從美西龍頭到快沒季後賽打 遊騎兵到底怎麼了？

遊騎兵怎麼了？從美國時間8月15日後的20場比賽中，他們輸了16場，近期對戰同區勁敵太空人遭到橫掃，連三場比賽被對手開出得分超過雙位數的「條魯閣」，三場比賽被敲出16轟，難堪地成為歷史新頁的受害者。他們本季最多曾領先分區第二多達6.5場勝差，然而在最近的80場比賽，他們僅打出36勝44敗、不到五成的勝率，而在這短短一個月內，太空人回神、水手崛起，遊騎兵搞丟分區龍頭寶座，甚至摔出季後賽名單外，德州球迷的奪冠美夢一夕間變為惡夢，低迷的狀態對比開季的火燙實在判若兩隊，這支球隊究竟出了什麼問題？

打線頭重腳輕 後段棒次成績校正回歸

截至今年7月，遊騎兵打線的火力令人聞風喪膽，116的wRC+只輸給亞特蘭大勇士，進帳583分打點更是聯盟之最，可怕的是他們得點圈有人的進攻效率：高達 .297的打擊率、.358的wOBA、130的wRC+，三項數據都是聯盟第一，即便是後段棒次也能繳出OPS超過0.8的優秀數據，整條打線說是無懈可擊也不為過。

然而，時序進入八月，這條宇宙打線逐漸趨於平庸，三圍 .247/ .321/ .442，wRC+掉到105（聯盟第11），雖說仍具平均以上水準，但頭重腳輕的劣勢逐漸被放大，除了塞米恩（Marcus Semien）、席格（Corey Seager）、葛羅斯曼（Robbie Grossman）、捕手賈維爾（Mitch Garver）等人外，其他人有如蜜月期過了，成績出現大幅下修，一壘手洛爾（Nathaniel Lowe）的wRC+從130下修到98、賈西亞（Adolis Garcia）124到100、塔瓦瑞茲（Leody Taveras）106到67、杜朗（Ezequiel Duran）120到73、海姆（Jonah Heim）119到29，詹考斯基（Travis Jankowski）最誇張，從122暴跌到僅剩18。

遊騎兵打線於8月的前後差異，多名中後段棒次的成績有所下修，導致打擊不連貫，得分效率不若上半季。 littlenosejiang／製表

在這當中，塔瓦瑞茲、杜朗都還只是大聯盟新人，有如此明顯的高低潮並不稀奇，然而觀查海姆、詹考斯基等人的生涯數據便能得知，他們本來就不是砲火在平均水準以上的強打者，與其說成績下修，不如說上半季火燙的表現才是曇花一現。

而後段棒次的崩盤，進一步導致可口的RISP（得點圈表現）變質，團隊在六月後的打擊三圍下降至 .236/.324/.395，這都還沒提到左手拇指骨折的三壘新人容恩（Josh Jung），以及前陣子因為守備進入傷兵名單的賈西亞，面對最後一個月的例行賽，遊騎兵在打擊層面的表現恐怕只會繼續下探。

遊騎兵在出戰太空人的系列賽中，明星外野手賈西亞(右)嘗試撈回即將出牆的全壘打球原地起跳，而他在落地時傷及右腿退場，且最終球仍出牆，實在是賠了夫人又折兵。 美聯社

牛棚爆破 先發也難救

縱使交易大限前補進查普曼（Aroldis Chapman）與史卓頓（Chris Stratton）兩位角色，但遊騎兵牛棚的表現仍令人膽戰心驚，本季1.3的WAR（聯盟第25）不該是爭冠球隊該有的數字，下半季5.74的ERA甚至是聯盟倒數第三，遺憾的是陣中實在沒有值得信任的人選，而這本來就疲軟的牛棚，在進入8月後更邁向無止盡的深淵。

史密斯（Will Smith）被拔除終結者一職後，接手的查普曼沒能頂住高強度的比賽張力，他8月的每9局保送次數（BB/9）高達6.32、搞丟了2場勝利，而其他人更慘，史柏茲（Josh Sborz）在11局的投球中丟了14分、柏克（Brock Burke）單月ERA也高達9.00、教頭波奇（Bruce Bochy）的愛將勒克萊爾（Jose Leclerc）表現相對可接受，但他也在12.1局的投球中送出8次保送，而回歸牛棚的丹寧（Dane Dunning）則無法複製本季在先發端的成功，ERA高達15.19，綜觀他們8月至今的成績：5.27的ERA 、WAR值是聯盟墊底的-1.5，另外還搞砸了11場比賽（BS）。

進入到8月，遊騎兵牛棚也遇上雪崩，幾乎所有人都無法拿出最佳表現，團隊ERA大暴漲。 littlenosejiang／製表

遊騎兵接下來將面對的挑戰，包括外卡競爭者藍鳥、守護者、紅襪、天使，另外還有7場比賽得面對分區死敵水手，賽程並不輕鬆，以目前團隊低迷的氛圍，這支球隊再不振作，真的有可能以最失望的方式結束今年賽季。