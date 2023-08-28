日職／擊敗豪砸80億的軟銀 歐力士3連霸意義非凡

2023年日本職棒的大勢逐漸明朗，繼中央聯盟的阪神虎隊魔術數字點燈之後，太平洋聯盟的歐力士猛牛隊也在上週點亮魔術數字。截至8月26日賽程結束，阪神虎隊魔術數字降到21，歐力士猛牛隊則為24，今年的日本職棒兩聯盟冠軍隊極有可能都出自關西地區球隊，繼1964年之後再度上演「關西決戰」的機會相當濃厚。

1964年的日本總冠軍賽由當時主場根據地還在大阪的南海鷹（軟銀鷹前身）與阪神虎進行對決。結果南海鷹隊以4勝3敗拿下勝利，獲得史上唯一一次「關西決戰」冠軍系列賽的勝利。加上那一年剛好是全日本都在瘋的東京奧運會，因此成為日本職棒史上相當經典的冠軍系列賽。

有機會相隔近60年之久再度在日本一總冠軍賽正面對決的兩支關西球隊，其實狀況大不相同。首先看阪神虎隊，如果他們稱霸央聯，將是繼2005年之後相隔18年再度封王。而且奇妙的是，今年的監督正是2005年當時的優勝監督岡田彰布。他在2008年因為一度領先13.5場勝差卻遭到巨人逆轉，丟掉烏紗帽，今年再度回鍋執掌兵符就帶隊打出亮眼佳績。至於歐力士，則是近年竄起成為洋聯的第一強權，如果繼續封王，將是自2021年球季起的聯盟三連霸。中嶋聰監督將為他自己的執教生涯寫下另一頁高峰。

畢竟太平洋聯盟上一次有球隊達成三連霸以上，已經要回溯到1990-1994年完成五連霸的西武獅隊，也就是球迷都很熟悉，坐擁渡邊久信、郭泰源、石井丈裕、工藤公康、秋山幸二、清原和博、迪斯多蘭等投打明星的西武王朝。歐力士將寫下洋聯在這個世紀第一個三連霸王朝。

西武獅在1990-1994年寫下太平洋聯盟5連霸紀錄，旅日好手郭泰源在這段時間拿下59勝，有34場完投、11場完封，對球隊貢獻是相當的大。 聯合報系資料照片

歐力士在連霸之前還是一個連續2年墊底、連續6年戰績B級的球隊，卻一躍成為近幾年的第一強權，的確相當不容易。在這之前即使軟銀被稱為洋聯甚至全日職第一強隊，但也僅在2010-2011以及2014-2015兩度達成聯盟二連霸，最可惜的是2016年被日本火腿隊抱走冠軍，否則加上2017年就是一個四連霸的霸業。因此也更加突顯了三連霸的難度。

歐力士這一次的三連霸尤其難能可貴的地方在於他們克服了「內憂外患」。內憂即是第一強打吉田正尚的離隊，原本被外界擔憂攻擊力下滑的問題，經過森友哉的補強以及頓宮裕真等年輕球員的順利養成而得以克服。另外，外患則是軟銀鷹隊花了總額80億日圓進行巨型補強，補進了FA市場上的最大咖近藤健介以及從美國大聯盟回歸日職的投手有原航平等大咖。如今歐力士卻硬生生讓冠軍勢在必得、不惜砸下重金的軟銀，只能眼睜睜看著彼此之間的差距被愈拉愈遠，真的是讓軟銀顏面無光。到26日為止，暫居第三的軟銀已經落後歐力士達到13.5場勝差，別說爭冠無望，連保住季後賽資格的第三名都已經岌岌可危，與第四的樂天只剩下3場勝差。

相較之下，中央聯盟在5年前還由廣島鯉魚隊寫下三連霸（2016-2018年球季）。與歐力士同時竄起的養樂多燕子隊，今年同樣目標擺在三連霸，而且希望能在總冠軍賽扳回去年落敗的顏面，一雪前恥，但沒想到現在已經落後阪神虎隊23場勝差，季後賽距離也有10.5場，連挑戰權都無法搶到，是一個令人失望的球季。同時目標三連霸的兩隊，呈現如此大的落差，是季前令人始料未及的戰況演變。