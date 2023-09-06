快訊

四缺老人 獨居老婦「活著受罪」

大洗牌！歐美不再是大陸最大出口市場 被東南亞取而代之

油價大幅走升 美股道瓊指數跌195點

超級豪門大都會崩盤 看板球星阿隆索何去何從？

聯合新聞網／ 丹尼爾
大都會季前的瘋狂灑錢行動，在日前的球員大清倉之後證明這又是一場災難。儘管多數球員表現不符合預期，一壘手阿隆索至今還是繳出了41轟、100分打點的優異成績，成為球隊為數不多的亮點。 美聯社
大都會季前的瘋狂灑錢行動，在日前的球員大清倉之後證明這又是一場災難。儘管多數球員表現不符合預期，一壘手阿隆索至今還是繳出了41轟、100分打點的優異成績，成為球隊為數不多的亮點。 美聯社

今年球季真是紐約大都會多災多難的一年。球季開始前，這支史上最昂貴的球隊先是在世界棒球經典賽期間，傷了代表波多黎各出賽、在贏球後的慶祝場面被隊友壓傷膝蓋的終結者迪亞茲（Edwin Díaz）。而這樣子極為倒楣的受傷方式，似乎預告了大都會今年一整年都不會太好過。球季進行到六月，大都會不僅僅無法延續去年球季拿下百勝的氣勢，連續幾波連敗之後，勝率掉到五成以下，與同區的領先隊伍亞特蘭大勇士越拉越遠。而到了八月初的交易大限，老闆科恩（Steve Cohen）眼看球季已幾近絕望，決定牙一咬，將兩位塞揚巨投薛則（Max Scherzer）及韋蘭德 （Justin Verlander）、代班終結者羅伯森（David Robertson）、外野手坎納（Mark Canha）和其他角色球員交易出去，換取還在小聯盟成長的年輕新秀，等於提早宣告本季放棄、明年再努力。

兩大巨投薛則(右)和韋蘭德(左)都拉不起大都會，球隊也只能當機立斷，馬上送走兩尊大佛。 美聯社
兩大巨投薛則(右)和韋蘭德(左)都拉不起大都會，球隊也只能當機立斷，馬上送走兩尊大佛。 美聯社

而目前大都會陣中，地位、貢獻都最高的明星一壘手阿隆索（Pete Alonso），他的去留也倍受關注。29歲、綽號「北極熊」的阿隆索，是大都會自家農場培養出來的明星重砲手，2019年的新人球季，就以53支全壘打一舉拿下全壘打王和國聯新人王，自此之後站穩中心打線。包含今年球季至今的41支全壘打，他已有三個球季打出超過40支全壘打，這已是大都會的隊史紀錄。阿隆索將在明年球季結束後成為自由球員，大都會是否願意以長約留人，目前還不明朗。以他的年紀和攻擊火力，如果進入自由球員市場，尋求一筆至少五年、年均至少三千萬美金的合約，是合理的要求。而如果考量這兩年高度膨脹、年限越拉越長的自由球員合約，簽下八年、甚至十年的長約也不是不可能。大都會老闆灑錢向來毫不手軟，但球團願不願意投入這麼多資源，留下陣中地位最高，也深受球迷喜愛的看板球星阿隆索？

阿隆索是大都會自家培育出來的打擊好手，尚未滿29歲就已經累計187轟與480分打點，在明年球季後將成為自由球員，大都會有可能提前與他簽下天價長約。 美聯社
阿隆索是大都會自家培育出來的打擊好手，尚未滿29歲就已經累計187轟與480分打點，在明年球季後將成為自由球員，大都會有可能提前與他簽下天價長約。 美聯社

大都會有今年球季後有幾個選項：可以與別隊進行交易，可以與阿隆索簽長約，也可以就讓他在2024球季後成為自由球員。情感上來說，阿隆索絕對值得大都會一筆大約。生涯前三年，阿隆索為大都會創造了9.8 bWAR（勝場貢獻值），貢獻度僅次於當時的王牌投手狄葛隆（Jacob deGrom），而他的薪資卻是接近大聯盟底薪（平均年薪約63萬美元）。他在2019、2021年明星週贏得的全壘打大賽獎金（各一百萬美元），比他前三年的薪水總和還多。雖然現在談名人堂還言之過早，但如果阿隆索能夠長期留在大都會，並延續目前的長打產量，他將很有可能在四十歲以前達標500轟的里程碑，並成為湯姆．西佛（Tom Seaver）、麥克．皮耶薩（Mike Piazza）之後第三位代表大都會入選美國棒球名人堂的球星。這樣的潛在意義和歷史定位，大都會的管理階層不會沒有想到。

大都會自從皮耶薩(圖)之後，一直欠缺能代長期表球隊招牌的巨砲打者，阿隆索就是應該要留下的人才。 2004 Donruss Eilte 球員卡
大都會自從皮耶薩(圖)之後，一直欠缺能代長期表球隊招牌的巨砲打者，阿隆索就是應該要留下的人才。 2004 Donruss Eilte 球員卡

儘管如此，以長約綁住任何一個即將年滿30歲的重砲一壘手，都有相當的潛在風險，因為已經有太多這樣類型的球員，在30歲之後，成績開始雪崩式的下滑。底特律老虎看板球星、即將退休的卡布雷拉（Miguel Cabrera）、去年球季後退休的洛杉磯天使一壘手普荷斯（Albert Pujols）、前巴爾的摩金鶯重砲戴維斯（Chris Davis），都是類似的例子。卡布雷拉在2014年、31歲時與老虎簽完長達十年的延長合約後，好表現只維持了三年，他之後的進攻火力，還不如一個聯盟平均的一壘手。普荷斯於32歲時與天使簽下長約之後，表現明顯下滑，在天使十年總共只留下了12.8 bWAR，遠遠不如生涯前半段在聖路易紅雀時期的86.6 bWAR。而戴維斯的合約，更是經典的爛約代表。2016年，當時30歲的戴維斯與金鶯簽下七年、一億六千一百萬的鉅額合約之後，只打了一年好球，不但從2017年開始，勝場貢獻值都是負數，還留下不少難堪紀錄，包括2018年創下的連續54個打數沒有安打的「戴維斯障礙」。（2021年，戴維斯在合約走完前就黯然宣佈退休，但金鶯一毛錢都沒有少付，他的合約中的延遲付款條款讓他可以領薪水到2037年。）

阿隆索會成為下一個大都會出身的名人堂傳奇球星，還是會在幾年之內迅速衰退，即使是大聯盟球隊的數據分析部門，也很難算得準。而大都會在經過災難般的2023球季之後，會如何計畫未來幾年的走向，也牽動阿隆索是會成為交易籌碼，還是會繼續在花旗球場（Citi Field）用一支又一支的全壘打招喚中外野那顆大蘋果。

MLB專欄 MLB 美國職棒 大都會 薛則 韋蘭德

相關新聞

超級豪門大都會崩盤 看板球星阿隆索何去何從？

今年球季真是紐約大都會多災多難的一年。球季開始前，這支史上最昂貴的球隊先是在世界棒球經典賽期間，傷了代表波多黎各出賽、在贏球後的慶祝場面被隊友壓傷膝蓋的終結者迪亞茲（Edwin Díaz）。而這樣子極

中職／重砲紀錄難破 高國輝無愧400英尺外的王者

2022年至今的兩個球季，或許是富邦悍將球迷最難熬的日子，除了戰績不振外，多位球星也紛紛脫下藍白戰袍。去年上半年胡金龍轉投獅隊，下半季羅力宣告引退，今年彷彿複製貼上，先是林益全投靠統一，接下來在羅力引

日職／U18強打者列傳 大谷翔平、森友哉都拿過年度MVP

U18世界盃在台灣如火如荼地開打，各國青棒好手齊聚台灣，地主中華隊受到的關注自然不在話下，另外日本、美國及韓國這幾支棒球強權也都是備受矚目的球隊，當中又以日本更受到台灣球迷的歡迎，日本在11年前相隔4

國聯新人王三搶一 卡洛爾暫居領先地位

我們球迷追蹤大聯盟賽事，都對台灣旅美選手給予高度關注，從早期王建民角逐美聯勝投王、郭泓志投進全明星，一度掀起全台棒球熱。今年，又有台灣血統的子弟揚威，台美混血卡洛爾（Corbin Carroll）有極

美國隊因禍得福可爽吃披薩？ 世界盃男籃八強賽大預測

NBA美國男籃16強賽被立陶宛110：104擊敗，創造2023籃球世界盃最大聲量和關注力，美國雖然輸球，但無損美國男籃晉級世界盃八強淘汰賽。 立陶宛贏下美國，八強賽先對上塞爾維亞，未必是好事。對

日職／成就猛追松井秀喜 岡本和真成巨人軍少數欣慰

巨人軍第四棒岡本和真雖然因為身體不適錯過了對廣島三連戰的比賽，不過9月1日回到一軍戰場之後立即發揮火力，對橫濱DeNA的比賽連續兩場比賽都擊出全壘打，本季全壘打數已經來到36轟，繼續遙遙領先兩聯盟所有

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦