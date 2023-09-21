新負荷管理政策頒佈 權衡利弊讓總裁席佛傷透腦筋

在新的負荷管理（Load Management）政策下，NBA聯盟總裁席佛（Adam Silver）正努力平衡商業價值、討好球迷和延續球員生涯三贏局面，只是這並非那麼容易，總裁真是遇上大難題。

面對部分球隊擺爛作法，NBA正一點一滴把枯萎的觀賞價值找回，席佛知道若不做點什麼，繼續讓它蔓延，未來只怕愈演愈烈，各隊將擬定各種遊走灰色地帶的策略，把整季例行賽消化掉。新球季開打前，聯盟頒佈新改良版政策，包括同場最多僅一名球星休養、所有球星必須在全國轉播及季中錦標賽出席、每季只在主客場各一場對戰，球星缺席盡量安排客場不要缺陣。

球隊必須避免球星長期關機，或限制上場時間、若健康球星要休息的話， 他必須在現場觀戰。這些新規，目的是不讓全國轉播的比賽難堪，並非逼迫球星抱傷上陣，但要讓一些球員更難找到坐在板凳的理由。同時間，席佛也限制連續出賽頻率，試圖避免這些隊伍出現全國轉播的比賽，席佛在董事會的會議提到：「我不主張讓受傷球員上場，但我們得承認現況有點脫節。當你看到健康球員坐板凳觀賽，影響外界對NBA聯盟的觀感。」這意味著，球隊面臨新政策得做出取捨，一些球員會硬拉下場，即使上場打球就是他們本分。

金州勇士隊的教練柯爾（Steve Kerr）去年11月某場比賽以負荷管理為由，一口氣把主力柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）和維金斯（Andrew Wiggins）按板凳休息，理由是他們疲憊需要休息。過去我曾撰文，NBA例行賽門票並不便宜，更何況是熱門勁旅勇士隊，一張票平均價格54美元，你可想像若一家三口觀賽，搭上停車費、零食和飲料的話，一個晚上250美元跑不掉，當他們興高彩烈去現場時，卻發現球星坐板凳觀賽，那場面令人多懊惱啊！你不能因為一句運動科學就擺了球迷一道。

勇士隊在去年11月份的某場比賽一口氣把所有先發球員放板凳上觀賽，理由是負荷管理，此舉卻讓花錢買票的觀眾和收視戶傷心，引發外界批評。 路透社資料照片

席佛表示：「我可以理解是一門科學，但不足成正當理由把先發全晾在椅子上。聯盟能做的是召集隊醫和科學家及專家研究，找出最佳平衡點。我想澄清的是，新法並非主張球員休息不合適，這其中要有操作技巧。」我們可以說，在生意、票房以及收視率，聯盟都得找出方法避免歪風，席佛在告訴各隊什麼不可以做之餘，也要建議什麼可以做，終究球員受傷了一樣會重挫票房。

各界相信，聯盟採取動作很大原因是轉播權，據知未來幾年NBA全國轉播次數會增加，甚至超出目前與ESPN、TNT兩大合作夥伴的規模。也因此，季中錦標賽是炒熱話題的一步棋，NBA想要盡可能強化82場比賽賣點、促進觀賞價值，包括出勤正常的NBA球星，可在電視、網路載具上活躍吸引高收視率。當然，最重要還是買票進場的1萬8000多觀賽人次，沒有人想和教練、球星一起坐椅子上看替補廝殺。

我早從上世紀80年代開始看NBA，每個時代都有變化。不容否認，幾十年來傷病一直是球員無法控制的意外。只不過，若干年前各隊吹起輪休風後，球迷包括我在內已經厭倦以「負荷管理」為由，接受球星坐板凳觀賽的狀況。諷刺的是，目前多數球員從高中、大學級別打起，過往還真沒看過他們好手好腳坐在椅子納涼，取而代之是拼命跟教練要時間上場，如今演變至此讓人感到唏噓。

席佛推動季中錦標賽，也是想要挽救逐漸頹敗的收視率，如今再下重手規定球星不能長期休息，希望能在本季挽回球迷的心。 擷圖自NBA官方推特

席佛這次遇到任內的大難題，不像前主席史騰（David Stern）肩負把NBA推廣全球的使命。如今的他，必須找到多方平衡，維持比賽公平性、確保球員競爭狀態，還有留住那些廣大的粉絲，至於負荷管理科學或不科學，說實話沒人真的在乎，因為大家只想看各隊最強的陣容登場，而非對坐板凳的球星表達諒解。

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