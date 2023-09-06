超級豪門大都會崩盤 看板球星阿隆索何去何從？

今年球季真是紐約大都會多災多難的一年。球季開始前，這支史上最昂貴的球隊先是在世界棒球經典賽期間，傷了代表波多黎各出賽、在贏球後的慶祝場面被隊友壓傷膝蓋的終結者迪亞茲（Edwin Díaz）。而這樣子極為倒楣的受傷方式，似乎預告了大都會今年一整年都不會太好過。球季進行到六月，大都會不僅僅無法延續去年球季拿下百勝的氣勢，連續幾波連敗之後，勝率掉到五成以下，與同區的領先隊伍亞特蘭大勇士越拉越遠。而到了八月初的交易大限，老闆科恩（Steve Cohen）眼看球季已幾近絕望，決定牙一咬，將兩位塞揚巨投薛則（Max Scherzer）及韋蘭德 （Justin Verlander）、代班終結者羅伯森（David Robertson）、外野手坎納（Mark Canha）和其他角色球員交易出去，換取還在小聯盟成長的年輕新秀，等於提早宣告本季放棄、明年再努力。

兩大巨投薛則(右)和韋蘭德(左)都拉不起大都會，球隊也只能當機立斷，馬上送走兩尊大佛。 美聯社

而目前大都會陣中，地位、貢獻都最高的明星一壘手阿隆索（Pete Alonso），他的去留也倍受關注。29歲、綽號「北極熊」的阿隆索，是大都會自家農場培養出來的明星重砲手，2019年的新人球季，就以53支全壘打一舉拿下全壘打王和國聯新人王，自此之後站穩中心打線。包含今年球季至今的41支全壘打，他已有三個球季打出超過40支全壘打，這已是大都會的隊史紀錄。阿隆索將在明年球季結束後成為自由球員，大都會是否願意以長約留人，目前還不明朗。以他的年紀和攻擊火力，如果進入自由球員市場，尋求一筆至少五年、年均至少三千萬美金的合約，是合理的要求。而如果考量這兩年高度膨脹、年限越拉越長的自由球員合約，簽下八年、甚至十年的長約也不是不可能。大都會老闆灑錢向來毫不手軟，但球團願不願意投入這麼多資源，留下陣中地位最高，也深受球迷喜愛的看板球星阿隆索？

阿隆索是大都會自家培育出來的打擊好手，尚未滿29歲就已經累計187轟與480分打點，在明年球季後將成為自由球員，大都會有可能提前與他簽下天價長約。 美聯社

大都會有今年球季後有幾個選項：可以與別隊進行交易，可以與阿隆索簽長約，也可以就讓他在2024球季後成為自由球員。情感上來說，阿隆索絕對值得大都會一筆大約。生涯前三年，阿隆索為大都會創造了9.8 bWAR（勝場貢獻值），貢獻度僅次於當時的王牌投手狄葛隆（Jacob deGrom），而他的薪資卻是接近大聯盟底薪（平均年薪約63萬美元）。他在2019、2021年明星週贏得的全壘打大賽獎金（各一百萬美元），比他前三年的薪水總和還多。雖然現在談名人堂還言之過早，但如果阿隆索能夠長期留在大都會，並延續目前的長打產量，他將很有可能在四十歲以前達標500轟的里程碑，並成為湯姆．西佛（Tom Seaver）、麥克．皮耶薩（Mike Piazza）之後第三位代表大都會入選美國棒球名人堂的球星。這樣的潛在意義和歷史定位，大都會的管理階層不會沒有想到。

大都會自從皮耶薩(圖)之後，一直欠缺能代長期表球隊招牌的巨砲打者，阿隆索就是應該要留下的人才。 2004 Donruss Eilte 球員卡

儘管如此，以長約綁住任何一個即將年滿30歲的重砲一壘手，都有相當的潛在風險，因為已經有太多這樣類型的球員，在30歲之後，成績開始雪崩式的下滑。底特律老虎看板球星、即將退休的卡布雷拉（Miguel Cabrera）、去年球季後退休的洛杉磯天使一壘手普荷斯（Albert Pujols）、前巴爾的摩金鶯重砲戴維斯（Chris Davis），都是類似的例子。卡布雷拉在2014年、31歲時與老虎簽完長達十年的延長合約後，好表現只維持了三年，他之後的進攻火力，還不如一個聯盟平均的一壘手。普荷斯於32歲時與天使簽下長約之後，表現明顯下滑，在天使十年總共只留下了12.8 bWAR，遠遠不如生涯前半段在聖路易紅雀時期的86.6 bWAR。而戴維斯的合約，更是經典的爛約代表。2016年，當時30歲的戴維斯與金鶯簽下七年、一億六千一百萬的鉅額合約之後，只打了一年好球，不但從2017年開始，勝場貢獻值都是負數，還留下不少難堪紀錄，包括2018年創下的連續54個打數沒有安打的「戴維斯障礙」。（2021年，戴維斯在合約走完前就黯然宣佈退休，但金鶯一毛錢都沒有少付，他的合約中的延遲付款條款讓他可以領薪水到2037年。）

阿隆索會成為下一個大都會出身的名人堂傳奇球星，還是會在幾年之內迅速衰退，即使是大聯盟球隊的數據分析部門，也很難算得準。而大都會在經過災難般的2023球季之後，會如何計畫未來幾年的走向，也牽動阿隆索是會成為交易籌碼，還是會繼續在花旗球場（Citi Field）用一支又一支的全壘打招喚中外野那顆大蘋果。