馬恰多之後的超級新星 韓德森能帶金鶯重返榮耀？

試想，在一場已經勝券在握的比賽中，你只差一支一壘安打就可以完成完全打擊。在最後一次的打擊機會，你擊出了深遠的滾地安打。這時你會選擇把腳步放慢，停在一壘，完成難能可貴的完全打擊紀錄，還是要靠著腳程跑上二壘，再拚一支長打？巴爾的摩金鶯大物新秀韓德森（Gunnar Henderson）在週一（8/21）晚上作客奧客蘭運動家的比賽中選擇了後者，「放棄」了締造完全打擊的機會。他站上二壘的時候，休息室一票隊友的表情從「嗨翻了」變成大惑不解，還比出要他回到一壘的手勢。韓德森則兩手一攤，似乎是要說「能上二壘，何必停在一壘呢？」這就是今年美聯新人王熱門人選韓德森，他的拼勁和腳程，讓他「錯過」了一次完全打擊的機會。確實，以他二十二歲的年紀和全方位的打擊能力，要再等到下一次挑戰完全打擊的機會，或許也不必等太久。

被金鶯於2019年選秀第二輪第一順位選中的韓德森，今年到目前的表現絲毫不遜於一起在金鶯並肩作戰的同梯隊友、2019年選秀狀元捕手拉契曼（Adley Rutschman）。韓德森今年整體進攻三圍 .249/.331/.484，21支全壘打和桑坦德（Anthony Santander）並列全隊第一，OPS+ 124 全隊第二，bWAR值更以4.1高居全隊第一（拉契曼的2.9在野手中排名第二）。他在金鶯已經守過二、三、游三個位置，守位的靈活度和優異的打擊能力，讓金鶯內野左半邊火力大升級，補上了守優於攻的游擊手馬特奧（Jorge Mateo）的進攻缺口。

韓德森在開季前兩個月的打擊率僅有.203，全壘打也只有5支。但6月份開始他火力加溫，越打越好，也幫助金鶯展翅高飛。目前他已有21轟與61分打點，很有機會成為球隊未來的大砲型強打。 美聯社

很難想像，韓德森去年這個時候還在金鶯3A的諾福克潮汐隊（Norfolk Tides）奮戰，一直到八月底才首次登上大聯盟。升上大聯盟後，幾乎不用適應期，在34場比賽中就繳出 .259/.348/.440、4支全壘打、OPS+ 125的好成績，今年的表現更是完全符合大聯盟官網季初公佈的潛力新秀第一名頂級身手。在美聯新人王的競爭中，原先的領先者德州遊騎兵三壘手容恩（Josh Jung）因左大拇指骨折，最快要到九月中才能回歸，韓德森因此居於領先態勢，其他有資格的競爭者如波士頓紅襪的吉田正尚、克里夫蘭守護者菜鳥投手拜比（Tanner Bibee），成績明顯落後韓德森一段距離。沒有意外的話，韓德森很可能成為金鶯自1989年以來第一位新人王得主，與隊史名將歐森（Gregg Olson，1989獲獎）、莫瑞（Eddie Murray，1977獲獎）、「鐵人」小瑞普肯（Cal Ripken Jr.，1982獲獎）在新人王獎項齊名。

韓德森的竄起，讓人想起上一位出身金鶯的三游大物馬恰多（Manny Machado）。游擊底的馬恰多於2012年首登大聯盟時年僅二十歲，比韓德森更年輕，而且他是直接從2A跳級大聯盟，守位從游擊轉換到三壘，為當時急需三壘手的金鶯帶來立即的幫助。當年，金鶯終結了連續十五年沒有進季後賽的紀錄，先在外卡擊敗遊騎兵，到了美聯分區系列賽才在第五戰敗給紐約洋基。

不久之後，馬恰多就靠著優異的防守和全能的打擊能力成為金鶯的看板人物，他在金鶯的時期，也剛好是金鶯近年戰績最好的時候（沒錯，這同時也是陳偉殷在金鶯、在大聯盟表現最好的時候）。從2012年到2016年，他們三度打進季後賽，總戰績更是美聯東區五支球隊中勝率最高的。2017年開始，金鶯戰績走下坡，到了2018年季中，即將成為自由球員的馬恰多被交易到洛杉磯道奇，標誌了一個時代的結束，也正式開啟了金鶯接下來四年的徹底擺爛。

馬恰多(左)過去在金鶯時常常給陳偉殷不錯的火力支援，是台灣球迷相當喜愛的球星之一。韓德森的潛力可能不在馬恰多之下，未來發展讓人期待。 歐新社資料照片

從2018年球季到2021年球季，金鶯總戰績178勝 368敗，勝率只有32.6％，全聯盟最爛，不要說被同區的美東強隊當成戰績大補丸，大多數的比賽往往早早定勝負，球隊投打都毫無競爭力可言。而也因為如此，這幾年的選秀前段順位一個接一個，幾年之內，金鶯的農場排名從聯盟後段班直升到第一，拉契曼、韓德森、先發投手羅德里奎茲（ Grayson Rodriguez）都是過去幾年戰績徹底「躺平」換來的第一批果實，另外還有左投手霍爾（DL Hall）、外野手考瑟（Colton Cowser）、內外兼修的基爾塔德（Heston Kjerstad）、去年的選秀狀元哈勒戴（Jackson Holliday）等一票潛力新秀在小聯盟等待機會。去年球季，金鶯在五月拉上拉契曼之後，已經開始打出讓人耳目一新的新氣象，球季勝率超過五成，甚至一度有望季後賽，這讓長年失望的金鶯球迷，終於看到了走出黑暗的曙光。

今年季初，金鶯仍然被眾專家看扁，認為在美東火藥庫，應該還是只能排到第四或墊底。主要原因是，管理階層在去年季後幾乎沒有在自由球員市場上進行補強，且美聯東區強隊環伺，要靠著現有陣容闖進季後賽，並不樂觀。誰想得到，幾個月後，金鶯戰績美聯第一、全聯盟第二，穩穩佔住美東龍頭的位子，反倒是同區的紅襪、多倫多藍鳥還在外卡邊緣掙扎，而洋基更是準備提早放假了。

以韓德森、拉契曼為首的「擺爛世代」成員，球技成熟的時間表進度超前，是金鶯本季成功的主要原因之一。而他們能否如馬恰多、瓊斯（Adam Jones）、戴維斯（Chris Davis）、陳偉殷等當年的核心成員，帶領金鳥在接下來幾年持續振翅高飛，甚至拿下1983年以來的第一座世界大賽冠軍？還有待時間證明。