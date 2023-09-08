美國男籃爭冠最終對手 應是塞爾維亞而非加拿大

2023籃球世界盃四強決賽，美國vs.德國，加拿大vs.塞爾維亞，兩場比賽勝隊爭冠，敗隊搶第三。由NBA球員組成美國男籃上屆世界盃只獲第七名，隊史最差。今年美國男籃和加拿大是奪冠呼聲最高兩支球隊，賭城世界盃盤口奪冠排名第一還是美國。

加拿大也是由NBA球員做為主要骨幹，198公分後衛亞歷山大場均25分、7.2籃板、5助攻，是今年世界盃第二號射手，出色表現被選為本屆世界盃MVP機率很高。尼克前鋒貝瑞特、爵士中鋒歐林尼克、火箭前鋒布魯克斯跟加拿大一哥亞歷山大組成加拿大核心，奪冠呼聲和表現不亞於美國男籃。

塞爾維亞也是爭冠前三熱門，全隊第一射手效力NBA老鷹後衛波格丹諾維奇今年世界盃場均18.8分、4.2助攻，三分命中率3成7，他是塞爾維亞贏球指標人物。213公分29歲中鋒米魯提納夫場均13.2分、8.8籃板，是今年世界盃內線最有效率和影響力長人之一。

塞爾維亞後衛波格丹諾維奇(左)在八強賽對立陶宛之戰中，以優異的表現技壓對方主將瓦藍邱納斯(右)，幫助球隊輕鬆晉級。 美聯社

塞爾維亞在八強淘汰賽87：68為立陶宛上課，立陶宛是今年世界盃唯一打敗美國的球隊。擊敗立陶宛一戰，塞爾維亞展現更高強度防守對位反擊，出色戰術素養和流暢節奏，團隊戰力和防守細節就是比立陶宛更細膩。

美國男籃最大敵人是誰？

比賽永遠無法預期，籃球就是這麼有趣。塞爾維亞16強賽首戰76：78被義大利擊敗，但義大利八強淘汰賽卻被美國男籃以100：63狠狠痛揍，面對美國男籃全面攻防侵略性，義大利毫無招架之力。

論實力，塞爾維亞、加拿大都不是美國對手，只要老美打好防守，外線正常，美國男籃奪冠機率還是高達六成。立陶宛能贏美國，贏在瘋狂三分(25投14中，三分命中率5成6)，贏在強勢籃板和禁區(美國27：43立陶宛)，更贏在身材對位優勢。德國、塞爾維亞、加拿大必須在三分、籃板、禁區、身材對位四個決勝點，全部都要壓制美國，才有機會取勝，難度很高。

美國男籃世界盃爭冠路上最大敵人還是自己，不管對手是誰，不是裁判執法尺度，更不是很多不同於NBA空間的國際籃球規則。只要美國男籃專注打好防守，有效對位封鎖對手三分，積極保護籃板鞏固禁區，基本上美國男籃四強贏德國不是問題，冠軍戰不管是遇上加拿大還是塞爾維亞，美國男籃都有六成以上勝算。

本屆世界盃美國男籃防守強度比過往大幅提升，得分能力也不差，只要不自己擺爛，恐怕沒有人是他們的對手。 歐新社

2023籃球世界盃男籃 四強賽大預測

德國vs.美國

德國三大主要核心球員都在NBA效力，上季在湖人打球後衛施羅德，以及211公分中鋒大威格納、208公分前鋒小威格納。大、小威格納兄弟很難在禁區製造美國隊威脅。施羅德大量持球、突破、大量出手的進攻打法，可能會造成美國男籃防守一時困擾，但打美國必須要有大格局，沒有多點開花的三分和籃板、對位優勢，德國毫無機會。

美國不怕德國這種打法和隊型球隊，美國男籃將輕鬆勝出。

塞爾維亞vs.加拿大

這是五五波對決，加拿大情勢稍好，關鍵在亞歷山大、貝瑞特、布魯克斯三支主要進攻得分箭頭的發揮，只要這三人火力輸出夠穩，加拿大就能過關。塞爾維亞雖然有主力射手波格丹諾維奇領軍，但塞爾維亞還是要打出最棒防守和團隊，這是塞爾維亞突破加拿大球星陣容，拿下冠軍賽門票最重要依靠。

我會大膽看好塞爾維亞取勝，加拿大團隊、默契、防守都不如塞爾維亞整體性，團隊戰勝球星，塞爾維亞一向有這種歐洲最佳球隊性格和表現。