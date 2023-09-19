大谷翔平雖提早關機 五大球隊仍捧巨約要搶人

大谷翔平在洛杉磯天使隊的生涯，於2023年9月16日正式結束。原因是球團宣布，他因右斜肌受傷缺席剩餘賽事。不過，他仍隨隊征戰，主場球迷也對這一位二刀流給予熱烈掌聲與歡呼，儘管未能挑戰三冠王頭銜，沒有人質疑他鎖定美聯MVP的機率，相對地各界更關注這位29歲的巨星新約，假設不在安那罕市會在何處？這一篇我們來探討一下。

由於巨星風采過人，大谷翔平篇幅仍大量盤據媒體版面，沒人記得楚奧特（Mike Trout）也在養傷，更沒人在乎天使隊究竟在美聯西區戰績為何，倒是對大谷翔平8月中旬的手肘撕裂傷高度關切，以及後續的治療方式。不幸的是，真正讓他提早卸下球衣的並非手肘傷勢，而是在打擊練習中意外造成右斜肌受傷。一開始評估傷勢無礙，但隨後恢復緩慢，以致於一場又一場的比賽缺席，直到上週五、缺席第11場時，眼尖的記者注意他更衣櫃已清空，引起了諸多揣測。

天使隊的總經理梅納西（Perry Minasian）上周六公開說明原因，強調這不是大谷翔平和球隊希望的結束方式，但最近一次核磁共振掃描顯示，右斜肌傷勢並未恢復，因此球團決定關機到球季結束，梅納西說：「我沒有手肘傷勢的詳細資料，只希望盡快處理並為2024年球季準備，至於他個人為何提前清空櫃子，或許是心中認為可能很快要做手術，沒辦法短期歸隊。」媒體尖銳問及重簽新約的問題，梅納西選擇迴避態度說：「你們應該去問他本人，這幾年我們相處愉快，希望大谷翔平在這裡待很久。」

這意味著，大谷翔平將以傷兵姿態成為自由球員。有趣的是，他可能是史上罕見受傷狀態仍簽破紀錄合約的巨星。這無關投球手臂，本季他證明就算當一名指定打擊，也能夠瞬間升級任何球隊的中心打線。過去三年中，大谷翔平貢獻124發全壘打，繳出0.964的攻擊指數（OPS）。假設恢復良好的話，新東家等於獲得過去三年防禦率2.84的王牌投手。所以，沒人真正在乎他何時投球，以一名純打者簽下5億美元以上巨約很合理，若合約衝上6億美元也不必驚訝。

大谷翔平即使確定明年無法投球，仍無損他的超級身價，保守估計下一紙合約將是5000萬美元一年起跳。 美聯社資料照片

大谷翔平在天使最後一次登場不理想，對上奧克蘭運動家隊零安打、三振兩次。不過，直到球季落幕，大谷翔平的最有價值球員獎可望手到擒來，其他打者狂轟濫炸也難以逼近主宰球場的表現。個人全壘打數44、4成12上壘率、55次保送和325的壘打數領先美聯，外加23場先發10勝5敗、3.14防禦率，坐在板凳觀戰的大谷翔平在FanGraphs、Baseball Reference兩個版本的勝利貢獻值（WAR）遙遙領先，無怪乎他令聯盟甚至全球棒壇瘋狂。

聯盟各隊哈死大谷翔平，但並非誰都能簽下來，譬如天使隊受限薪資上限，除非奇蹟能出現。西雅圖水手隊的球迷在2023年全明星賽舞台，公開向大谷喊話，只不過這支球隊的問題和天使隊相同，還沒準備好贏世界大賽，若大谷翔平下一家必須是有能力衝擊總冠軍的隊伍，他應該是不會到西雅圖。

有關大谷翔平和波士頓紅襪隊情投意合的謠言甚囂塵上，陣中還有經典賽隊友吉田正尚。本季，這位以5年9000萬美元加盟的打者表現可圈可點，菜鳥年繳出0.288/.341/.450打擊三圍，外帶15支全壘打和68分打點。不過，這一隊問題也是競爭力不足，而且還是在東岸，未必能在大谷爭奪戰中脫穎而出。

同屬美聯東區的巴爾的摩金鶯隊，亦被傳言為大谷追逐者之一。今年重建曙光乍現，目前累積91勝56負，有機會拿下分區冠軍，若大谷翔平願破格投奔東岸，戰力完整的金鶯隊應該比紅襪隊更適合些。最後一支東岸隊伍是紐約大都會隊，今年8月送走兩位薪水最高的投手，誰都不知道他們下一步計畫，但比財力大概也只有億萬富翁老闆科恩（Steve Cohen）這位老闆，捧得出一年6000萬美元以上的籌碼搶人，不過前提是大谷翔平若想打世界大賽，大都會不該納入選項。

放眼聯盟，呼聲最高的應該是洛杉磯道奇隊，實力和財力兼具，而且主場一樣在南加州，大谷翔平完全不需要適應新環境，就跟家一樣的舒適，只是球衣從紅色變成藍色。過去11年都打入季後賽，且在2020年摘下世界大賽冠軍，真要轉隊我還真找不出不選道奇隊的理由。