中職／鬥志高昂不服輸 劉軒荅拆彈救火第一人選

【撰文・鄧心瑜】

劉軒荅本季出賽42場暫並列全聯盟投手最多，防禦率僅1.66，有近半數出賽時機是在壘上有人時上場救火，難能可貴是得點圈有人時面對60打席，為聯盟後援投手第二多，只被敲9安、有10次三振，被打擊率僅0.184，堪稱獅隊最佳防火牆，自家總教練林岳平給予極高讚賞，「軒荅站上投手丘企圖心是投手群裡最好的，是我們相當依賴的中繼投手。」

劉軒荅好勝不服輸化身拆彈專家。 統一獅提供

好勝不服輸 化身拆彈專家

總是在有危機時上場踩煞車，沒有太多餘裕暖身，一踏上投手丘就是要與對手拚輸贏，面對高張力場面不只考驗球技，更考驗如何保持臨危不亂穩定心態，「一開始也沒有預設教練會給我『拆彈組』這樣的角色，有過一、兩次守下來的經驗，知道自己任務就是要幫忙守住勝利。」

危機局面百百種，從第一球開始必須完全投入比賽，劉軒荅習慣在上場前將所有可能場面及結果在腦中預想一遍，是他確保心裡有足夠踏實感的做法，「如果上場時壘上有人，心中只會想著要怎麼解決打者，比如說在熱身時一壘有跑者，會看接下來幾棒會輪到誰，上場後想好現在幾人出局、壘上有幾個人，最重要的是怎麼讓打者打出無效攻擊。」進一步解釋，「比如說一、二壘有人，要怎麼讓對手打出滾地球提高雙殺機率，兩人出局或三壘有跑者，會追求讓對手打飛球來幫助球隊。」

自認並非三振型投手，讓對手敲出無效攻擊是劉軒荅最大追求，8月13日統一7-ELEVEn獅對上樂天桃猿之戰是最佳例子，獅隊先發投手古林睿煬前6局無失分，7局在1人出局後先丟出保送、再被敲安，一、二壘有人情況下換劉軒荅上場中繼，僅花2球讓對手敲出雙殺打化險為夷，8局續投再讓對方三上三下，僅花13球抓到5出局數，本季第14次中繼成功為個人單季新高，也是他連續第31場出賽、 27.1局無失分，最後一局交給守護神陳韻文關門成功，獅隊順利守成拿下勝利，賽後古林睿煬真性情地說，「他是我的超人！」

對劉軒荅來說，上場前策略格外重要，事先預想思維模式是近2、3年才培養，「不能什麼都不想好、不做準備就上場，這樣投球會不果斷，已經進入職棒5、6年了，也不是新人，過去幾年學到的經驗要懂得應用在球場上。」

被教練團發掘「拆彈組」潛能，是因林岳平從他身上看到特質，「他很好勝，在場上不服輸，這點對後援投手來說很重要，不想讓對方得分的決心要很強烈，上場就要是在危機或後段困難時能守住領先，是很重要的優點。」

知道被歸類在救火隊，劉軒荅心態成熟，不設下太多立場，守住勝利為唯一目標，「無論壘上有沒有人，上場都是要幫球隊守下勝利，所以就是要準備好自己，想法愈簡單愈好，如果搞得太複雜好像負擔很重。」

劉軒荅(右)是少數先放棄再重新報名選秀的成功案例。 聯合報系資料照

放棄的勇氣 選秀捲土重來拚前順位

劉軒荅在高中時有「投手第一大物」美名，青棒時是高苑當家王牌，卻遇到手肘傷勢，當時連壘包間距離傳球都傳不到，2015畢業那年投入選秀，雖有過往盛名，但因傷勢疑慮掉落到第11輪，最後決定先讀大學養傷，「高三到大二整整兩年都沒有投球，如果進職棒，球隊會願意等我嗎？當初也掙扎過，職業環境競爭很激烈，當時狀態不能投球，心態一定會很急、想趕快比賽，那種還沒準備好的狀態可能很快就被淘汰，對我並沒有比較好。」

2013年開放高中生選秀以來，僅10人因故沒與球團簽約，職棒大門近在眼前，說放棄談何容易，回過頭來看當時選擇，劉軒荅無法評論走哪條路比較好，「現在取得不錯的成績可能是結果論，當時受傷不能投球，我又是喜歡踏實感的人，後來先去國體，很感謝龔（榮堂）教練給我很多時間，一年半都不投球，專心在復健，後來慢慢拉高強度，才決定再次報名選秀。」3年後劉軒荅帶著成棒經驗及健康身體，二度報名中職選秀，這回輪次三級跳，獲獅隊第3輪指名，簽約金也水漲船高。

選擇和旁人不同道路，開拓自己的康莊大道，在少之又少先放棄再重新報名選秀中，成為成功案例，每年選秀季節總會被提起，今年又有台體大林華偉從去年12輪躍進到今年第2輪獲選，劉軒荅指出兩人狀況不盡相同，「我當時傷勢滿嚴重，就算進來也很快就被淘汰，不管是想先進職棒卡位或是選擇先去業餘磨練，要對自己決定負責，當時選擇先去業餘，也要先面對復健和如何重回投手丘，提升自己才會被看見。」

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