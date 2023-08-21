日職／大勢第二年症候群發作 巨人牛棚大亂恐難翻身

日本職棒近年來常有所謂的「第二年症候群」，也就是新人王或是新人球季表現活躍的選手，到了第二年球季表現下滑或是因傷大幅影響表現的例子，過去層出不窮。

以去年中央、太平洋兩聯盟的新人王得主大勢、水上由伸來說，很明顯且很不幸地又在他們身上發生這樣的現象。

大勢是巨人隊2021年底選秀會第一指名選手，靠著側投可以投出最快159公里的速球，進入職棒第一年就扛下巨人軍守護神重任。結果他初生之犢不畏虎，出賽57場比賽，繳出37次救援成功、8次中繼成功、防禦率2.05的優異表現，以絕對優勢拿下最優秀新人頭銜，並入選今年3月WBC經典賽。不過也正因為參加經典賽，加上去年出賽將近60場所累積的疲勞，讓他在6月底就被登錄抹消，至今已經有將近兩個月的時間。原本大勢預定8月中要復出，目前看起來也沒有進一步消息，似乎不大樂觀。今年大勢出賽24場比賽，繳出14次救援成功、防禦率3.00，明顯不如去年。巨人隊不得已請出老將中川皓太接替他的位置，但牛棚戰力已經大受影響。

洋聯新人王西武獅隊的水上由伸也好不到哪裡，去年是他職棒第二年球季，一躍成為西武第一號牛棚大將，出賽高達60場，投出31次中繼成功，防禦率1.77的亮眼表現，拿下洋聯最優秀中繼投手獎，並成為洋聯育成出身拿下新人王的第一人。不過他開季之後就受傷，直到7月才復出，目前僅僅出賽10場比賽，投出3次中繼成功，防禦率1.42。

水上由伸（左三）是2020年西武在育成選秀第五指名挑選的選手，去年獲得洋聯新人王，但今年一開季就受傷，直到近期才重新出賽。 擷圖自西武獅官方推特

因為新人王出狀況的巨人、西武兩隊，目前都在B級球隊。尤其是巨人隊後援投手防禦率高達3.91，是央聯最差，受到大勢的缺陣影響相當巨大。西武本季雖然靠著平井克典、佐藤隼輔、森脇亮介等人，牛棚還是有頂住，不過攻擊力薄弱，現在戰績落居倒數第二。

相較之下，阪神虎隊的牛棚整體深度就雄厚許多，去年出賽59場以43次中繼成功、防禦率1.09獲得「新人特別賞」的湯淺京己，今年被新任監督岡田彰布設定為守護神，但只出賽15場，拿下8次救援成功，不過防禦率高達4.40。湯淺京己在交流戰連續搞砸2場比賽之後就未曾在一軍出賽，隨後因為「左脇腹筋挫傷」宣告本季報銷。湯淺京己跟大勢一樣，也受到征戰經典賽影響球季的表現，阪神所幸有岩崎優成功頂替守護神位置，加上堅強的牛棚，目前高居央聯第一。

另外，養樂多隊的21歲游擊手長岡秀樹去年雖是第3年球季，不過仍有新人王資格。去年他出賽139場，繳出0.241打擊率、9支全壘打、48分打點，抓住游擊地位，還拿下金手套獎，在新人王票選中獲得第三名，是養樂多二連霸的功臣。原本期待他今年能夠更上一層樓，結果今年成績全面退步，至今出賽103場，只有0.222打擊率、3支全壘打、27分打點，顯然在對手加倍研究下，碰到相當大的瓶頸。