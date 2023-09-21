史提爾躍升塞揚獎大熱門 靠的是不快卻難打的神秘速球

小熊隊今年在不被看好的情況下，能在季後賽席次爭奪戰持續保持競爭力，王牌投手史提爾(Justin Steele)的崛起絕對是最大關鍵之一。今年之前大概沒多少人對史提爾這號人物有太大印象，然而他本季卻突然投出塞揚等級的成績，就讓我們來看看這位過去並不被看好且球速也不快的投手，是如何成為小熊新王牌。

史提爾至截稿前，主投了28場先發、165局，繳出16勝4敗、2.73防禦率與1.14WHIP的超優成績。他的.800勝率是全聯盟第1，防禦率、勝投數為第2，0.7的被全壘打率則為國聯最低、全聯盟第2。他在9月15日主投6局失掉6分那場前，還以2.49的防禦率暫居防禦率王，一度是國聯塞揚獎最大熱門。可惜史提爾前一場被打爆，加上最大競爭者史奈爾(Blake Snell)的連續好投，才讓看好度再度被後者超越。但無論塞揚獎最後獎落誰家，史提爾都已演出今年的一大驚奇。

會說史提爾是大驚奇，原因在於他自從2014年在選秀會以第五輪加入小熊隊以來，從來都不被視為是一位明日之星，他從未入選過百大新秀，甚至到2021年才以25歲之齡登上大聯盟，算是有點晚了。不過其實史提爾去年就有崛起的跡象，他在2022年主投24場與119局，繳出4勝7敗、3.18防禦率的成績，他的2.6fWAR值甚至高過陣中王牌史卓曼(Marcus Stroman)的2.0，這也讓他今年開季能夠以僅次於史卓曼的輪值第2號先發出發。

季前大概很少人能料到今年史提爾的表現能夠優於史卓曼，且他的穩定度高得嚇人，防禦率未曾高於2.80，目前他的fWAR值4.5也暫居國聯第5，不僅成為小熊新王牌，甚至一直是國聯塞揚獎的領跑者之一。而看了他的進階數據後，你會發現他並非一位強力型投手，而是靠技巧投出一片天，會更加讓人覺得難能可貴。

史提爾今年的速球均速只有91.9英里，在先發投手當中恐怕算是倒數，也因此他的三振率8.9在這年代並不算高。但他的控球相當出色，保送率1.9為全聯盟第7。此外他還有相當好的滾地球製造能力，滾/飛比1.68為全聯盟第5。他也很少被打者痛擊，被強勁擊球率27.2%與被出色擊球率(Barrel%)5.3%皆為全聯盟第1，這也是為何他的被全壘打率0.7也是國聯最佳。

從這些進階數據不難看出史提爾的投球哲學就是要讓打者打不好，而他今年又做了哪些改變，讓這樣的策略得以收到成效呢？他除了控球大幅改善，保送率從去年的3.8銳減到1.9之外，最大的改變就是簡化投球機制，還有那顆難以界定的神祕卡特球。

史提爾球速不快，但卻非常難打，本季至今165局僅被打13支全壘打，神秘的卡特球是他最強的武器。 2022 Topps Bunt 球員卡

史提爾的速球軌跡並不像傳統的四縫線速球，反而比較像具位移效果的卡特球，而今年fangraphs網站已將他的這顆速球歸類為卡特球。去年他的卡特球用量佔57.0%、滑球佔30.8%、伸卡球佔7.3%、曲球佔3.0%，而今年他將球路簡化成幾乎只投卡特球與滑球，分別佔63.2%與33.5%，他的卡特球用量佔比是全聯盟最高，滑球也排第9。如此配球模式以先發投手來說相當奇特，通常只有後援投手才有這樣的配球策略，這樣的模式與守護者隊終結者克拉塞(Emmanuel Clase)極為類似，而史提爾卻以先發投手身份得到意想不到的效果。

史提爾今年的投球很容易讓打者出棒，打者面對他的出棒率52.7%為全聯盟第4。且他無論投在好球帶內或外，打者出棒的比率都是名列前茅，投在好球帶內出棒比率72.6%為全聯盟第8，在好球帶外出棒比率35.2%則為第9。這顯示他是以卡特球投在好球帶內讓打者出棒打不好，使用滑球投在好球帶外誘使打者出棒則達到三振效果，這樣的投球策略效果奇佳，也讓他躍升塞揚級的王牌。

今年史提爾大概還有2場先發的機會得以替塞揚票數衝刺，他的最大對手史內爾的成績為14勝9敗、174局、2.33防禦率、11.9三振率，是當前的防禦率王，被安打率5.7也是全聯盟最低。但史內爾特別的是保送數97次也是全聯盟最多，可說相當極端，也因此他的進階數據fWAR值3.8僅排全聯盟第14。不過史內爾的傳統數據還是較史提爾漂亮一些，塞揚獎呼聲恐怕還是略勝一籌，史提爾在球季尾聲還是必須有驚人之舉才有機會逆轉成功。

教士先發投手史奈爾是史提爾拚國聯塞揚獎的最大競爭對手，兩人在例行賽結束前都還有1到2次的先發機會。 美聯社

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