中職／先後動TJ手術 大、小林子崴的命運交響曲

根據近期媒體報導，樂天桃猿左投林子崴將接受左手肘韌帶置換手術，本季提前報銷，依照現況來看，最快後年才能回到一軍出賽，統一獅左投林子崴也曾動左手肘韌帶置換手術，大、小林子崴很早就成名，同樣出身穀保家商又都是左投，也都遇過艱難關卡，如今「大林子崴」浴火重生，「小林子崴」能否破繭而出值得關注。

「大林子崴」三級棒球時期都曾入選國家隊，也是2013年U18世界盃國手，具有尾勁的速球搭配極品曲球，讓他大殺四方，2015年中職季中選秀獲統一獅首輪指名，以榜眼之姿加盟，順位在王柏融、蔣智賢、宋家豪之前，顯見球團對他的重視。

只是，「大林子崴」職棒之路走得並不順遂，在彈力球年代的2016、17年，單季防禦率都破7，2018年專職中繼，防禦率也是不理想的5.85，出賽數逐漸減少，2020年動左手肘韌帶置換手術。

由於復健過程傷勢反覆相當煎熬，「大林子崴」接受媒體採訪時曾忍不住激動落淚，誓言要拚回一軍；男子漢說到做到，去年他傷癒復出，本季進駐先發輪值，出賽11場其中7場先發，戰績1勝2敗1次中繼成功，防禦率2.54，每局被上壘率1.18，數據亮眼。

統一獅先發投手林子崴是在2015年就進入中職，首季表現還不錯，接下來就遇到打擊年的震撼教育，表現相當低迷，後來更不幸受傷。手術後經過痛苦的復健期，直到去年球季才開始穩定下來，本季更是成為先發奇兵。 聯合報系資料照片

「小林子崴」的年紀，比「大林子崴」還小7歲，「小林子崴」也是很早就成名，三級棒球時期都打過國際賽，更是2019年U18世界盃台灣隊奪冠成員，2020年選秀獲樂天桃猿第2輪指名。

只是「小林子崴」進職棒投得相當掙扎，一軍生涯防禦率6.60，今年只出賽1場投1局，二軍生涯防禦率4.74也不盡理想，近期更傳出將要動左手肘韌帶置換手術的消息，讓人不禁感嘆大、小林子崴的命運實在坎坷。

不過，手肘韌帶置換在職棒算是普遍的手術，「小林子崴」才21歲還非常年輕，味全龍徐若熙也是在這個年紀動TJ（Tommy John Surgery）手術，經過一年多回到球場，現於一軍活躍，如果手術和復健過程順利，未來「小林子崴」依舊有東山再起的機會。

桃猿先發投手林子崴是在2020年進入中職，而且是桃猿隊的第二指名。在前年和去年只在一軍出賽15場，雖然數據不出色，但他仍是有不錯的潛力，可惜本季不幸受傷，在動手術之後勢將要經歷漫長的復健期。 聯合報系資料照片

今年4月26日統一獅林子崴對味全龍先發6.1局失1分承擔敗投，同一天樂天桃猿林子崴對中信兄弟先發1局失7分同樣吞下敗投，寫下中職史上首次出現同名同姓的投手，在同日先發的珍貴紀錄，但這也是「小林子崴」動刀前在一軍最後一次出賽，期待他能好好養傷，也盼望有一天能完成大、小林子崴同場先發較勁的名場面。