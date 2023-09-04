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怪咖巨砲史瓦柏 打擊率全大聯盟最低照打第一棒

聯合新聞網／ tyruschen
費城人左外野史瓦柏目前的打擊率已經在全聯盟殿底了，但球隊竟然還繼續讓他擔任開路先鋒，這真的大聯盟史上的一大奇蹟！ 美聯社
費城人左外野史瓦柏目前的打擊率已經在全聯盟殿底了，但球隊竟然還繼續讓他擔任開路先鋒，這真的大聯盟史上的一大奇蹟！ 美聯社

近年來大聯盟投手球速越催越快，打者球也越轟越遠，構成棒球比賽的三大要素——三振、保送、全壘打出現的機率自然也隨之增高。由於除了不死三振或場內全壘打外，當打者被三振、保送或擊出全壘打時，都「純屬」投打對決，除了投捕之外其他七名野手只有看戲的份，因此就有棒球作家將這三項數據取名為「Three True Outcomes」（簡稱TTO，國內譯為「三純數據」）。最知名的TTO打者莫過於生涯轟出462發全壘打卻也是三振次數第三多（2379次）的前紅人巨砲鄧恩（Adam Dunn）。在他球員生涯中，有高達49.9%的打席不是擊出全壘打就是被三振或保送。換句話說每當他上場打擊，有一半的時間跟全壘打大賽沒兩樣，野手大可坐在地上納涼也沒差。

鄧恩是過去最有名的TTO打者，每次上場打擊都以猛力轟出全壘打為目標，對方投手會特別閃避，因此他被三振與被保送的機率也都是特別的高。 歐新社資料照片
鄧恩是過去最有名的TTO打者，每次上場打擊都以猛力轟出全壘打為目標，對方投手會特別閃避，因此他被三振與被保送的機率也都是特別的高。 歐新社資料照片

自大聯盟掀起一波所謂的「飛球革命」風潮後，類似鄧恩的TTO打者更是不乏其人，但卻從未有人打擊型態像費城人左外野手史瓦柏（Kyle Schwarber）如此極端。當史瓦柏站上打擊區，誰都看得出來他就只有一個目的：一棒將球送出全壘打牆。去年他轟出46發全壘打拿下國聯全壘打王，也曾在國聯冠軍賽首戰一棒將達比修有的變速球轟上488英呎外的費城人主場二層看台，讓也曾是全壘打王的隊友哈波（Bryce Harper）看了半天合不上嘴巴。但他同時也是上一季的大聯盟被三振王，並且成為單季200K俱樂部的第11位成員（剛好兩百次）。

史瓦柏將球轟上二層看台。 影片來源：大聯盟 YouTube官方頻道

史瓦柏最神奇的地方還是他那低到不可思議的打擊率。去年他成為史上第一位轟出45發以上全壘打、打擊率卻低於兩成三的打者，而且是低到全大聯盟倒數第九的.218。今年史瓦柏更是「再接再厲」以.191的超低打擊率「傲視群雄」，成了全聯盟唯一一位打擊率不到兩成的打者。

史瓦柏之所以打擊率如此之低，說穿了並不奇怪。首先，他猛揮大棒的打法必然帶來大量三振，許多別人可能擊出安打的好球換成他打擊要不揮棒落空，要不就是眼睜睜看球進壘。去年拿三振王的史瓦柏本季被K的次數也已來到174次，平均每2.8個打數就被三振一次的頻率甚至比去年還誇張。其次就算他能擊中球，有相當高的比例（48.6%，全聯盟第八）會形成飛球甚至是內野高飛（史瓦柏擊出內野高飛必死球的比例高達14.1%，全聯盟第18），即便球飛出內野，只要沒有越過全壘打牆，絕大多數也都被外野手接殺。少數情況下史瓦柏打成滾地球時，一旦沒穿出內野，早年當過捕手體重破百的史瓦柏跑成內野安打的機率也幾乎為零。事實上全聯盟內野安打率最低（0.8%）的打者不是別人，正是整季只跑出一隻內野安打的史瓦柏。

史瓦柏只想把球轟出牆外，選球不精的結果，就是狂被對方三振，擊出的球形成軟弱內野滾地球和外野高飛球也是一大堆。 美聯社
史瓦柏只想把球轟出牆外，選球不精的結果，就是狂被對方三振，擊出的球形成軟弱內野滾地球和外野高飛球也是一大堆。 美聯社

但別看史瓦柏打擊率低跑得又慢，偏偏這兩年費城人欽定的開路先鋒就是他。而且速度不快的他去年還盜壘成功10次，只有1次失敗，季後賽更三度盜壘成功（0失敗）。當然費城人不會平白無故指派他打第一棒，身為新一代TTO打者代言人的史瓦柏除了全壘打多、三振多之外，保送自然也不少，去年他被保送了國聯第四多的86次。拜全聯盟第十的保送率（12.9%）之賜，即便打擊率只有.218，史瓦柏的上壘率（.323）還是在平均水準之上。今年他被保送的比率（17.1%）更上升到全聯盟第二，僅次於保送大王索托（Juan Soto）的18.9%。儘管打擊率降到.191，但史瓦柏的上壘率（.335）反倒勝過一堆打擊率遠高於他的打者，像是打擊率.290位居國聯第八的勇士外野手哈里斯（Michael Harris，上壘率.334）、打擊率.282排名國聯第十的國民外野手湯馬斯（Lane Thomas，上壘率.332）等人都還不如他。

近兩戰同樣擔任開路先鋒的史瓦柏連兩天首打席轟出全壘打，儘管費城人最終都以5:7輸球，目前暫居外卡第一順位的他們還領先榜外的巨人4.5場勝差，連兩年以外卡之姿進軍季後賽應已不成問題。去年費城人在不被看好的狀況下連過紅雀、勇士及教士三關闖進世界大賽，在國聯冠軍賽五戰轟出三發全壘打、OPS高達1.571居兩隊之冠的史瓦柏自是功不可沒。後來史瓦柏雖在世界大賽又擊出三發全壘打，費城人最終仍是不敵實力強大的太空人。今年季後賽費城人若想捲土重來一圓冠軍夢，史瓦柏的大棒無疑還是扮演著關鍵性的角色。

MLB專欄 MLB 美國職棒 費城人 Kyle Schwarber

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