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U18中華隊8星看好旅外 孫易磊自由身有望衝第一

聯合新聞網／ 王婉玲
U18中華隊柯敬賢(左一)、孫易磊(左二)、林維恩(右二)、林鉑濬(右一)旅外機會大。 中華棒協／提供
U18中華隊柯敬賢(左一)、孫易磊(左二)、林維恩(右二)、林鉑濬(右一)旅外機會大。 中華棒協／提供

第31屆U18世界盃青棒錦標賽如火如荼進行，吸引大批國內外球探觀戰，地主中華隊也有不少好手受到關注，當中有8名球員被視為旅外潛力股，其中孫易磊是唯一自由球員，有機會最快步上旅外之路。

1.林維恩

將升上平鎮高中高三的他，預賽對上韓國關鍵一戰扛下先發投手重任，可以看出教練團對他的器重，以招牌變速球作為武器，搭配最快球速147、148公里的直球威力，加上左投與身材優勢，先發穩定性不錯也是一大優點，只要將身體保護好，高中畢業後旅外相當有機會。

2.柯敬賢

擁有原住民、南非血統的柯敬賢也來自平鎮高中，同樣準備升上高三，是林維恩的表弟，逾190公分的身高，鎮守中外野大關，這次在U18世界盃預賽打擊率、上壘率在中華隊都名列前茅，也出現全壘打，被球探喻為「本壘板紀律(Plate Discipline)佳」，選球能力好、不會亂揮棒，加上左打POWER大，高中畢業後旅外機會不小。

3.孫易磊

畢業自穀保家商的孫易磊，準備升上文化大學一年級，預賽首戰對澳洲繳出完封勝，對波多黎各也負擔2局先發，最快球速突破150公里，變化球控制能力提升，穩定性不錯，雖是投打二刀流，但球探對他的投球較有興趣，且是目前唯一可簽約的球員，有望在U18世界盃結束後就步上旅外之路。

孫易磊有望在U18世界盃結束後就步上旅外之路。 中華棒協／提供
孫易磊有望在U18世界盃結束後就步上旅外之路。 中華棒協／提供

4.陽念希

平鎮高中升高三的陽念希是名門之後，父親是前統一獅球員、現任化仁國中總教練陽東益，投打二刀流的他，高一就在U18世界盃對美國一戰投出身價，高二比較沉寂，身體狀況不穩定是一大變數，U18世界盃出賽狀況值得觀察，球探主要看他投球方面。

5.張峻瑋

將升穀保家商高三的張峻瑋，這次U18世界盃定位先發，直球、變化球的威力好，每年都有進步，是球探觀察的對象之一。

6.林鉑濬

鶯歌工商升高三的林鉑濬也是投打二刀流，他的直球、變速球被評為有大聯盟水準，在中華隊定位後援，角色適應不錯，回母隊也有機會先發，同樣被看好高中畢業後旅外。

7.曾偉喆

與林鉑濬自國小到高中都當同學的曾偉喆，同樣來自鶯歌工商，屬於四分之三側投，是中華隊牛棚大將，最快球速146公里，球路比較活，高三這一年就看他怎麼進化，旅外可能有一點機會。

8.張趙紘

平鎮高中升高三的張趙紘，力量在中華隊全隊最好，球探評估有大聯盟等級，跟旅美費城費城人小將李灝宇差不多，這次也率先扛出中華隊本屆賽事全壘打，且是單局雙響砲，也有球探對他有興趣。

U18中華隊。 中華棒協／提供
U18中華隊。 中華棒協／提供

棒球專欄 U18世青賽 中華隊

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