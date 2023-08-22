菜逼八2023梯上大聯盟 天使是愛才若渴還是揠苗助長？

不像2021年大聯盟選秀般瘋狂，一口氣帶進20位投手，今年的選秀會上，洛杉磯天使隊很客氣地「只」選了9位投手，但依舊靠新秀衝上媒體頭條、震驚棒壇，球團將僅40天職業生涯的菜鳥薛耶爾（Nolan Schanuel）升上大聯盟，此舉是瘋狂還是妙招？至目前看他是可圈可點，有安打、有保送也有牢靠的手套，前途大有可為。

六個禮拜前，6呎4吋、220磅重的薛耶爾，還是佛羅里達大西洋大學（Florida Atlantic University）的校隊明星。大聯盟選秀會前，他的排名一路攀升，並被部分球探評價其打擊技巧為本屆之最，最終是以首輪第11順位被天使隊選中。未料，僅僅在「農場」蹲了21場，就搭直昇機升級至大舞台，只因為他的打擊三圍0.370/0.510/0.493相當出色，好到難以讓人忽略，跟小聯盟球員相比似乎不同級別。

薛耶爾幾周前才在打NCAA，現在卻能搶到時機點上大聯盟，球團應該是想趁此機會觀察他對大聯盟投手的適應力，以做好長期養成的準備。 美聯社資料照片

這是否算是揠苗助長？其實應該端視個案，從小聯盟上去平均養成4到7年，直接進大聯盟的少之又少，能在上面成就偉業的更寥寥無幾。曾效力亞特蘭大勇士隊的霍納（Bob Horner）算是一例，1978年進職業直上大聯盟，並拿下國聯年度新人獎、1982年當選全明星。最大的成功案例是1989年的新人歐勒魯（John Olerud），與多倫多藍鳥隊兩度蟬聯世界大賽冠軍、摘兩屆全明星，以及一屆的打擊王，最終走進職棒名人堂。

由於在農場樣版太少，以致於登上大聯盟後，有關薛耶爾的介紹還是大學球探報告，聯賽打擊率達4成47，敲出18支二壘安打、四支三壘安打、19發全壘打並貢獻64分打點，是一名具出色打擊技巧和爆發力的球員，預測轉入職業可成為2成70打擊率、3成50上壘率和25支全壘打的一壘手。實際觀之，他也在2A達到球隊期望，大學教練比提（Eric Beattie）說：「薛耶爾是職業級打者，對球和極限有敏銳度、手眼協調能力佳，能夠對付快速球。」

當然，我們不能薛耶爾才上來就有所表現，球團此舉可能是為2024年球季準備，若無意外他將會是開幕一壘手，且只要不超過130個打數，仍保有爭年度新人資格。至於是砲管還是機關槍？多數球評認為難以兩者兼得，薛耶爾比較可能成為打擊平均化的球員，這是保守預測。你可以從這角度思考，他之所以上去快，是具備在大聯盟生存的工具，不代表有超級巨星的本質，當然未來誰都說不準，至少在球團評估部分，是偏向薛耶爾是穩定的球員。

在與坦帕灣光芒隊的系列賽，薛耶爾(左)表現可圈可點，每一場都敲出安打上壘，也在大谷翔平(右)敲滿貫砲前選中保送佔上壘包，還成為單局策動三殺的功臣之一。 美聯社

某種程度判斷，拔擢剛從大學聯賽轉入職業的菜鳥是不得已，即便天使隊還需要超越四支隊伍，才能搶到最後一個季後賽門票，在FanGraphs的晉級季後賽機率下降到0.7％，天使隊並沒準備放棄，球團欲趕在楚奧特（Mike Trout）回歸前，找一位穩當的一壘手人選，只因從外面交易來的克朗（C.J. Cron）背部受傷，曾入選全明星的瓦許（Jared Walsh）陷入大低潮。

天使是站在填補眼前需要、順帶測試的心態，觀察薛耶爾面對大聯盟投手的表現，這也是為新賽季準備的一部分。目前，天使已經拔擢耐托（Zach Neto）、 巴赫曼（Sam Bachman）以及 喬依斯（ Ben Joyce），也給莫尼亞克（Mickey Moniak）和歐霍普（Logan O'Hoppe）足夠機會，目的是對這批年輕核心有一個通盤了解，所以來得快不如來得巧，薛耶爾靠良機卡到一壘手的好位置。