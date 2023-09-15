美國夢幻隊變南柯一夢 原因就是少了辣個男人

今年美國男籃的世界盃之旅充滿戲劇性，雖說擺脫上屆史上最差的第七名，但本屆以第四名作收仍無緣獎牌，總體來說不免還是一趟令人失望的旅程。過去猶如各國夢靨般存在的世界籃壇霸主，美國隊早已不再夢幻，種種史蹟現今也只能拿來回味。

本屆美國男籃打著雪恥奪金的目標開跋亞洲，雖然徵招不順，球隊星光黯淡，但教練團一字排開大有來頭，勇士的主帥柯爾(Steve Kerr)、熱火的史波史特拉(Erik Spoelstra)，加上魯(Tyronn Lue)的教練團隊經驗豐富，卻無法掩護陣容年輕，球員們國際賽經驗不足的劣勢，只能讓柯爾的夢幻陣容變成南「柯」一夢。

美國隊在本屆世界盃雖然是星光黯淡，但教練團卻是由柯爾、泰隆魯、史波斯特拉(右至左)三大NBA戰術名家組成，結果8場比賽卻輸掉3場，實在有失NBA顏面。 美聯社資料照片

柯爾教練心中理想的極盛小球在本屆賽會看來也不太吃香，防守端的五小陣容不免在防守端與籃板保護居於下風，雖有最佳防守球員傑克森坐鎮禁區，但他畢竟是正規四號位，且犯規控制的問題在FIBA規則下更顯棘手。

至於進攻端，美國缺乏外圍的輪轉，預期的雙3D側翼，僅有布里吉斯(Mikal Bridges)打出來，強森可說是完全熄火，陣容沒有一個能信任的射手與主宰戰局的領導者，也是美國隊在關鍵時刻打得很辛苦的主因。雖然可以看見愛德華(Anthony Edwards)擁有成為王牌的潛質，其進攻膽識與優異的運動能力放到國際舞台依然出眾，但畢竟太過年輕又缺乏歷練。整體來說，世界盃的美國隊欠缺了「辣個男人」的主宰與號召力。

若美國想要在巴黎奧運重返榮耀，衛冕男籃項目金牌的話，夢幻隊的再次組成有其必要性。因為聯盟中的頂尖球星過大半非美國本土出產，上賽季年度第一隊成員也僅有泰托姆(Jayson Tatum)是美國籍。而且世界籃壇交流頻繁彼此間的實力非常接近，加上NBA國際化程度之高，美國隊現在成為人人都想挑戰並擊殺的目標。

對於這次美國隊的挫敗，辣個男人的可能人選之一，詹姆斯(Lebron James)率先跳出來表態明年參加奧運的意願，並藉由他的影響力來號召更多的球星投入，也讓明年是否能組成近年最大咖的美國隊令人好奇。雖說詹姆斯已是馳騁沙場20年的老漢，但只要他願意加入美國隊，場上五個位置都能勝任，絕對還是有本錢繳出生化人般的球賽統治力。

詹姆斯(右三)參加過3屆奧運與1次世界盃，獲得2金2銅，經驗之豐富遠勝過其他現役球員，由他來當任精神領袖最能穩定軍心。 歐新社資料照片

另一說美國隊在國際賽規則中更需要中距離好手，能旱地拔蔥無視對手投籃，同時還能在快速奏的風格中擔當四號位防守的更是首選。過去瓜哥安東尼就被當時主帥的杜克K教練評為最適合打國際賽的NBA球星，而近年這個責任則是靠杜蘭特(Kevin Durant)在支撐，想想東京奧運奪金的美國隊，就是靠著大哥杜蘭特多次在關鍵時刻殺進殺出，讓人十分期待他能再次披上國家隊戰袍的畫面。

至於柯爾的橫走NBA的戰術哲學為何在國際賽舞台施展不開，他所缺乏最重要的辣個男人無非自家自弟兵柯瑞(Stephen Curry)。柯瑞生涯榮耀無數，獨缺沒有參加過奧運，也唯有他能真正解放柯爾的戰術運用，相信他會是柯爾帶兵的美國隊陣中最重要的核心人物，十分期待他能在明年奧運再次穿上美國隊球衣。

柯瑞場上的無差別攻擊能將對手防守圈拉的更大，特別在國際賽場地規則中，柯瑞的射程可能更加犯規。面對到擋拆換防，錯位的大守小，柯瑞絕對有本事憑著他的個人能力在你面前大號三分投射，或者是利用他的節奏變換來擺脫第一道防線，迫使對手要有二線協防。以他這個點作為核心去擴大進攻圈，讓隊友都能參與到進攻，讓鋒線好手有機會獲得更多空間往籃框攻擊，進而擴及全隊的多點開花，便是勇士進攻一波留起來便難以招架的主因。世界盃的美國隊雖有布朗森(Jalen Brunson)能打硬仗的控衛再買犯規，但跟柯瑞的等級還是差太多了。

柯瑞(左)雖然從未打過奧運比賽，但他兩度參加世界盃都幫助美國贏得金牌。只要有他的協助，柯爾的小球戰術應該能完全施展開來，美國隊將會是一支完全不一樣的球隊。 歐新社資料照片

美國歷經本屆世界盃的不同思維的選材後，看起來依舊無法以這樣的陣容成為籃壇霸主，期待著明年奧運美國能端出精銳盡出的陣容組成國家隊，讓人再次感受到近年美國隊鮮少被提起的夢幻感。

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