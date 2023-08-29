日職／新一代投手王國成形 曾峻岳如加盟歐力士好處多

今年季前就有數支日職球隊對富邦終結者曾峻岳有興趣的消息出現，日前較明確的兩支球隊分別是歐力士及火腿被提到，這兩支球隊都對台灣球員有一定的熟悉度，王柏融目前更仍在火腿一軍，而就投手的養成及發展而言，歐力士會是比火腿更好的選擇。

歐力士在進入21世紀後的戰績一直都不理想，20個球季中只有2季打進前段班，但這幾年脫胎換骨，21、22年球季都奪下洋聯優勝，本季至今已出賽112場，戰績是68勝40敗4和，以6成30的勝率在洋聯遙遙領先居次的羅德多達10.5場勝差，魔術數字剩下22，除非陷入大型連敗，否則三連霸已是囊中之物，能夠從萬年爛隊翻身變成即將在相隔45年後再度三連霸的隊伍，與21年開始歐力士由中嶋聰接任監督或許有關係，不過最大的原因還是投手群的大躍進。

歐力士20年球季在洋聯墊底，當年的團隊投手防禦率是3.97，雖然排第3名，但後援投手是最差的4.07，加上得分也是最低，墊底並不意外；隔年團隊投手防禦率進步到3.31，先發投手更是6隊最佳，接下來2季包括本季的先發投手防禦率都在3以下，維持6隊最佳，今年後援投手的2.80防禦率也終於跟上成為6隊最低。

山本由伸當然是投手王國中的國王，他在19年固定先發後就展現威力，有多強就不用多說了；與山本同年進入歐力士的山岡泰輔，更是從新人年開始就進入先發輪值，歷年來的防禦率也都未超過4.0；17年的第一指名田嶋大樹，在生涯前幾年因傷及狀況等問題，表現起伏較大；而比上述3人還要早進入職棒的山崎福也，生涯前5年多以中繼上場，直到20年才固定先發，表現卻不算好。

21年球季是歐力士的轉捩點，山本的球威依舊，1.39的防禦率更是生涯最佳，山岡雖然因傷只先發12場，內容仍算穩定，田嶋先發了生涯單季最多的24場，他與轉固定先發第2年的山崎，都將防禦率壓低到了4以下，在原本的先發4大天王都有穩定表現的這一年，高中畢業第2年的宮城大彌也加入固定先發輪值，先發23場交出13勝4敗2.51防禦率的成績，不但自身拿到新人王，也讓歐力士有了堪稱全日職最強的本土先發五柱。

在擁有日職最強的本土先發輪值後，本季歐力士仍有兩位年輕強投竄起，第一位是山下舜平大，21歲的山下是歐力士在20年的第一指名，今年3月上一軍後就站穩先發輪值，目前先發16場，已拿到9勝，防禦率僅1.61，勝場僅次於前輩山本，在洋聯排第3名，而且也投出平日本本土投手最快球速的160公里速球，優異的投球內容讓許多主播及球迷都認識他了；另一位是去年7月從育成轉支配下的東晃平，他本季7月上一軍擔任先發後，4場先發拿到3勝，防禦率也僅有2.33，最快球速也來到154公里，兩名年輕投手的好投，讓在7月表現不佳的山岡轉中繼後，仍不用擔心先發戰力，同時有後援經驗的山岡在中繼方面調整得也不錯，即使今年季後山本有很高的機會轉戰美國，但歐力士的先發戰力完全不必擔心。

山下舜平大是今年歐力士新竄起的年輕強投。 擷圖自歐力士猛牛FB官方粉絲團

至於與曾峻岳現在所擔任的角色較有關係的後援戰力，歐力士的養成及深度也是聯盟前段班，陣中就有山崎颯一郎及宇田川優希這兩位去年日本奧運代表隊的國手，還有穩定的老將比嘉幹貴及平野佳壽，山田修義、阿部翔太及小木田敦也的表現也很穩定，一起打造出無法攻破的鐵牛棚。

山崎颯一郎歷經手術及復健後，終於在生涯第5年上到一軍。 擷圖自歐力士猛牛FB官方粉絲團

對於曾峻岳來說，歐力士會是個很好的選項，無論是在原本後援或之後考慮轉先發，都能與許多有豐富經驗的日職一級強投共事，而且歐力士對於球員的養成算是非常有耐心，山崎就是歷經手術復健後終於等到開花結果，加上近幾年的洋投表現並不突出，要競爭也不會那麼困難，因此如果在目前已傳出的火腿及歐力士之間，當然是新一代的投手王國歐力士，比較適合年輕有潛力的曾峻岳在日職的發展。