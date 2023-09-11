投手王國竟鬧先發投手荒 道奇季後賽前途大不妙了

最近十年九次拿下分區冠軍、三度問鼎世界大賽的道奇今年相對顯得低調。季前走了游擊手透納（Trea Turner）等一大批名將的道奇沒有像前幾年交易貝茲（Mookie Betts）簽弗里曼（Freddie Freeman）一樣來個重量級的補強。連兩年居首的團隊薪資也一下子掉到全聯盟第五。這一季開打時道奇不僅不是總冠軍、甚至不算是國聯西區冠軍的熱門候選人。然而到頭來道奇還是在八月中就拉開兩位數字的勝差，提早宣布分區冠軍已無懸念。

不過分區冠軍對道奇而言永遠只是個起點，如何避免上一季分區季後賽即慘遭淘汰的悲劇重演才是首要之務，而強大的先發投手陣容無疑是季後賽的致勝關鍵。過去先發投手一直是道奇的強項。不論是透過人才養成或重金禮聘，道奇總能組成令其他隊艷羨的強大先發投手輪值。塞揚獎得主葛蘭基（Zack Greinke）、日韓強投黑田博樹及柳賢振等名投都曾在洛杉磯威風一時，道奇自家養成的強投更不絕如縷。從邁向名人堂的克蕭（Clayton Kershaw）開始，後起之秀布勒（Walker Buehler）、烏力亞斯（Julio Urias）、史崔普林（Ross Stripling）、岡索林（Tony Gonsolin）、梅伊（Dustin May）個個都能獨當一面。由克蕭、布納及烏力亞斯三巨投領軍的道奇先發投手在2021年防禦率（2.93）名列前茅。隔年雖然少了僅投12場就去開韌帶重建手術的布納，但岡索林大放異彩投出16勝1敗，新加盟的安德森（Tyler Anderson）也脫胎換骨投出15勝5敗，道奇先發投手的防禦率不但未升，反而下降到不可思議的2.75（當然又是全聯盟第一）。

道奇在去年由安德森(左)、克蕭(中)、烏力亞斯(右)組成強力左投連線，加上勝率王右投岡索林，先發輪值真的強到極點。 美聯社資料照片

但這一季道奇先發投手不僅表現大不如前，而且還流年不利。目前他們高達4.58的防禦率甚至高於聯盟平均（4.46）。今年道奇總計用了12名先發投手，但除了防禦率2.61的克蕭外，能夠投滿50局並將防禦率維持在四以下的就只有新人米勒（Bobby Miller，3.98）。過去道奇找來外援後常能將其成功改造，除了老將希爾（Rich Hill）之外，去年的安德森及希尼（Andrew Heaney）也是最佳範例。但今年這招明顯不管用。季前簽下的「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）雖年僅31歲，加入道奇後仍找不回當年能飆上三位數的快速球，在投出防禦率高達7.16的生涯最差表現後被送走。取而代之的老投手林恩（Lance Lynn）在交易大限前被換到道奇後也是先盛後衰，最近兩場先發甚至被狂轟6發全壘打責失15分。

道奇的投手王國在本季快速崩盤，最後竟然要由老將克蕭來扛王牌角色。 美聯社

助拳人表現不理想猶為其次，道奇先發投手由盛轉衰的關鍵在於一連串嚴重的傷勢。雖說投手受傷本是家常便飯，但今年道奇先發投手受傷之頻繁，已經到了每年都要進場維修的老將克蕭反倒最健康的程度。其他投手像是季前就傷了腳踝的岡索林上個月中因韌帶受傷已確定要開重建手術。正是因韌帶動刀前兩季只投了11場的梅伊今年原本看似滿血回歸，結果五月中就因手臂拉傷提前宣告球季結束。至於同樣開過韌帶手術的布納復出之日始終遙遙無期，昨天道奇乾脆直接宣布他本季不會上場。就連這兩年最健康的烏力亞斯都在五月拉傷大腿，掛了一個多月的免戰牌。

然而對道奇來說，最近爆出的烏力亞斯家暴事件才是最沈重的打擊。早在2019年烏力亞斯就曾因家暴被禁賽20場。身為累犯，這次聯盟對他的處分多半只會更重不會更輕。想當年道奇也曾因為塞揚名投包爾（Trevor Bauer）的性侵醜聞痛失一員大將。不同的是，當年的道奇少了包爾先發投手依然人才濟濟，如今卻是就算加上烏力亞斯都屬捉襟見肘。假使烏力亞斯季後賽無法上場，屆時道奇能倚仗的先發投手就只有過去常被嘲笑「季後賽一條蟲」又已「高齡」35歲的克蕭一人。

烏力亞斯本季的表現本來就大幅衰退，近來又因家暴問題遭到逮捕，因為是累犯，恐怕會遭到長期禁賽，對道奇的世界大賽之路勢必是重大打擊。 美聯社

由於今年道奇擁有僅次於勇士的超強進攻火力，再加上牛棚基本盤猶在，儘管先發投手表現如此不濟，目前他們的戰績仍高居全聯盟第三，僅次於勇士跟金鶯。但進入季後賽先發投手的角色將大幅吃重，到時候只能排出克蕭、米勒及林恩「三懼投」的道奇碰上真正擁有巨投的勇士、釀酒人或費城人，只怕都討不了好去。