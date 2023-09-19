台灣職籃風雨飄搖 只能期待林書豪當救世主

台灣職籃陷入亂局，狗屁倒灶鳥事一堆。

籃協便宜行事 中華男籃拒打邀請賽

2023杭州亞運中華男籃國手打著「中華」打籃協，婉拒參賽中華籃協舉辦的「跨聯盟邀請賽」，「職籃工會」代表亞運中華男籃發出三點聲明，主因是協商太少、商業太多、後勤補給和支援不夠(含球員失能險)。

籃協在組訓、規畫、很多保護球員細節一向是做得不好而且粗糙，因陋就簡便宜行事，籃協很多細節需要被檢視鞭策，積習已久。但職籃工會代表亞運中華男籃發聲，看了就很不舒服，打著中華隊、國家榮譽、專業打籃協，拒絕出賽，籃協被迫只能妥協。

代表國家隊出賽需要被尊重，中華隊財務組訓規畫要公開透明，不能有太多商業行為，就算有，也得跟國手們事先商量得到允許，每個球員背後都有經紀團隊管控，嚴格來說也沒有錯。

未來國家隊選訓計畫、商業活動、財務規畫公開透明，甚至可能還要職籃工會同意，應該可以請球員紀經公司和職籃工會出面負責組訓規畫各級中華隊，讓球員自主，才有可能平息一切紛擾。

中華男籃與籃協未能事先做好溝通，在出征前夕掀起茶壺風暴，就怕此舉影響備戰，最後搞到面子、裡子全輸就很難堪了。 聯合報系資料照片

「打著中華反籃協」，代表中華隊出賽之「神聖」不容侵犯，中華隊選訓賽活動容許多少商業行為，只能打多少訓練比賽，球員自主，協會閉嘴。中華籃協必須爭氣，展現一些真正手段和能力吧。

亞運中華男籃代表隊為國出賽，如果你們真的如此委曲不堪，麻煩你們12人自己出面婉拒籃協，跟籃協充分溝通、談判，透過職籃工會發出聲明，職籃工會是什麼東東。這是亞運中華男籃國家隊，職籃工會要談球員權利和商業收入，麻煩到一邊去，國家隊訓組、出賽、溝通、商業活動、財務透明關你們什麼事。

PLG、T1兩職籃聯盟七支球隊傳聞另謀組新聯盟 夢想正在啟動

籃協搞一個「interleague play」跨聯盟邀請賽，把兩職籃、SBL、大學球隊湊在一起「共好」打個商業聯賽。PLG職籃聯盟今年也弄一個「interleague games」夢想聯動交流賽，把T1聯盟中信、海神兩隊拉過來，跟PLG聯盟夢想家、富邦、領航猿三隊一打交流賽。

T1職籃聯盟因為台中太陽多次未能通過聯盟財務審查，9月15日被聯盟取消第三季參賽資格，又是另一樁鳥事，太陽正在上訴、向T1聯盟抗爭，尋求解套。

從咪兔事件、砸記者車、球員砲轟前東家、合約糾紛，都顯示台灣職籃兩聯盟還很不成熟，結果竟然傳出還要分裂出第三個聯盟，這不會成為全球職業運動圈的大笑話嗎？ 擷圖自T1聯盟、PLG聯盟官方網站

林秉聖合約鬧雙胞 此風不可長

PLG攻城獅和T1新軍台新因為中華男籃國手後衛林秉聖合約「雙胞」鬧上法庭，對簿公堂，好戲還在上演。林秉聖已經穿上台新球衣在籃協跨聯盟邀請賽出賽，攻城獅不惜代價走上法院想要討回公道，前景並不樂觀。

林秉聖失誠信，攻城獅失戰略，台新失立場，所有一切都超越籃球、超越勝負、超越法律、超越生活規範。

台灣籃球究竟還有什麼？企業、球團、球員、經紀人、籃協追求的，除了利益、勝負、共謀，台灣籃球真正「價值」在那裡？

林秉聖(中)的合約糾紛連他自己也講不清，最後還要對薄公堂，一場球都還沒打，就已經搞到三輸的局面，實在讓球迷感到匪夷所思。 聯合報系資料照片

台灣職籃熱鬧三年，風光一陣，更多球迷買單，網路聲量炸裂。但老闆還是任性，球員身價漲2-3倍日子過太爽，球員缺少自律，教練沒有自覺，經紀公司不斷伸手，中華籃協不進則退，台灣籃球文化、紀律、內涵並沒能在風光三年中累積出更好聲量和經驗。

期待林書豪來台打球，加入新北國王，國王能不能因為林書豪加入成為總冠軍球隊，阻止富邦在PLG完成四連霸，這是球迷和媒體最喜歡話題。

國王陣中已經有洪志善、李愷諺、林書緯三名國手級控球後衛，現在再加入一個同樣打控球林書豪，四個和尚如何挑水喝，教練如何用人，把戰力發揮到極致，創造更完美團隊戰力，這是執教能力真正大考驗。

林書豪上季可以在鋼鐵人呼風喚雨，大包大攬，打出神鬼數據和帶隊能力，但今年加入天賦滿滿國王，國王後場有四名菁英控球，上場情況、用人組合和團隊配置又有很大不同。

台灣職籃太多讓人煩心的事，不如就全都別管了，好好欣賞林書豪(左)帶來的高水準的演出吧！ 聯合報系資料照片

林書豪為PLG加分，也為國王加分，台灣職籃需要更多這樣的好人好事。