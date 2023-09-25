終於領悟星矢的第七感 鈴木誠也帶領小熊一飛沖天

今年大聯盟季後賽我們有機會看到哪位亞洲打者大放異彩？在球季開打前基於球隊戰力，身為教士一員的金河成鐵定是最有可能的選擇，更受矚目的大谷跟吉田反倒不那麼肯定，至於去年加入小熊的鈴木誠也恐怕更是從未出現在任何人的腦海裡。雖說小熊所處的國聯中區實力並不堅強，但在季前預測時別說季後賽，就連勝率能否達到五成都不樂觀。小熊上半季的表現（42勝47敗）也確實如此，此時他們已落後外卡榜尾的巨人多達六場半。

時間快轉到例行賽進入倒數計時的這個禮拜，外卡榜尾卻換成了小熊。在昨天擊敗洛磯後，勝率保底五成的小熊只落後外卡第二名的響尾蛇半場勝差。明星賽後小熊的勝率高達59.1%（39勝27敗），是國聯分屬各區第一的道奇、釀酒人及勇士外勝率最高的球隊。但小熊投手下半季的表現其實是不進反退，之所以能急起直追，全靠越打越火熱的打線，尤其是近一個半月表現突飛猛進的鈴木誠也。

小熊在明星賽後打出39勝27敗的不錯成績，鈴木誠也(左)貢獻良多！ 美聯社

當小熊在去年春訓與鈴木誠也簽下5年8500萬美金的合約時，不少人都認為這是個不智之舉。畢竟他們前一季才剛打出九年來最差戰績（71勝91敗），正要開始重建，此時此刻砸大把銀子在一個日職打者上實屬「衝動性消費」。不過鈴木誠也很爭氣，不僅春訓表現不俗，成為繼2008年的福留孝介後第一位開幕賽榮膺先發的新人，並且在頭一個月包辦單週最佳球員及單月最佳新人，一度被視為國聯新人王的大熱門。

但接下來鈴木誠也隨即遭遇到新人常有的低潮，五月份打擊三圍下降到只有.211/.279/.338。更不幸的是他在月底盜壘時弄傷手指，為此休養了一個多月。等他七月初回到場上時，五月打出19勝8敗一度站上分區首位的小熊已經搖搖欲墜。儘管他復出後有不錯的表現，小熊仍與季後賽漸行漸遠。最終出賽111場的鈴木誠也雖說新人王投票連一票都沒拿到，但擊出14發全壘打、OPS .770以及勝場貢獻值（WAR）2.1的表現已不負小熊對他的期待跟薪水。

有了鈴木誠也的成功先例，小熊對加速重建更具信心。今年他們一口氣簽下前道奇MVP外野手貝林傑（Cody Bellinger）與勇士當家游擊手史旺森（Dansby Swanson）兩大球星，除了補強貧弱的打擊火力（去年OPS+ 94名列國聯倒數第五）外，也充分展現重返季後賽的企圖心。然而就在小熊秣馬厲兵的同時，升上二年級的鈴木誠也過得卻遠不及新人球季順遂。先是在熱身賽開打前就弄傷腰部，不僅熱身賽沒打到半場，也錯失參加WBC經典賽與隊友一同奪冠的美妙經歷。

小熊季前簽下道奇放棄的前MVP貝林傑可說是撿到寶，至今打擊率高達.307，有26轟和95分打點，和鈴木誠也組成強力的中心打線。 美聯社

四月中才重返球場的鈴木雖然復出首戰就轟出本季第一發全壘打，但接下來隨即陷入一段不算短的低潮。不但整整隔了一個月才又將球轟出牆外，打完七月打擊三圍下降到.251/.332/.392，已經成了小熊打線上的缺口，以至於八月初總教練羅斯（David Ross）不得不把他按在板凳上休息了幾天，改派去年打韓職的陶克曼（Mike Tauchman）先發右外野。

或許是這番屈辱讓鈴木誠也痛下決心加倍苦練，又或許是因為名字發音相同，常被球迷暱稱為「星矢」的他真像漫畫裡的聖鬥士那樣終於領悟了「第七感」，從8月9日重返先發那一天起，他的打擊火力完全覺醒。當天的比賽他只差一支二壘打就實現完全打擊。在最近40場比賽中鈴木誠也不但轟出11發全壘打，而且打擊三圍高達.353/.407/.700。這段時間內他的OPS穩坐全大聯盟榜首，就連狀況同樣十分火熱的準MVP貝茲（Mookie Betts）、羅德里奎茲（Julio Rodriguez）及亞庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）等眾多巨星也全被他比下去。

鈴木誠也被稍微冰凍一下之後，反而能因此走出低潮，並演出神奇的小宇宙大爆發！ 美聯社

在鈴木誠也爆炸性的打擊火力帶領下，小熊八月份打出在國聯僅次於道奇跟勇士的18勝9敗佳績，九月初甚至曾一度逼近分區第一的釀酒人。儘管接下來吞下五連敗讓他們陷入苦戰，但這段時間鈴木誠也始終沒有鬆懈，他九月份的打擊三圍還進一步提升到.365/.421/.718，並且在85個打數中就轟出7發全壘打，一舉成為繼松井秀喜及大谷之後第三位單季擊出20發全壘打的日本打者。

從鈴木一朗到大谷，球迷見識到日本球員不但有本事成為大聯盟最高殿堂中最優秀的球員，甚至會是超越「史前巨獸」的偉大打者。而在他們耀眼的光芒下，也持續有許多優秀的日本球員在大聯盟發光發熱，鈴木誠也正是其中之一。接下來這一週且看他能否幫助小熊邁入季後賽的窄門，成為日本打者的唯一代表。

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