得更加輕鬆，到9月23日為止與第二的羅德之間有16場勝差，而狂砸近80億日圓補強的軟銀更是懸殊，勝差竟高達17場。軟銀與第四的樂天之間勝差僅僅只有1場，連季後賽資格都岌岌可危。

太平洋聯盟上一次有球隊達成三連霸以上，是1990-1994年完成五連霸的西武獅隊，也就是球迷都很熟悉的西武王朝。不過西武當時陣中擁有渡邊久信、郭泰源、石井丈裕、工藤公康、秋山幸二、清原和博、迪斯多藍等超級投打明星。寫下洋聯在這個世紀第一個三連霸王朝的歐力士，則是靠選秀以及育成系統取勝，打下一片江山，有著相當大的差異。

2016年第六指名的山﨑颯一郎深獲歐力士教練團信任，在封王戰把守最後一關，成為封王瞬間的優勝投手。 擷圖自歐力士球團官方推特

今年歐力士優勝的最大關鍵與另一支封王的關西球隊阪神虎十分類似，除了兩軍監督中嶋聰、岡田彰布帶兵手腕都有一套之外，他們都是靠強力投手群稱霸。歐力士團隊防禦率2.62，阪神虎則是2.64，兩隊不相上下，分別在兩聯盟獨占鰲頭。歐力士除了大家熟悉的山本由伸等人之外，今年又培養出21歲的山下舜平大，他投出9勝3敗、防禦率1.61的亮眼成績，有他跟連三季10勝的左投宮城大彌（10勝4敗、防禦率2.35）在陣中，讓歐力士球迷不必擔心山本由伸明年去挑戰大聯盟。

宮城大彌、山下舜平大分別是2019、2020年的選秀第一指名選手，順利培養成功，明年可望成為猛牛新的「左右護法」。另外所謂的「下位指名」歐力士更是收穫滿行囊。24歲的宇田川優希今年入選WBC經典賽，讓大家開始注意到他的存在。經典賽之後宇田川優希本季出賽41場，投出21個中繼點、防禦率1.77，是歐力士的王牌中繼，而他卻是2020年育成選秀第三指名入團的選手。而說到育成出身的好手，23歲的東晃平則是最新竄起的新星。東晃平2017年育成選秀第二指名入團，加盟之後因傷困擾原本不被看好，去年7月他才升為支配下選手，今年他的最快球速來到155公里，投出6連勝，防禦率1.71，他的好表現加速歐力士封王的腳步，歐力士的「育成傳奇」完全壓過了過去育成績效最好的軟銀。

另外，52場登板居全隊最多的山﨑颯一郎是2016年第六指名，目前投出28個中繼點、防禦率1.05，未來可望成為球隊守護神。2020年第六指名的阿部翔太（出賽46場，23個中繼點、防禦率1.84）、2021年第七指名的小木田敦也（出賽34場，8個中繼點、防禦率2.44）也都是選秀後段班的投手，都一一養成為歐力士育成系統的傑作。

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