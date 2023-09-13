日職／樂天集團陷經營危機 台日職棒隊都傳轉賣風聲

日前，台灣網路討論區傳出樂天桃猿棒球隊有意轉賣的消息。後續雖有媒體跟進報導，但桃猿官方暫時不願正面回應。不過，其實不只台灣的樂天桃猿，日本的東北樂天金鷲隊，今年也出現了疑似要轉賣的傳聞，台、日的樂天之所以都有相關風聲，肇因於母企業樂天集團本身，正陷入嚴重的經營問題當中。

樂天集團於1997年以網路商店起家，創辦人為三木谷浩史。「樂天」之名是採用日本戰國時期「樂市、樂座」，高自由度市場的理念，在網路購物還在萌芽的時代，樂天市場即以便利性闖出名號。獲得資金後，樂天便逐步併購其他企業，進行多角化經營，包括旅遊、證券、銀行及保險等等領域皆有涉入，意圖打造「樂天經濟圈（樂天Ecosystem）」。

2004年，樂天創建了「東北樂天金鷲隊」，以宮城縣仙台市為根據地，並選用在東北地區世界遺產「白神山地」棲息的金雕（日文イヌワシ，英文名Golden Eagle）作為吉祥物，進入職棒市場。

樂天集團創辦人三木谷浩史(左三)。 聯合報系資料照片

當時的日本職棒，正因近鐵猛牛母公司嚴重赤字，考慮將球隊轉賣或與他隊合併，面臨職棒可能減隊的危機。近鐵曾在泡沫經濟年代進行大規模投資，例如翻新車站、打造新款電車，以及建設遊樂園「志摩西班牙村」、飯店等等，然而成效卻不盡理想。到了2003年3月的決算中，有息負債已經來到1兆3000億，因此在龐大的虧損之下，只能忍痛割捨球隊。

就在近鐵打算脫手球隊之時，最先來投石問路的並非樂天，而是「Livedoor」的經營者堀江貴文。堀江當時年僅32歲，但卻是事業如日中天的IT界強人。然而，儘管堀江對收購棒球隊有著相當濃厚的興趣，也已經準備好充足的資金，但近鐵卻遲遲沒有點頭。

由於當時碰上經營困難的，除了近鐵之外，還有大榮集團，因此兩支球隊都有解散疑慮，使得聯盟一度出現乾脆讓這兩支球隊退場，剩餘十隊合併為單一聯盟的想法。所幸在球員的罷工抗議下，聯盟才改成維持現有規模，採取讓近鐵與歐力士合併之餘，再納入一支新球隊的方針。

於是，樂天集團與Livedoor都向聯盟提出加盟申請，最終由後到的樂天集團雀屏中選。堀江貴文事後認為，在日本職棒聯盟裡面，讀賣巨人隊擁有絕對的話語權，而他沒有事先向巨人「拜碼頭」打點好關係，成了競爭失敗的原因。另外，相對於堀江只是30多歲的毛頭小子，三木谷浩史的父親則是知名經濟學者，日本金融學會會長三木谷良一，祖母的祖先則可追溯到戰國名將本多忠勝，在年齡層偏高的日職大頭們眼中，家世自然比堀江容易獲得青睞。

Livedoor前執行長堀江貴文曾有意進軍日本職棒，但沒有成功。 美聯社資料照片

而另一支經營不善的大榮鷹隊，後來則是賣給了軟銀集團。也就是說，當年爭取加盟日職的樂天、軟銀及Livedoor三家企業，都是IT相關的公司。這反映出日本職棒經營的變遷，事實上與當時社會的產業發展有一定關連。而這樣的關係，也成為了樂天當今陷入困局的原因。

包括收購球隊在內，「樂天經濟圈」原先一直都進展得算順利。然而後來智慧型手機興起，諸如軟銀、Docomo等業者乘電信業之便，同樣多角化經營擴張版圖，大幅威脅樂天集團。不甘示弱的樂天，決定要投入電信業競爭，不惜大量發行公司債券，也要自建價格昂貴的基地台，好對抗其他業者。

然而，樂天投入了大筆資本，但「樂天mobile」至今卻尚未取得預期成效，巨大虧損甚至拖累了整個集團。自2019年12月期以來，樂天集團都處在虧損狀態，2022年12月期赤字更高達3728億日圓，創下集團史上最糟紀錄。往後約三至五年，樂天必須償還超過1兆日圓的債務，否則一旦周轉不靈，最糟可能碰上集團破產危機。

正因為樂天集團出問題，使得日本也有媒體猜測，樂天是否會選擇將棒球隊賣掉，好換取一點現金應急。有意思的是，當初未能爭取到日職加盟的堀江貴文，還在個人社群網站上轉貼了樂天球隊轉賣的傳聞，並且表示「太有趣了」。這小小的舉動也引發一陣遐想：堀江是否可能捲土重來，頂替樂天棒球隊的位置，上演一場戲劇性的復仇大夢。

堀江貴文曾轉發樂天金鷲隊可能轉賣的消息，並評論「太有趣了」。

而今年樂天棒球隊本身的狀況也不理想。由於疫情全面解除，本季太平洋聯盟整體觀眾數相較去年漲了20％以上。但樂天今年場均甚至還比去年少了幾百人，在日職12隊更敬陪末座。球迷之所以不願捧場，是因為樂天近年戰績差強人意，部分球迷不滿總教練石井一久執教下，球隊總是虎頭蛇尾。此外，粉絲俱樂部的福利也被縮減，招致許多球迷的惡評。負面聲浪加上觀眾數不見起色，導致球團社長米田陽介在季中去職。

至於在台灣方面，樂天之所以經營棒球隊，理應是要將作為品牌宣傳，以拓展其他像是商城、網銀等等行業。但是，雖然「樂天」這個品牌還算是有打出一定知名度，起碼就算是非棒球迷，或許也多少聽過林襄跟李多慧，但整體經營還有努力空間。好比讓日本樂天奠定基礎的商城，在台灣競爭激烈的電商市場裡，似乎就還在苦戰當中。

棒球隊雖然有幫助拉抬品牌知名度，但樂天整體台灣事業仍在苦戰中。 聯合報系資料照片

當然，經營狀況如何，球隊要賣不賣是一回事。就算真的要脫手，最終決定又是轉移到哪家企業，都是隨時都有可能變動的。過去像是Livedoor加盟日職失敗，又或者中職也曾傳過中華電信及麗寶集團可能入主，最終卻都沒有實現的狀況。且三木谷目前在公開場合，仍持續不斷信心喊話，若選擇繼續讓球隊咬牙苦撐也說不定。只能說棒球隊未來如何發展，肯定不單只是球隊本身的問題，更和背後母企業的狀況，以及整體的市場趨勢，有著一定的連動。