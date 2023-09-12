山本由伸秀無安打比賽 洋基總管凱許曼怎能不心動？

當棒球選手得知，有遠從大聯盟來的貴客遠渡重洋觀看比賽，都會在比賽中拿出最好的一面展示。不過，從沒人做到像山本由伸這種程度，在千葉縣客場用一場精彩的無安打比賽，證明自己準備好登上更高層級。賽後，紐約洋基隊的總管凱許曼（Brian Cashman）被日、美記者包圍，他避重就輕回應，但我相信他腦子千頭萬緒，正想方設法要把山本由伸弄到手。

事實上，此番飛赴日本考察的MLB高管，並非只有凱許曼。據紐約媒體SNY披露，洋基的同城對手紐約大都會，費城人、聖地亞哥教士、舊金山巨人，以及堪薩斯皇家隊都派出球探現場觀戰，山本由伸投得非常亢奮，用個人拿手絕活讓千葉羅德隊的打者吃鱉、吞下多達8次三振、1次保送，安打一路掛零到9局結束，為歐力士、為自己拿下這場具有歷史的勝利，這是他繼去年讓西武獅啞火後，連續兩年投出無安打，個人單局無失分紀錄推進至42局。

從各方面觀之，山本由伸不需再證明什麼，顯然地他是不同級別的投手。今年累積143局，拿下14勝5敗、防禦率低到只有1.26，一共讓日職打者吞145次三振，而保送只有24次，三振/保送比6.26。球探報告指出，山本均速90幾哩的快速球掌控相當好，還有一顆頻頻讓打者揮空的指叉球和高轉速的曲球。他仍有必要改善球威（Stuff）， 特別是指叉球。讓大聯盟球團在意的另一個點是他5呎10吋的身材，體格偏向單薄，幸而今日聯盟VAA垂直進壘角度概念增加，加上各隊先發工作量降低的導向，山本由伸有望成為一名稱職的二號先發投手。最重要是他才25歲，這代表著還在進化中，留日發展意義不大，山本也向母球團表達轉戰大聯盟的強烈意念。

那麼，山本由伸霸氣主宰投手丘的能力，是否可應付大聯盟打者？以大谷翔平、達比修有、田中將大、黑田博樹等人成功前例可循，加上今年他曾在WBC世界棒球經典賽兩度先發、一次救援累積7.1局，三振12人、2次保送繳出1勝、2.45防禦率，代表日職投手的確能移植投球功力到大聯盟，加上山本由伸高投球質量，當天見證無安打比賽的凱許曼與各隊球探，應該不會懷疑他的適應能力。

山本由伸在經典賽就已展現實力，對付大聯盟等級的強打不是問題，何況本季千賀滉大在大都會的表現也受到肯定，山本由伸的入札可能會更為搶手。 美聯社資料照片

看起來，山本由伸下一個球季在美國出賽是板上釘釘，那要如何操作？尤其主角還不是自由身。據大聯盟和日職過去的協議，歐力士隊會啟動入札制度，讓山本由伸與各隊進行30天的協商，然後母隊將根據合約數字收取一筆入札費，假設合約價值低於2500萬美元徵收20%，合約落在2500萬至5000萬美元間，則先收500萬再加上超過2500萬部分的17.5%。若是超過5000萬美元的大約，入札費是927.5萬美元再加超過5000萬美元的15%。以各隊高評價；千賀滉大與紐約大都會簽的5年7500萬合約數字參考，山本由伸的下一紙大約會破5000萬美元，

我們再猜猜他去哪一隊？此番大聯盟各隊遠赴東瀛看球的陣仗中，以洋基隊層級最高，由凱許曼親自到訪觀賽，自然呼聲會是最高。只是，他對媒體的態度頗為閃躲，僅說一句能看到無安打比賽太棒了！要把門票保留當紀念，並在未來雙方碰面時，請山本由伸在票上簽名。現場有名洋基球迷高喊：「凱許曼！你會不會簽下山本由伸？」他則回應：「祝你有個愉快的一天。」我們可以理解凱許曼，要爭取這位強投的不只洋基隊，即使號稱擁有無限財力砸重本，不到最後白紙黑字誰都無法預料。

赴日考察的大聯盟球探中，以洋基總管凱許曼層級最高，他也成為美日記者追訪的對象。只是他態度顯得避重就輕，還不願意證實山本由伸會納入休賽期洋基想爭取的球員名單。 美聯社資料照片

回顧歷史，洋基隊確實不吝於投資日本投手，儘管有過伊良部秀輝、井川慶這些失敗案例，近10年仍爭取到田中將大、黑田博樹等好手加盟。山本由伸的加盟，可與柯爾（Gerrit Cole）、洛登（Carlos Rodon）施密特（Clark Schmidt）組成輪值，若山本拿出真本事的話，洋基隊投手陣線下一季頗有看頭。