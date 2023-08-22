日職／首度恐龍扛狼-我沒K！ 田中將大投出生涯最差成績

仙台育英學園在21日的夏季甲子園準決賽中獲勝，將在23日與代表神奈川的應慶高校爭奪本屆的優勝，去年的優勝仙台育英，今年要挑戰2連霸，而慶應則是要尋求相隔107年的校史第2座優勝，比賽內容精彩可期。

仙台育英學園就位於樂天宮城球場對面，巧的是目前效力於樂天的田中將大，高中時期也曾帶領駒大苫小牧高校完成夏甲2連霸，且隔年也打進決賽，只不過輸給手帕王子齋藤佑樹的早稻田實業高校而無緣3連霸，這年的比賽結束後，兩人都躍升上全日本的新聞版面，田中在那年選秀會上也以第一指名加入樂天。

高中畢業的田中在新人年的07年球季就先發28場，拿到11勝7敗，自此展開他的強投之旅，13年還創下24勝0敗、防禦率1.27的驚人紀錄，這年的單季24連勝、跨季28連勝、含季後賽跨季30連勝，都被列為金氏世界紀錄，更被稱為「神之子」；14年轉戰大聯盟，在洋基7年也投出78勝，21年因疫情關係而決定返日。

樂天本季平均進場人數為全日職最低，球團也希望藉由多樣的場外活動來增加票房。 擷圖自東北樂天金鷲FB官方粉絲團

回到日職的第一個21年球季，田中仍展現耐投力，先發23場，155又2/3的投球局數是全隊最多，3.01的防禦率也是隊上達到規定投球局數的投手中最佳的，但2.61分的援護率卻是最少，因此只有4勝9敗的成績；隔年田中先發25場、163局依然是全隊最多，也是唯一達到規定投球局數的投手，這季隊友給予的援護率提升到4.21分，成績終於回到9勝12敗，稍微正常的水準，不過田中在這季的投手數據都有較上季退步的跡象，季後結束與樂天的2年合約，田中卻仍決定接受球團大減4.25億，以4.75億日幣年薪續留樂天。

今年田中以投5又2/3局失1分拿勝投作為本季的開場，接下來的表現卻起伏不定，4、5、6月的單月防禦率都在3.50以上，5月還高到4.70，雖然這3個月中的8場先發還是有6場優質先發，但都各有投5局以下卻丟掉4分，最高到7分的比賽出現，進入7月，田中的狀況大爆炸，4日的先發對歐力士只投4局就被打3轟，丟掉9分；下一場對火腿雖7局丟2分，但7局被打出9支安打，且沒有任何三振，為日職生涯首次無三振；27日同樣面對火腿卻又4又2/3局丟7分，單月防禦率來到快破錶的9.77。

8月田中的首場先發，面對歐力士投8局被打5支安打，只失1分，拿下勝投，正當大家覺得田中回穩之際，下一場對軟銀5又1/3局再度被打出2轟丟6分；17日對西武仍只投不到6局就丟掉4分，總計本季田中至今先發18場，雖有6勝8敗，但105局被打出124支安打，安打比投球局數多是繼10年以來的第2次，那年也僅多4支，今年已多了19支，而暴漲的4.97的防禦率、3成05的被打擊率、1.48的WHIP都是生涯最差，就連K/BB比都從去年的4.20急降至1.77，而且沒有連勝過，本季已有6場單場失5分的先發，各項投球數據都顯示田中已大幅退化，當然在美國拼戰多年，回日職時本就不再是當年旅美前的那個神之子，只不過退化的速度及幅度來得太快來得太大。

田中在21年回日職，現任監督石井一久也同時在那年上任，但樂天這3年的戰績可說是普通，除了21年以微小差距打進季後賽外，之後都在後段班，今年與第3名的軟銀仍有4.5場的差距，要打進季後賽的機率不算大，戰績之外，進場人數在這幾年也有些變化，20年樂天的場均人數是12支球團中最少的，21年田中回來後雖仍有疫情干擾，但帶起一波熱潮，讓樂天的場均脫離墊底提升到倒數第4名，之後兩年又呈現遞減，去年倒數第3名，本季至今以18239人重回墊底，田中熱潮顯然已過，戰績及票房都是樂天球團未來要解決的問題。