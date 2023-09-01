世界盃全新浪潮太過強勢 大陸男籃慘死沙灘上

2023籃球世界盃如火如荼，世界32強在日本、菲律賓、印尼三地同步開打，除了美國、加拿大兩支爭冠大熱門，日本分組預賽擊敗芬蘭，拿下亞洲國家今年世界盃第一勝，日本籃球硬實力和軟實力不斷進化，讓世人刮目相看。

世界籃球浪潮洶湧，速度外線、全攻全守、團隊合作、個人能力缺一不可，相較於日本籃球讓人驚艷，美國、加拿大展現爭冠實力，大陸在歸化球員206公分前鋒李凱爾( Kyle Anderson，NBA明尼蘇達灰狼)帶領下預賽三連敗，大陸外籍教練喬爾傑維奇(Aleksandar Dordevic)執教表現、用人爭議，213公分中鋒王哲林慘淡表現，被大陸網民狂暴罵翻。

預賽第一戰對塞爾維亞，李凱爾9投0中得0分，被大陸網民抓出來狠狠鞭屍。帶隊出征大陸籃協主席姚明沒能倖免，姚明主導國家隊組成決策、戰略部署，同樣受到球迷、網民各種檢討。

大陸男籃歸化球員李凱爾戰力不如預期，改變不了大陸男籃競爭力。 擷圖自FIBA官方網站

大陸預賽三連敗，對塞爾維亞輸42分(105：63)，根本就是「震撼教育」。對第一次站上世界籃球舞台的南蘇丹輸20分(89：69)，大陸只差沒有「全民暴動」。對波多黎各輸18分(107：89)，比賽內容還勉強過得去，但整場比賽守不住、跟不上，內外線都是漏洞，看得大陸球迷「心很累」。

姚明主導大陸籃球，節奏戰略清析明確。從聯賽升級、提升國家隊教練著手，進一步跟上世界籃球歸化球員風潮，每一步姚明都走得穩健踏實。可惜人算不如天算，籃球世界盃就像照妖鏡，徹底反映大陸籃球近10年來停滯，甚至退步。

大陸男籃預賽三戰輸80分慘不忍睹 幾個細節、漏洞非常清析

1、大陸男籃第一中鋒213公分王哲林在CBA大陸職籃很有統治力，但站上世界籃球舞台完全不如預期。大陸男籃看板人物217公分長人周琦過去兩年因為合約問題只能旅外打球，打打停停，沒有進步、只有退步。大陸內線兩名核心長人攻防都撐不起內線，禁區打不出統治力和水準發揮，團隊戰力自然受困。

大陸213公分中鋒王哲林在大陸職籃CBA極具統治力，但站上世界舞台卻發揮不了什麼作用。 擷圖自FIBA官方網站

2、塞爾維亞籍外教喬爾傑維奇擁有顯赫戰績，2014世界盃亞軍，2016里約奧運銀牌，但他卻沒能把塞爾維亞籃球靈活傳切和戰術執行力注入大陸男籃。大陸男籃戰術打法、機動性過於機械呆滯，球員個人能力和基本功、防守、強度也沒能跟上世界等級，比賽頻頻失控輸球，喬爾傑維奇用人更趨保守，形成惡性循環。

3、李凱爾在NBA只是一個平凡角色球員，既非核心主力，更不是爆發力型進攻球員，在禁區更沒有絕對統治力和各種優勢，做為歸化球員，他的能力改變不了大陸男籃體質和競爭力。像李凱爾這種優質團隊球員，只能錦上添花很難雪中送炭，歸化這類型球員對大陸男籃實力幾無作用。對大陸籃球來說這只是個起步，姚明為大陸男籃開闢一條新路，歸化球員未必能馬上提升大陸籃球競爭力，但至少是個開始，跟上世界籃球趨勢。

4、大陸國家隊球員長期在CBA打球，福利待遇收入都不亞於歐洲頂級聯賽，但CBA競賽強度和比賽內容、力量攻防強度，很明顯跟世界籃球有不小落差，球員進步不大。王哲林在世界盃幾不堪用，周琦近兩年形同荒廢，少了內線支撐建構屏障，後場控球、外線射手、小前鋒防守對位能力也落後至少一個檔次，塞爾維亞、波多黎各單場得分至少105分，沒有強硬防守團隊和一對一能力，大陸男籃誰來執教都一樣慘。

大陸男籃有身高、有天賦，運動能力也不算差，但跟世界級球隊一比，個人技術、力量、攻防、戰術執行力都差了一級，團隊整合也不到位，很難打出預期團隊戰力。

塞爾維亞籍教練喬爾傑維奇(右)生涯帶兵戰功彪炳，但帶領大陸男籃打世界盃卻輸得灰頭土臉。 擷圖自FIBA官方網站

他山之石，可以攻錯。大陸籃球退步，台灣籃球多年來也沒有進化，兩岸籃球都需要在提升職業聯賽體質、教練吸收應變、球員個人基本功上真正用心改革，才能一步步走出陰霾。