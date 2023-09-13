中職／克服恐左症 林凱威完美扮演龍隊守護神

【撰文・鍾亞芳】

2022以選秀榜眼之姿加盟中職，首年成績不如預期，尤其面對左打數據更為弱勢，短短休季針對缺失全面性補強，今年表現天壤之別，成為難以突破守護神，是味全龍本季戰績長紅關鍵人物。

「小時候堂哥有PS2，從電動看棒球感覺滿好玩的。」經由高度聲光效果電玩對棒球產生興趣，現實世界中棒球極耗費體力，仍擋不住林凱威對棒球好奇，甚至國小就有比賽經驗，非科班出身、沒有正規訓練，穿著一般布鞋就在紅土球場奔馳，高度天賦吸引不少關注。當時新竹東園國小希望林凱威轉學過去打球，快畢業的林凱威沒過去，暑假仍跟著練球，畢業後抱著嘗試心態報考台中市西苑國中，就此踏上棒球路。

林凱威「素人」意外轉練投手驚奇展開旅外路。 聯合報系資料照

「素人」意外轉練投手驚奇展開旅外路

國中前沒有科班經驗，以「素人」之姿進入人才濟濟西苑國中，當時對棒球規則一知半解，回憶懵懂年少時光，林凱威笑說一進西苑就被放在游擊，根本不知道原因，「國中覺得打球開心就好，當時沒想過以後要不要打職棒，成績普普也不太了解規則，教練願意讓我比賽還滿開心的。」

高中進入成德，當時球隊成立不久、人手略不足，每位選手幾乎都是工具人，「大家都會交換守備位置，葉子霆（富邦悍將）也是，有時他守游擊，換他投球時就我守游擊，都是場上人員換來換去。」

進入成德獲得大量出賽機會，也因此需要兼練投手，站上投手丘展現非凡潛力，林凱威高一時，教練團就有希望他轉練投手想法，「其實一開始滿反對，原本已經計畫以野手身分打職棒，教練說我臂力不錯可以當投手，還說如果我當投手可以贏球不是很好嗎？每次比賽我都很想贏，覺得好像不錯，就開始練投手了。」

高中王貞治盃，林凱威在面對嘉義市一戰繳出7局無失分好投，飆出令人驚艷球速，自此吸引眾多球探目光，夢幻般旅外機會逐漸清晰，為接近最高殿堂更積極精進球技，該怎麼訓練才能增加身體素質？該怎麼練才能丟得更快？其他人放假時間，林凱威把握每分每秒加強訓練，長期努力堆積亮麗成果，2014年首度入選國手，至美國集訓見識到與亞洲截然不同球風，準決賽掛帥先發面對勁敵日本，繳出108球完投8.1局失3分好投，最終被打再見安打落敗，該役中華隊打線遭日本隊王牌投手高橋光成壓制，隔年高橋在日職選秀即獲埼玉西武獅指名，2014年亞青中華隊無緣爭冠，與世界列強交手經驗成為少年規畫未來轉捩點，「想要變得更強，不想停下來。」林凱威說。

高中快畢業時，各國球團紛紛探詢未來動向，西武監督更親自從日本來到成德高中關心，中職與美職也有球團遞出橄欖枝，林凱威選擇與美職響尾蛇簽約，隻身前往夢想彼端。

林凱威想辦法比別人更強！ 聯合報系資料照

正面看待旅外挑戰 「想辦法比別人更強！」

高中畢業不久即赴美參與球隊秋訓，從青棒「無縫接軌」高強度美職，面對全新環境備感新鮮，「感覺球特別大顆，人也都很大隻、很不一樣，其實感覺滿酷的。」周遭幾乎都是「怪物」等級選手，林凱威笑說一開始有點懷疑旅美這個決定是否正確，不過開始比賽逐漸適應環境，8月從新人聯盟升至高階新人聯盟，旅美首球季負擔70局，然而第二年表現不如預期，相較前一年70局挨6發全壘打，這年54局被敲15轟，防禦率從5.63升至8.28，甚至整年沒有勝投進帳，11場先發承擔6場敗投，「身體狀況都不錯，但就是找不到原因，連球速也愈來愈慢。」球季尾聲，球團建議林凱威轉戰牛棚，自評還有先發能力，考量球團建議，或許換個跑道會有好的轉變，林凱威接下牛棚角色，休季針對缺失加強，2018年短A出發，22場出賽共34局投球，戰績4勝1敗、3中繼與1救援、防禦率降至 3.44，終於摸索出生存之道。

旅外前期就與挫折正面對決，林凱威更重視自我加強，「休季球團給的菜單幾乎都是維持，如果要突破或加強爆發之類的，就會再跟體能教練討論，跟教練說我要的是什麼，他就會開菜單，也會上網看別人怎麼做重訓，休賽季不是就放假休息出去玩，而是要認真做你要的東西。」 2019、2021年層級逐步上升，出賽數與成績也愈來愈理想，直球均速也愈飆愈快，2019年代表中華隊出征 12強賽投出151公里火球。

2022年升2A，響尾蛇2A主場堪稱打者天堂，因為地勢與風勢關係，投手一不注意就會被打全壘打，「記得有次對到左打，本來以為只是被打二壘安打，沒想到竟然是支全壘打，那個球場真的不好丟。」那年2A共11戰16.1局投球，防禦率4.11甚至低於 2021年4.78，在不友善投手的球場，比起挫折，林凱威想的是如果球再快一點、投得再好一點，打者就打不到了，「要激勵自己！想辦法超越別人，不能都怪球場，那只是藉口，如果再更注重細節，是不是打者就打不到、打不好了，與其找藉口，不如找方法讓自己更強。」

對旅美選手而言，2A與大聯盟僅一步之遙，多的是2A前進大聯盟例子，2022年林凱威在2A表現不差，隊友都認為他很有機會上大聯盟，不過某天總教練嚴肅談話打破這份美好規畫，「被叫到辦公室不是要升上去就是要被釋出，教練也認為我很有機會，但老闆就是這樣的意思（釋出），我沒辦法再待下去了，當下腦袋一片空白，後來告知經紀人，他以為我升上去了故意開玩笑，講了幾次他才相信。」

為延續旅外生涯，林凱威選擇先到獨聯尋找出賽舞台、維持手感，即便中職選秀日期漸漸靠近，仍將目標放在旅外，家人鼓勵與心疼觸碰心中最柔軟一塊，不捨林凱威苦苦等待一紙還不確定的合約，「有跟爸爸也有跟老婆討論，她說我回來，打出成績再出去也不遲，中職有舞台可以表現，如果一直在外面等也不確定等不等得到，想一想也對，一直到報名快截止才確定要回台灣。」

全文未完，更多內容，請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第498期)