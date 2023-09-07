年輕核心與絕佳團隊氣氛 勇士連兩季衝百勝的關鍵

亞特蘭大勇士隊本季所向披靡，目前勝率高居全聯盟第一，最終戰績可望超越去年的101勝61敗。除了一票才華洋溢的團隊，更衣室內絕佳的化學反應也是催化劑。你也許關注他們場上的數據，這一篇我們瞭解勇士隊如何打造出百勝雄師。

哈里斯（Michael Harris II ）和阿西亞（Orlando Arcia）算是最佳展示，當隊友在比賽中表現精彩時，他們就像愉悅的小鳥在休息區欄杆拍打，這種出自真心為隊友喝采的行為，正感染到整支隊伍。趕在交易截止日前，科羅拉多洛磯隊將漢德（Brad Hand）、 強森（Pierce Johnson）送到亞特蘭大，在過去一個月中，兩人看到截然不同的光景，漢德說：「當你擁有一群經驗豐富的老將時，一年162場比賽打得很輕鬆。球隊不該只是灑錢挖大牌，必須有一批具向心力的球員才行。」

總經理安索波洛斯（Alex Anthopoulos）接掌勇士隊起，明訂了一套建軍策略，並對所下的每一步棋仔細盤算。首先，定調奧比斯（Ozzie Albies） 與亞古納（Ronald Acuña）是絕對核心，他們兩人年僅21和20歲，卻同時從2018年起轉戰職業，年紀不大卻已是身經百戰的老鳥。勇士隊還從農場系統補進萊里（Austin Riley）、哈里斯和弗瑞德（Max Fried），簽來達德諾（Travis d'Arnaud）、歐森（Matt Olson）和墨菲（Sean Murphy）等組建陣容，取而代之是用少數幾名老將和經驗豐富的教練團帶球隊。

勇士隊成為今日的超級強隊，幕後功臣是從2018年開始整頓團隊的總管安索波洛斯(左)，他花了不少時間重新部署陣容，並創造愉悅的球隊氣氛。 美聯社資料照片

達德諾是2020年球季加盟，他在亞特蘭大踏上生涯顛峰，入選全明星並贏得銀棒獎，同時幫助勇士隊季後賽過關斬將，一路登頂贏得世界大賽。目前的他，是球隊更衣室內的領袖，達德諾只要站出來講話，所有小將都聚精會神聆聽。達德諾說：「這一切始於安索普洛斯，他深信球團環境凌駕一切，氣氛良好的更衣室就等於可以暢所欲言，幫助修補低潮。他還找了一群睿智的教練，非常了解比賽，對球員的高潮和低谷感同身受。」他進一步提到：「這裡的人無私，會大方分享自己知道的所有事情，我很高興成為其中一員。」

馬茲克（Tyler Matzek）即為一例，2019年末加入勇士隊時，他是一個因傷勢而罹患YIPS投球失憶症的投手，球團決定改變他的定位從牛棚出發。馬茲克2021年成季後賽英雄，防禦率低到1.74更於關鍵時刻化解洛杉磯道奇隊反攻，他說：「這支球隊的人很友善，讓我想為他們效力，想為亞特蘭大這城市贏球。」

勇士隊另一關鍵人物是史尼克（Brian Snitker），這位前國聯最佳教練獎得主自1977年小聯盟球員時代就在體系內，是絕對忠誠的勇士人，也是1966年勇士隊搬遷亞特蘭大市後，第二位帶隊贏世界大賽冠軍的教練，他說：「創造氛圍需要時間， 這批球員性格都非常好，願意為贏球接受任何調度，把團隊利益放在優先。」自2017年至今，勇士隊從來沒有連敗超過4場，史尼克場上的運籌帷幄，從未被質疑過。歐森2022年初加入，他就被史尼克的特質吸引：「每次和教練交談，他情緒總是那麼地平穩冷靜，史尼克期望我每天準備好工作，無論狀況如何，只要繼續專注比賽，再看看最後結果就知道了！」

史尼克(右)從2016年起接掌勇士兵符，在場上冷靜沉著的調度屢建奇功，充分獲得球員信任，亦是勇士隊得以翻身的關鍵人物。 美聯社

這一切經過精打細算，安索波洛斯用奧爾森取代弗里曼（Freddie Freeman）節省資金，額外增加更久的控制權，時間符合球隊時間表。同樣的財務操作，也適用於放走史旺森（Dansby Swanson）換來阿西亞。這位經理人將球員個性、年齡匹配，場上八位先發球員只有兩人超過30歲，創造出一套既年輕又有活力的隊伍，總薪資僅在全聯盟排第十名。

一連串神操作，讓安索波洛斯拿到勇士隊一紙八年約，他將功勞歸功於團隊：「很多球員告訴我，他們對自己遇到一群好人心存感激。這個團隊花了不少時間組建，所有人都相處融洽，讓工作變得很有趣。」而無憂無慮的工作環境，在本季例行賽帶來了成果，說不定未來幾年繼續主宰聯盟，2021年世界大賽冠軍可能只是開端，以後這批年輕人還會常在季後賽露臉。