打球不行打人也被扁 白襪黑到底老闆也抓狂

什麼畫面最能代表今年的白襪？許多球迷腦中首先閃過的八成是游擊手安德森（Tim Anderson）被守護者球星拉米瑞茲（Jose Ramirez）一拳KO的經典鏡頭。就在這個月初的一場比賽中，安打上二壘的拉米瑞茲跟守在二壘上的安德森起了口角。原就是火爆浪子一匹的安德森隨即扔了手套擺出拳擊架勢準備給拉米瑞茲好看。沒想到看似姿勢滿分的安德森不但拳拳落空，下巴挨了拉米瑞茲一記右鉤拳後當場倒地不起，之後還腳步不穩，靠隊友攙扶才能蹣跚離場。兩天後大聯盟官方宣佈對當天上演大亂鬥的兩隊開罰。結果「判刑」最重（禁賽六場）的竟是挨了打的安德森，「一拳超人」拉米瑞茲刑期反倒只有一半。

不過對安德森來說，最慘的還是他在眾目睽睽下被一拳KO的精彩片段隨即在網上爆紅，無疑也將成為此生永遠無法抹去的不光彩事蹟。守護者的高階1A球隊還不忘在安德森傷口上灑鹽，他們在兩天後的比賽辦了個促銷活動——凡是跟安德森同名的球迷只要躺倒在球場草地上就能獲贈一張免費入場券。整個事件發展下來安德森可說是既輸了裡子，更輸了面子。

「輸了裡子更輸了面子」這句話也是白襪這一季的最佳註腳。這幾年白襪之所以不斷整軍經武，砸大錢簽下塞揚獎投手凱柯（Dallas Keuchel）、捕手葛蘭多（Yasmani Grandal）、終結者漢崔克斯（Liam Hendriks）等球星，與自家養成的新生代球星羅伯茲（Luis Roberts Jr.）、孟卡達（Yoan Moncada）及希曼尼茲（Eloy Jimenez）續約也毫不手軟，前年更找來名人堂老教頭拉魯薩（Tony La Russa）執掌兵符。這一切努力都只有一個目標——在高齡八十多歲的大老闆藍斯道夫（Jerry Reinsdorf）有生之年再次奪冠。

白襪今年表現荒腔走板，球隊戰績連4成都不到，多位球員表現一落千丈，據傳可能是內部過管過於鬆散所致。 美聯社

他們的努力並非毫無成果。因疫情縮水的2020年球季白襪打出近六成勝率的35勝25敗，重返睽違12年的季後賽，隔年且更上層樓勇奪中區冠軍。儘管去年因老教頭拉魯薩與年輕球員不合等種種因素戰績跌回五成，今年球季開打前，新簽下明星外野手班寧坦迪（Andrew Benintendi）、先發投手克里文格（Mike Clevinger）的白襪雖非一線強隊，但要與同區的領頭羊雙城、守護者競爭分區冠軍總還綽綽有餘。

然而從球季的第一個月開始，白襪的表現就叫人跌破眼鏡。四月結束，一度吞下10連敗的他們戰績只有8勝21敗，已落後分區第一的雙城9場勝差。儘管接下來兩個月白襪勝率維持在五成左右，但很明顯這一季已不屬於他們。在七月再次陷入連敗後，白襪高層終於高舉白旗，將有交易價值的眾多球員包括先發投手吉歐利托（Lucas Giolito）及林恩（Lance Lynn）、三壘手伯格（Jake Burger）、救援投手凱利（Joe Kelly）、葛瑞夫曼（Kendall Graveman）、米德頓（Keynan Middleton）等人一古腦全送了出去。

白襪的大清倉根本是跳樓大拍賣，連只打到第季的年輕三壘手伯格都送了出去，也不管他在前88比賽中就為球隊打出25轟。 美聯社資料照片

就在這一連串交易後沒多久，剛被白襪送走的米德頓就大爆前東家黑料。舉凡比賽中有菜鳥在牛棚睡著、球員缺席賽前會議、投手蹺掉守備練習等誇張舉動都未受到球隊高層應有的懲罰。在米德頓看來，白襪全隊上下根本「毫無法紀」，而且這種狀況不是一天兩天，早在拉魯薩還在執教之時就已然有之。打從米德頓季前來到白襪春訓基地時，他就聽到去年發生過「這些鳥事」的風聲，而同樣的「鳥事」今年照舊不斷發生。

且不管這些茶壺裡的風波有幾分真實性，事實擺在眼前，擁有眾多新生代球星的白襪今年完全沒打出應有的實力。全隊上下除了羅伯茲表現創生涯新高外，幾乎全都陷入空前的低潮。打人不行的安德森本季堪稱是生涯最低點，除了.584的OPS穩坐全大聯盟倒數第一外，勝場貢獻值（WAR）也降到負值（-0.6）。而白襪全隊上下WAR是負值的野手遠不只他一位，固定先發的外野手柯拉斯（Oscar Colas，-0.7）、西茲（Gavin Sheets，-0.4）、甚至是球星葛蘭多（-0.2）、孟卡達（-0.1）無一不是白襪的負資產。

白襪內野手孟卡達明後年年薪分別為2480萬、2500萬美元，但他本季打擊狀況非常低迷，根本沒有球隊想要換他，白襪恐怕還要忍著「供養」兩年。 美聯社

打擊不行，白襪的投手一樣不爭氣。去年塞揚獎得票第二多的希斯（Dylan Cease）本季防禦率翻倍還有剩，從2.20暴漲到4.81。前兩季防禦率都在四以下的年輕投手寇佩克（Michael Kopech）防禦率更高（4.95）且控球大為走樣，以80次保送遙遙領先美聯其他投手——而第二名不是其他人，正是他的隊友希斯（68次）。前年加入白襪後在塞揚獎票選拿到第三的林恩本季更是悽慘，在被交易前他的防禦率高達6.47。

進攻乏力，投手更全面崩盤，終於讓老闆藍斯道夫忍無可忍，在上週炒了領導白襪將近四分之一世紀的球隊總裁威廉斯（Ken Williams）與總管哈恩（Rick Hahn）。然而白襪之所以從上到下一片烏煙瘴氣，除了球隊高層管理無方之外，總愛插手管事的藍斯道夫自己也要負極大責任。知名棒球作家古德曼（Steven Goldman）就為文指出只要白襪老闆還是藍斯道夫，不論找誰來當總管都是換湯不換藥。從老闆、總管、教練到球員都存在問題的白襪想要再次成為強隊，顯然還有很長的路要走——但已年滿87歲的藍斯道夫能有多少耐心？