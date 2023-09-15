打擊天堂養出死屍打線 洛磯打者爛成一鍋粥

提起洛磯，免不了要談談他們高海拔的庫爾斯主球場（Coors Field）。此處既是打者的天堂，也等於投手的墳場。也因此自1993年建隊以來，所有洛磯打者都得背上這個原罪，不管打出多麼優異的成績，總免不了要受到嚴格的檢視——甚至是歧視。

其實洛磯也出過不少靠實力證明自己是「上山一條龍、下山猶原是一尾活龍」的傑出打者，從活躍於上世紀90年代的明星一壘手加拉拉加（Andres Galarraga）、前幾年剛進名人堂的外野手渥克（Larry Walker）、最近成了「星爸」的前洛磯外野手哈勒戴（Matt Holliday）以至於仍活躍於紅雀的亞瑞納多（Nolan Arenado）都是其中翹楚。但幾乎所有洛磯打者主場表現都遠比客場要好是不爭的事實。即便後來用上保溼器（humidor）這一招來讓球飛不遠，頂多也只是降低影響，仍無法徹底消滅洛磯主場對打者一面倒的優勢。

紅雀三壘手亞瑞納多過去在洛磯時曾連5季有37支以上的全壘打，其中還有連3季打點高達130分以上，轉隊到紅雀之後雖然還是打得不錯，但數據上已遠遠不能跟過去相比。 美聯社

衡量一個球場對打者或投手有多有利，最常見的數據是「球場因子」（Park Factor，簡稱PF）。完全中立不偏袒任何一方的PF為100，數值越高則對打者越有利。而洛磯主場自創隊至今31年，除了2008年、縮水的2020年及2021年三季PF全都是最高。即便他們在2002年啟用保溼器，十多年後厙爾斯球場的PF仍飆到120，遠高於第二名紅襪的芬威球場（105）。今年洛磯主場的PF（112）也穩居聯盟首位。

也因為洛磯主場對打者極端有利，反而讓洛磯打者今年的糟糕表現暴露無遺。目前洛磯全隊的打擊三圍與OPS分別是.247/.309/.398及.707，分居全聯盟第18、25、20及21名。乍看雖屬中下，但至少優於運動家（OPS .676）、皇家（.695）等「超級爛隊」，甚至勝過分區第一的釀酒人（.698）。但前面介紹過PF後，相信任何人都能明白這只是假象。如果改看有將PF納入考量的數據，洛磯打者的慘狀當即被攤在陽光下。例如洛磯的OPS+（聯盟平均值為100）只有82——自然穩居墊底。更先進的wRC+數據（平均值同樣是100）洛磯不但墊底，而且區區76分遙遙落後其他29隊，就連倒數第二的白襪都還有85分。

洛磯打線表面上的成績還不是很差，但在進階數據中卻是多項殿底，就是因為有把球場因子PF列入計算。 美聯社

這些進階數據或嫌過於抽象，接下來直接看洛磯打者的主客場表現。今年他們在主場的OPS是全聯盟第九位（.768），好像跟季初火力四射的光芒（.771）還有得拼——但洛磯在客場的OPS只有.650（當然也是墊底）。OPS .650是什麼樣的概念？目前全聯盟平均OPS是.736。.650在所有打席數達標的140位打者中只能排倒數第四名。

當然，近五年勝率從未高於.460、最佳名次是分區第四的洛磯原就是隻三流球隊，打出這樣的成績並不令人意外。有個笑話是看一隻球隊強不強，先別管數據，就看全隊先發陣容你能說出幾個。洛磯先發九人絕大多數球迷恐怕認不得一半，甚至只聽過之前在小熊拿過MVP的布萊恩（Kris Bryant）、「大鬍子先生」布雷克蒙（Charlie Blackmon）等球星。但即便是兩屆銀棒獎得主布雷克蒙如今也「垂垂老矣」，剛過完37歲生日的他今年OPS+只有106，不僅遠低於拿銀棒獎那兩年（141跟130），也不及生涯平均（112），而且今年因為手掌骨折停賽兩個月。至於去年跌破眾人眼鏡與洛磯簽下7年1.82億美金大約的布萊恩還要更慘。四度進入傷兵名單的布萊恩這兩年只打了109場，本季OPS+只有90，幾乎是在提前宣告他的天價合約完全不值。

前國聯新人王、MVP布萊恩轉隊到洛磯之後，不但沒有找回巨砲本色，打得卻是越來越差，洛磯與他簽下的7年1.82億美元合約真是虧到爆炸。 美聯社

曾經是全明星的「雙布」尚且如此，等而下之的蝦兵蟹將就更不用說。自2019年轉正後一直是固定先發的三壘手麥克馬宏（Ryan McMahon）算是洛磯近年來少數培養成功的主力班底，但他今年主客場的成績也有如天淵之別（主場OPS .846，客場.694）。真正夠爭氣的就只有代表洛磯參加今年明星賽的捕手狄亞茲（Elias Diaz，主客場OPS分別為.777/.706）、本季轉戰洛磯的年輕外野手瓊斯（Nolan Jones，.862/.857）以及季中被送走的葛里奇克（Randal Grichuk，.945/.763）三人。

過去洛磯常拿主場對打者極端有利所以吸引不到好球員加盟，作為他們長期缺乏競爭力的理由。但即便是主場更偏向打者的時期，洛磯也曾連兩季進軍季後賽，甚至在2007年挺進世界大賽，更曾培養出亞瑞納多、一壘手海爾頓（Todd Helton）、游擊手土洛威斯基等多位一線球星，今年他們卻離刷新隊史單季最多敗紀錄只有一步之遙。先天的不利條件可以靠人力克服，但高層的人謀不臧卻會使球隊無限沉淪——洛磯的現況正是最好的寫照。