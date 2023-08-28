中職／揮別昔日陰霾 大小林益全同攀巔峰

統一獅「神全」林益全與樂天桃猿廖健富，上週五同場較勁，廖健富單場雙響砲，但鋒芒被擊出再見安打的林益全掩蓋，兩人都是從去年的谷底，到今年攀上新高峰，用手中球棒揮別陰霾。

廖健富兒時偶像就是林益全，由於兩人同是左打，都具備出色的打擊能力，長相還有幾分神似，因此有「小林益全」之稱；廖健富在高苑工商時期打擊就相當恐怖，雖然青棒擔任捕手，不過選秀前夕就有球探評估，他的蹲捕功力平平，未來進職棒應該會移防一壘或打DH，角色和林益全類似，如今廖健富已放棄蹲捕，專心打擊和守一壘，確實如球探所言。

廖健富經過去年秋訓和今年春訓的苦練之後，打擊技巧大幅提升，本季他很有機會像偶像林益全在2013年一樣，在球季結束後抱走一堆大獎。 聯合報系資料照片

林益全打職棒前13年，有12年單季出賽超過100場，身體十分健康，相較之下，廖健富飽受傷勢所苦，扣除季中加盟的2017年，過去5個完整球季，廖健富單季出賽都沒破百場，去年只出賽46場更創生涯新低，雖然打擊率還有0.300，不過130打數只轟出2支全壘打，進帳22打點，長打火力不足。

去年秋訓和今年春訓廖健富下足苦功，並自聘訓練師，本季表現果然銳不可擋，目前以17轟、62打點暫居聯盟雙冠王，打擊率0.328、89支安打也排名聯盟前段班，很有機會挑戰打擊四冠王。

林益全去年在富邦悍將出賽74場為生涯單季新低，247打數勉強敲出1轟，同樣也打下22分打點，長打率比廖健富還低，打擊率0.259也是生涯單季最差數據，去年球季結束富邦將他放在60人保留名單之外，統一獅以低價「撿便宜」，當時不少人認為，剛滿37歲的神全年紀不小了，應該很難再重拾巔峰時期身手。

要讓眾人閉嘴，最好的方式就是拿出成績，然後感謝當初不看好他的人，今年林益全開低走高，到4月底打擊率僅0.231，隨即下二軍調整，5月中重返一軍表現判若兩人，本季累計打擊率高達0.330，另有3轟、43打點，長打率0.433，遠優於去年的0.340，成為球隊不可或缺的打者。

統一獅「撿便宜」向來很有一套，本季簽下的老將林益全，馬上就成為球隊奪得上半季冠軍的重要功臣。 聯合報系資料照片

事實上，近年中職老將轉隊「回春」的例子還不少，包括林益全、胡金龍、林智勝、王勝偉、王躍霖都是如此，不少評論認為，王柏融與林子偉的交易案，台鋼雄鷹拿到在樂天桃猿打不上主力的藍寅倫「有點虧」，實際上，藍寅倫身手依舊在，他在外野戰力較不足的味全龍或富邦悍將，都有能耐搶佔先發位置，只是在樂天機會比較少罷了，並非不能打。

台鋼雄鷹明年就要首度打一軍例行賽，如果藍寅倫身體健康，絕對是先發外野手兼中心打者不二人選，他能否複製林益全成功模式，換新球隊打出亮眼成績，明年見真章。

今年轉隊的林益全遭大砍薪，月薪只剩25萬，廖健富打職棒多年，而且數據也滿漂亮的，結果今年的月薪只有24萬，由於他與樂天簽兩年合約，明年的月薪是依據本季成績而定，如果廖健富打擊手感持續火燙，又有幾座打擊獎項加持，他和林益全都有機會獲得大加薪。