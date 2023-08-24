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講美傳奇教練王長壽退休 那些最難忘的高光時刻

聯合新聞網／ 王婉玲
王長壽帶領澎湖講美國小棒球隊30年，今年8月1日退休。 學生棒球聯盟資料照片
王長壽帶領澎湖講美國小棒球隊30年，今年8月1日退休。 學生棒球聯盟資料照片

澎湖縣講美國小資深教頭王長壽今年8月1日65歲屆齡退休，棒球生涯執教超過30年，堪稱澎湖棒球最大推手，「一生懸命」的態度是他對棒球的堅持。

澎湖棒球為人熟知就屬講美傳奇，關鍵人物非王長壽莫屬，兩度帶領國家隊出征，在離島相當不簡單，其實他是田徑出身的選手，專長是標槍，因為對棒球有興趣，在就讀北體五專時選修棒球項目，就埋下了日後的種子。

王長壽北體剛畢業時，得知澎湖在招考教師，因此決定先回家鄉，沒再繼續就讀大學，他一開始先到員貝國小待了五年，之後轉調講美國小，入校前一個月就先組了棒球隊，其實不只棒球，還有田徑、游泳，總共三隊，他說，一方面是希望小孩子有活動空間，也希望他們不要變壞，後來因為棒球較有出路，因此專心在這個領域上。

王長壽在講美9年後，2002年亞洲盃第一次體驗到中華隊滋味，他說，「第一次感覺就像作夢，選拔賽各縣市都是聯隊，澎湖是單一縣市，心想根本不可能」，15年後，在2017年的IBA代表讓他覺得更意想不到，「那屆選手到諸羅山盃打完後忽然開竅，沒想到」，不過亞洲盃冠軍與IBA季軍都留下不錯成績，讓外界對這支離島球隊刮目相看。

王長壽於2002年亞洲盃少棒賽首次帶領中華隊。 王長壽／提供
王長壽於2002年亞洲盃少棒賽首次帶領中華隊。 王長壽／提供

逾30年執教生涯，王長壽認為，剛被統一獅第三輪指名的辛俊昇是他帶過最特別的選手，「他在小二就跟著小六球員一起練跑，速度不特別快，但從來不漏隊」，他說，辛俊昇家庭狀況較複雜，但個性吃苦耐勞，沒因此變壞，且不懶惰，國小就中過三次國手，包括2次IBA、1次亞洲盃，相信他未來可成大器。

說到退休還有什麼遺憾？王長壽坦言，近兩年原本希望可以再拿一次軟式聯賽冠軍，挑戰中華隊，可惜都差一點，尤其上屆選手很有機會，在軟式聯賽16強對到台北市東園國小，在延長賽出現三個球員都沒接到的再見失誤，是最難忘的一場比賽，輸得冤枉，只能說對方的運氣實在太好。

2017年IBA軟式少棒賽是王長壽退休前最後一次為國出征。 學生棒球聯盟資料照片
2017年IBA軟式少棒賽是王長壽退休前最後一次為國出征。 學生棒球聯盟資料照片

球隊最多曾有32人、最少12人，都沒讓強人性格的王長壽退縮，且又在最底層少棒耕耘，「少棒本來就累，從0到有最累，小朋友不能只有兇他，還要給他獎勵，軟硬兼施」，他說，這30年來靠著興趣、熱情堅持下去，太太也跟著「撩」下去，早年隨隊幫小朋友補課，自己兩個小孩王旭君、王如恆也都打棒球，且是2002年國手，全家都跟著他在球隊，「當棒球教練要花很多時間、心力在球隊，坦白說，這35年從未帶家人出外旅遊，太太都很體諒。」

王長壽帶國小球員軟硬兼施，小朋友拿到冠軍開心簇擁著他。 學生棒球聯盟資料照片
王長壽帶國小球員軟硬兼施，小朋友拿到冠軍開心簇擁著他。 學生棒球聯盟資料照片

這始終如一的職人精神，王長壽準備交棒給學生李奉勳，期許他好好經營球隊，「做事盡心盡力，成績可遇不可求，要認真做」，他說，儘管退休，學校有意回聘他當教練，是否「退而不休」，就先留給家庭一些時間。

棒球專欄 澎湖縣

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