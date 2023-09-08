中職／低調關鍵王者廖健富 強打少年進化論

【撰文・石毓琪】

近十年桃猿戰士一直是爭冠勁旅，長年以強力砲火攻城掠地留下深刻印象，2017年狀元廖健富沒有高中生養成陣痛期，無縫接軌銜接一軍讓「暴力猿」打線更齊全，隨著年歲增長和傷痛來磨，本季持續進化，既挑戰生涯巔峰，打擊榜上有名的他，無懼強者環伺，還要用手中球棒打出名堂。

與不少棒球員兒時回憶類似，少年時期貪玩，在朋友邀請下加入棒球隊，就連捕手一職也有點誤打誤撞，「國小一開始不是練捕手，不知道哪根筋不對，覺得本壘攻防很帥，那時候個性比較野、調皮調皮的，不會考慮危險，就問教練能不能練捕手。」

最初玩樂性質，進入青春期下定決心認真發展，國中起鑽研打擊，練習量提升，能力和強度逐漸開竅。而招牌「老將特質」內斂情緒和早熟個性，則是在離開嘉義南下就讀強權高苑工商得來，阿富笑說，俗話說環境造就一個人，「突然到外縣市打球，人生地不熟，高苑又是名校，第一次一個人離開家，不習慣環境，心情轉變花了滿久適應，從不知道怎麼辦，到待久了接受、了解自己出來就是要努力，沒有家人在身邊，只能靠自己，也許就是從那時心態變得成熟。」

廖健富(中)把握在樂天桃猿成長時間與空間，也學著轉換想法。 聯合報系資料照

一軍養成即戰力 打擊取經暴風成長

青棒捕手砲打響名聲，毅然決然參戰2017季中選秀，攻守評價高，廖健富登科狀元，他卻說從小至今從來沒想過，當年驚訝之情久未忘懷，也讓他對於過去付出努力及幸運被球探看見、賞識依然抱持感謝。

在中華職棒開放高中生選秀以來，多半參與過或長或短二軍歷練，廖健富是少數一軍起步，帳面數據又不見大起大落大物新人，事實上，強打少年背後再次經歷了環境考驗。三級棒球與同期對手合作、競爭，來到年齡差距懸殊戰場，還沒與敵方廝殺，攜手前輩就夠耗費心神，「我是捕手，過往幾乎都是差一兩歲學長、學弟，來到職棒隊上每位都是學長，差十歲的也有，要去帶領學長，這是從沒做過的事情，要重新磨合、適應，才走過高中一段，職業又是一段。」

所幸待在戰力雄厚桃猿隊，一方面給了廖健富成長時間與空間，他也學著轉換想法，「當然一下子進來沒什麼經驗，但進來就代表能力有被肯定，只是遇到新的挑戰，不是只有面臨能力、技術問題，比賽狀況解讀，都需要經驗累積。」

2018年首個完整球季，88場出賽，捕手守備占18場，即使離主戰捕手有段距離，憑藉著驚人打擊實力，儘管因打席不足錯失打擊王，仍強勢入圍衝擊新人王寶座，縱使鎩羽而歸，已讓各隊對這名20歲小將心生敬畏，「那年從春訓準備得充實，教練幫助很大，當時打擊教練是龍貓（曾豪駒），除了幫我調整，灌輸很多打擊觀念，剛好都在比賽中用上，龍貓教練給很多正向觀念，告訴我能力擺在那，該做的就是表現好自己。」

鮮少明顯低潮之外，廖健富最令投手頭疼還有沉得住氣選球，靠的也是根深蒂固觀念，反覆藉著比賽、練習，讓身體去記憶，「很早之前教練說過固定好球帶，不要揮不該揮的球，這句話給予我打擊幫助，長久做來變成一個反應。」

因傷難再蹲捕確實遺憾，廖健富(中)說只要打擊還能發揮，把握好最出色一塊。 聯合報系資料照

難忘蹲捕一季 肩傷成最大遺憾

穩固攻擊定位，守備環節沒忘循序漸進， 2019年40場蹲捕、273.1局，僅次於當時主戰林泓育，到了2020年，開季雖多以指定打擊或代打上場，4月下旬與洋投卡本特一場驚豔搭檔，慢慢地先發捕手格子，愈來愈常填上廖健富的名字，該年度65場出賽、485.1局守備率0.989，在出賽逾60場中職捕手群中，以超過3成打擊率一枝獨秀，季後頒獎典禮上抱回最佳九人捕手獎。

「那一年是第一次以捕手身分有比較多出賽一年，因為出賽數夠，也是生涯第一次拿到個人獎項。」聊起蹲捕記憶，阿富眼神充滿光芒，細數坐鎮本壘指揮官所見所聞，例如在場上出賽多，配合投手自然增加，碰到各種狀況都成最好機會教育，因此體會了許多新鮮事，「有一些幫助很大，像是當過捕手，在投打對決策略多少吃香，捕手要想盡辦法解決打者，換個角度想，捕手在這時會選擇什麼方式解決我。」是否透露出打擊秘辛？廖健富強調，投打心理戰有用，但不宜思考太久，想得愈多，真正打擊時反而複雜化，重點還是在於設定好策略，「不是每次對決捕手配哪，投手就能精準投到那裡，一定會有失投，耐心等待失投球或喜歡的球進壘攻擊。」

然而好景不常，礙於肩膀夾擠反覆，關節唇出現傷勢，以及守位調度等因素，最後一次例行賽蹲捕已是2021年9月16日，去年和今年指定打擊以外，以一壘手參與守備也僅9場，球隊暫無安排返回捕手打算，廖健富坦言傷勢是打職業以來最大挫折，「打擊低潮當然有過，手感算是週期，還沒遇過很久低潮，但受傷久了、好了又受傷，時間長短不能決定才最麻煩，會覺得一整年準備好了，結果因為受傷機會又不見，即使急也快不來，愈急反效果可能更大。」

話鋒一轉，因傷難再蹲捕確實遺憾，廖健富說，傷勢無法控制，做好當下可以決定，只要打擊還能發揮，把握好最出色一塊，扮演好球隊期盼角色，就是最大貢獻。

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