天使連年傷兵謎團 是詛咒還是管理出問題？

到底是球隊管理漏洞還是被詛咒，洛杉磯天使隊必須要慎重思考，自家到底出了什麼問題？在陣容完整的狀態下，幾乎每一年均以傷兵滿營結束球季，要不就是防護與訓練人員疏失，要不就是老天懲罰。以目前種種跡象觀之，前者的機率較大，特別是在退役球員爆料之後，各界相信天使隊真的不太對勁。

在短暫復出後，過去年年幾乎全勤的楚奧特（Mike Trout）頻繁進出傷兵名單。而在過度操勞下，大谷翔平因尺側副韌帶撕裂傷，只能暫時告別投手丘，無法在剩餘球季登板先發。雪上加霜的是，一位前天使隊隊的投手站出來，透過社群媒體X（前名為推特）「揭露」他在隊內的所見所聞。

曾在2012年至15年效力天使隊的威爾森（C.J. Wilson），在那4年入選一次全明星，並摘下51勝35敗的戰績，之後因肩傷無法再投球宣告退役。在前往南加州加盟天使隊之前，他是德州遊騎兵隊的王牌投手，兩相比較下威爾森發現一些匪夷所思的現象，他說：「天使隊並未管理球員的飲食和運動計畫，高層在春訓期間告知，若擔心訓練時會餓的話，上午開車到球場之前，請自己去Chick-fil-A（美國一家販賣炸雞堡的速食店）買早餐。」威爾森解釋，難以置信一支球隊允許球員早上吃炸雞和馬鈴薯餅，以及滴滿蜂蜜的華夫餅，以他認知職業運動員要保持絕佳狀態，不應該每天碰這種食物。

更詭異的狀態是，球團竟以節省成本為由，拒絕為當時陣中的大牌球星普荷斯（Albert Pujols）買一台跑步機。想想，普荷斯2012年跟球隊簽下10年2.54億美元合約，加入天使隊是來幫忙贏球的，買一台跑步機才多少錢？球團竟能一口回絕。最終，球團人員退而求其次，用租賃的方式弄來跑步機，但在威爾森觀點這相當離譜。這些事情，天使隊老闆莫雷諾（Arte Moreno）未必知情，顯見即使他有心逐冠，若下面管理人員扯後腿，那簽來再多的球星也是枉然。

近日前天使隊投手威爾森爆料，指球團對管理球員健康的態度匪夷所思，譬如不管制飲食，還為了省錢拒絕購買跑步機。 陳光立／攝影

大谷翔平受傷，很難讓人接受是意外。早在傷情爆發前，種種跡象顯示這位二刀流被過度使用，讓我們以時間表逐一列出，明明球團管理人員可以應變，卻在事後裝作「運氣不佳」，這很難被人接受。今年6月27日，擔任先發的大谷翔平因指甲裂開在6局離場，當時他告訴記者：「賽前指甲有個裂縫，且逐漸惡化中。」

7月4日對紐約洋基隊先發5局丟5分，最慘是4次保送。他因中指長水泡在7局離場，總教練奈文（Phil Nevin）說：「指甲開裂緣故，可能刺激了手指側邊的皮膚長水泡。」7月14日大谷翔平連續第三次因指甲傷勢離場，受訪時承認感到「沮喪」，還表示很難判斷傷勢多嚴重，不知道下一次投球何時，但球隊卻讓他在7月21日先發，這一場對匹茲堡海盜隊投6又 1/3局丟5分。

7月27日大谷翔平對底特律老虎隊雙重賽先發，這一次是投滿9局「完封」，同日還打了第二場。結果，大谷翔平雖然敲兩支全壘打，卻在第七局背部痙攣離場。次日，大谷傷的不止是背部，連兩條腿都出現痙攣症狀，卻還是參加比賽。8月3日，大谷翔平先發又一次痙攣，他共投了4局59球，這次位置是在手指，但他還是以指定打擊繼續參賽，受訪時大谷說，因為在場上球隊贏的機會大，所以留下來打球。

8月13日，CBS Sports體育頻道披露，大谷翔平在過去118場比賽打了116場，其中22場還是先發投手，從5月初以來從來沒休息過，自7月28日以來從未在比賽結束前離場，這對職業運動員來說負擔過重。果不其然，8月23日大谷翔平先發球速變慢，2局因「手臂疲勞」離場，接著天使隊宣布，大谷翔平尺側副韌帶撕裂傷，不會在本季登板投球。

天使隊很幸運，2011年楚奧特已救世主姿態誕生，打出鬼神般的數據。2018年，大谷翔平橫空出世逆指名加盟，可以說一切都走上正確方向，但災難卻一再降臨，自2015年之後的球季勝率從未超過五成，無論補進任何一位球員、更換教練，都無法改變命運。2020年大手筆簽來瑞登（Anthony Rendon），卻因傷像影子般無存在感。

天使隊是否內部真的有管理問題外人不得而知，但球員連年傷病頻傳確實值得關注。 美聯社

假設威爾森指控屬實，球團防護與訓練人員失職導致傷病連連，那我們就不必為天使隊坎坷命運感到惋惜，因為這一切是咎由自取。我們看看2023年進傷兵的有誰：楚奧特、瑞登、歐霍普（Logan O'Hoppe）、奈托（Zach Neto）、烏謝拉（Gio Urshela）、朱力（Brandon Drury）等內外野手、捕手均傷成一片，還有多位投手如：蘇亞雷斯（Jose Suarez）、喬伊斯（Ben Joyce）與摩爾（Matt Moore）等也進傷兵躺過。也許我們該瞭解的是，天使隊並不是實力低人一等，關鍵問題可能是內部管理弊端。若球團繼續對傷情保養視而不見，或者沒認真執行的話，那就算簽來全明星陣容估計也是浪費錢，因為換來的恐怕是養傷軍團。