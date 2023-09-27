中職／傳說OR真理？左投剋左打大解密

【撰文・鄧心瑜】

棒球場上「左投剋左打」觀念流傳多年，較為少見左投被當作稀有財，無論先發或牛棚各隊必備左投人選，更有在比賽後段換上牛棚左投面對左打以完成特殊任務「一人左」角色，左剋左是棒球場傳說抑或是真有其道理，教練、打者、投手各有不同觀點。

本季截至8月24日為止，共130名投手於一軍有出賽紀錄，其中右投99人、左投31人，左投比例僅24%，「物以稀為貴」道理同樣適用於棒球場，尤其打者打擊時注重投球出手視野與節奏，少數左投在對決上占有優勢，不過打者並非坐以待斃，如何尋找突破解方是投打對決精采之處。

樂天桃猿左打朱育賢。 聯合報系資料照

左投角度很壓迫 打者突破找解方

中信兄弟資深強打周思齊生涯邁入第19年，面對無數左投歸納出心得，「角度和視覺經驗較少，對戰起來陌生，且每位左投都有其差異性，比如說郭泓志是速度型，看重直球進壘角度，肯特、艾士特走變化球角度，因為每個左投類型不同，又更難適應。」

左打者分享站上打擊區時面對左投視角，因出手位置與右投不同，因此對左打來說對戰起來更有壓迫感，味全龍左打李凱威說，「有些左投投球時，前腳會往左打者方向踏，球的路線先往打者方向逼近，再斜角位移進好球帶，跟右投投出來的球比較直線有落差，感覺球是往身體迎面而來，怕被打到，所以有種壓迫感。」

樂天桃猿左打重砲朱育賢去年對左投打擊率僅0.140，今年修正後對戰高達0.321，數據落差大，他透露，「生涯前幾年滿怕左投，常被外角滑球騙到，揮到壞球想法容易變多，導致對戰處於被動、綁手綁腳。」

統一7-ELEVEn獅強打陳傑憲是多名投手點名最難應付打者，也坦言面對左投會花費更多心思對決，「左投出手點比較難分辨，又較少對戰，打起來不自在，當我站上打擊區看到對方是左投，就會有不舒服的感覺，相對專注度提高，策略更簡單點，差不多喜歡的位置就先攻擊了。」

陳傑憲回憶2020年獅隊左打對左投成績不佳，被各隊針對性派左投對戰，「那年中信兄弟洋投有德保拉、米蘭達，壘上有人或關鍵時候，遇到左投信心度沒這麼好，不過也因為這樣加快適應，打多了就能習慣。」隔年獅隊對症下藥，聘請左投擔任球隊訓練員、幫忙餵球，確實幫助許多，「除了郭恆孝擔任餵球投手，TAKE賢拜（潘武雄）偶爾也會賽前餵球，慢慢習慣左投角度。」此外陳傑憲有個特殊紀錄，生涯30轟都是對右投所擊出，自己也有發現特殊現象，「習慣對左投時擊球點帶到很裡面，這樣安打率提升但很難打出全壘打，所以在心中設下人生目標中，有一項是希望能對左投打全壘打，1支就好。」

富邦悍將左投陳仕朋。 聯合報系資料照

左投必修滑球 引誘性高釣出棒

味全龍投手教練郭勝安說，「通常左投都有不錯變化球，尤其滑球、曲球等縱向變化球在左打視野來看是靠身體方向丟過來，很有威脅感。」點名陳仕朋、王維中滑球，以及統一7-ELEVEn獅林子崴曲球有不錯品質，陳仕朋也透露對上左打會使用更多變化球，「策略上有差別，有感受對左打投滑球真的滿有效，但也有些難解決的左打，比如郭天信就不怕左投，對上他會有配球上的變化。」

同為投手教練而且也是左投，林英傑進一步點出，「左投手一定要學會滑球，因為是最好上手、也最簡單能搶到好球數球種，與直球搭配可以改變打者節奏，交叉使用時因球速不同，改變打者出棒時機來追求破壞打者節奏。」

朱育賢曾在滑球上吃了不少苦頭，引誘性高而容易揮空，「打王玉譜的滑球很吃力，出手角度很好又有球速，身材也高大，前期很常揮空他的滑球，球數落後之後攻擊效率不太順暢。」吸收教訓同時累積經驗，與教練交換想法，獲得改善方向，「教練跟我說設定好攻擊位置就不怕引誘球，要堅持並鞏固好揮擊範圍，妥善執行好攻擊策略，把壓力丟回去給投手。」

樂天桃猿隊左投陳冠宇。 聯合報系資料照

投打都有反對票 無法以偏概全

有人認為左投剋左打有其道理，也有選手認為並無明顯感受，以味全龍左打郭天信來說，本季對左投打擊率0.351遠優於對右投0.238，生涯成績來看也是對左投較順手，「面對左投會更謹慎、專注，看球角度確實有差，也會怕球往身體來的感覺，但會換個想法，投手不可能故意丟到你，所以勇於對決。」

身為牛棚左投，陳冠宇認為左剋左是刻板印象，「對右打會投內角變速球，但對左打怕太近身會減少使用，等於對左打少了一顆武器球種，那左打就會排除一顆我可能會用的球種，抓其他球路機會提高，這觀點對我來講並不適用。」

而經驗老到選手及教練則將左剋左歸類為習慣問題，中信兄弟投手教練王建民透露，此觀念過往在美國相當盛行，不過現在左投變多，面對左打機率提高，對戰次數增加後降低適應問題；獅隊助理打擊教練潘武雄認為若打擊動作確實，愈穩定與成熟，不管面對左、右投想法都要一樣，「的確面對左、右投會有差異，但要怎麼練成對左、右投都一樣，克服這些差異才是重點。」

持相同意見還有在中職打滾15年的林益全，生涯對戰左、右投打擊率分別為 0.331、0.336，差距微小，「我認為沒有差異，球還是要經過本壘板才進攻，假如今天中職左投數量大於右投，就沒有這樣的問題了，現在左投也有側投、下勾等不同類型，或許一開始會覺得出現沒打過的怪投，有不適應、壓迫感，但若頻繁對戰是可以克服的，對我來說是習慣問題，習慣可以克服大部分差異。」

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