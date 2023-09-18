日職／世仇不相爭 「阪神優勝、巨人低迷」的不變定律

阪神虎隊14日以4：3險勝巨人隊，奪下暌違18年的中央聯盟冠軍，專家估計就可以帶來969億日元(約新台幣203億)的經濟效益，超過經典賽優勝的效應，可見猛虎人氣的驚人程度。

阪神虎隊今年奪冠為隊史第6次，創下隊史最快封王紀錄，同時自2005年之後連續兩次封王都是讓巨人隊眼睜睜看著阪神享受慶祝的喜悅，對於長期被巨人壓著打的阪神球迷來說，算是一吐怨氣。而這6次的奪冠歷程出現不少巧合，除了1985年到2003年，中間相隔18年，與這一次自從2005年之後再度奪冠「悲願」的間隔時間完全相同；還有一個巧合就是「阪神優勝、巨人低迷」的不變定律。

攤開歷史上阪神奪冠的年份，1962年（巨人第四）、1964年（巨人第四）、1985年（巨人第三）、2003年（巨人第三）、2005年（巨人第五）、2023年（巨人暫居第四），可以發現巨人隊有高達4次是掉入B級，其中2005年也是岡田彰布監督領軍奪冠當時甚至是巨人軍極少嚐到的倒數第二滋味。今年雖然球季尚未結束，不過巨人目前落後第三的橫濱DeNA2.5場勝差，季後賽之路荊棘滿布。同時，阪神這6次封王的年份，巨人沒有一次是聯盟第二名（※今年暫時與第二名的廣島相差5.5場勝差），也就是說阪神封王的重要時刻巨人都不是主要對手，也沒有上演「世仇相爭」的戲碼。

再從勝差來看，可以發現這個現象更加明顯。今年兩隊相距高達18.5場，讓原辰德顏面掛不住，飽受批評。另外，1964年11場、1985年12場、2003年15.5場，2005年更是高達25.5場，都有超過10場以上的差距，1962年的8場已經是最少的距離。

65歲的現役最年長監督岡田彰布，今年在阪神虎陣容變動不大的情況下，領軍拿下優勝，而且對戰央聯其他5隊都取得絕對的優勢，贏得相當風光，聲望也扶搖直上。尤其阪神這兩次的優勝都是由他擔任監督，封王戰擊敗的對手都是「世仇」巨人隊，而且都是原辰德帶隊，面子裡子全都要到。不過別忘了，2008年他可是因為巨人隊，也是因為原辰德帶隊而丟掉烏紗帽。當年阪神在例行賽最多領先13.5場勝差，卻在最後慘遭大逆轉，堪稱歷史性的大挫敗，而在球季結束之後下台。儘管他很快就重回職棒圈，2010接下歐力士監督的位子，不過在歐力士的3年球季都是B級，2012年季中就被以休養的形式解職，再度重重跌了一跤，這一別就是10年以上的時間。

阪神虎隊這一冠等了18年之久，監督岡田彰布被譽為是真正的關鍵MVP。 擷圖自阪神虎隊官方推特

因此這一次岡田彰布再度掙回顏面，經過了長達15年之久的生聚教訓，才終於等到這一刻。如今聲望達到最高峰，加上知人善用的人格特質，已經躍升為「名將」等級。不過畢竟岡田已經高齡65歲，加上阪神監督一職壓力龐大，一般認為他在阪神監督的監督任期不會再超過2年，之後就會功成身退，交棒給藤川球兒或是鳥谷敬等徒弟接棒。