「職業籃球」這堂課 台灣落後正常發展20年

台灣職籃，正逢多事之秋。林秉聖職籃合約鬧「雙胞」是一樁，PLG職籃聯盟攻城獅緊咬林秉聖跟攻城獅簽下「委任合約」在先，指控T1職籃聯盟新球團台新惡意挖角，林秉聖違反誠信。

台新、攻城獅各有說詞各有立場，事證尚未完全釐清，雙方還在出招，尚未走上法律途徑。目前可以確定的是林秉聖後悔自己6月分跟攻城獅簽下「委任合約」，多次婉拒不想加盟攻城獅，另投台新。林秉聖也聲明「這分委任合約還有後續討論空間，我會坦然面對我應該要負的責任」。

台新球團最新聲明，台新和林秉聖已經在8月16日完成簽約。委任合約在前，當事人婉拒在中，正式合約在後，這是林秉聖事件發展節奏。

法律的事情留給法律，誠信問題社會自有公斷，球迷各有選擇和喜好，市場產業也會做出適當回應，最終企業、球團、球員都要面對自己的選擇和決定，各自努力，創造出路。

PLG和T1兩職籃聯盟競爭是一樁，許多人總以「惡鬥」來形容兩聯盟的競爭與敵對狀況，我完全不這麼看。兩聯盟各自獨立，各走各的路，競爭肯定有，利益衝突、市場重疊也不會少，尤其是「林秉聖合約雙胞事件」加深兩聯盟惡鬥印象。

林秉聖與PLG與T1職籃聯盟合約鬧雙胞事件，對未來職籃發展影響重大，連立委都出面關切。 聯合報系資料照片

職業籃球原本就是高度商業化的籃球競技，企業投資結合城市資源，共同開拓市場建立籃球產業，聯盟聲勢形象各有好壞，沒有對錯。競爭帶來進步，市場最終會淘汰不適合球團和無法永續經營企業，商業法則永遠如此，市場不會偏向那一邊。

我喜歡兩聯盟各自努力，相互競爭，但兩聯盟可以「合作」，不一定要「合併」，跨聯盟例行賽，最終兩聯盟冠軍爭奪「台灣冠軍」，這就是完美商業模式和職業籃球文化。

台灣職籃兩聯盟發展勝過單一聯盟，比賽更有區隔和對抗性，球迷更有比較和喜好，比賽、組合、對戰也更有多樣性和變化。兩個聯盟都在摸索前進，邊打邊修，各有殘缺，聯盟文化、球隊文化、教練文化、球員自律都還沒有真正建立起來。

NBA一直是職業籃球最高指標和行銷範本，邁阿密熱火隊四年三度打進分區決賽，兩度打進總冠軍賽，是過去幾年NBA最「夯」球隊，熱火文化，最近得到前勇士前鋒伊古達拉最大讚美。

伊古達拉曾於2019-21年為熱火打了兩個賽季，被熱火文化深深震撼。伊古達拉說，「當你進入熱火這支球隊，你的精神會受到極大鼓舞，那像一種文化衝擊，當你深入去了解這是什麼，我會高度評價熱火球隊文化，我第一次去熱火時，我感覺他們都瘋了，我的動力比之前強了三倍...」。

「如果我是球隊總管，負責打造一支球隊，95%我會採取熱火模式」。

伊古達拉(左)是勇士隊的奪冠大功臣，但他認為熱火隊的營用模式與球隊文化才是NBA典範。 歐新社資料照片

熱火文化除了強調紀律、信念、團隊、無私，還有家人般親切、溫暖是最特別之處，就像一家擁有超級高效率公司那種運轉體系，每個人都在自己崗位上推動自己，協助隊友相互感染，朝共同目標前進。

PLG創立打完三個賽季，T1成立完成兩個球季，各有特色、人氣和熱鬧景象，但台灣職籃產業文化和各種細節、體制、專業、堅持依然落後20年。

職籃體制和律法、規範很重要，但「人」的能力、執行力、專業、文化更重要，人包括管理人才、教練、球員和職籃所有相關人員，缺一不可。

「職業籃球」這堂課，邊做邊學邊修可能遠遠不夠，台灣職籃如何從各種風波、意外、競爭中創造「多贏」局面，看看熱火，了解NBA，肯定能有更多啟發。