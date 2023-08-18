加拿大男籃史上最強陣容 有望成世界盃大黑馬

隨著今年男籃世界盃的開打日越來越近，各國無不積極透過熱身賽來加強備戰。本屆美國隊雖然依舊被看好奪金，但肯定不是無解的存在。上屆世界盃意外遭到法國狙擊而被拒於八強門外後，美國隊就像洩氣的皮球，隨後連敗給塞爾維亞，最終才打敗波蘭寫下世界盃最差的第七名作收。

這也是美國隊最大的罩門，只要國際賽開始輸球，排山倒海的壓力會讓團隊由內而外都可能出現球技或心態上的走鐘，而讓其他球隊有機會挑戰甚至擊敗美國隊。

美國隊在本屆世界盃雖然是星光黯淡，但教練團卻是由柯爾、泰隆魯、史波斯特拉(右至左)三大戰術名家組成，很有可能打出深不可測的團隊戰力。 美聯社

今年因為有些隊伍缺少當家球星，如沒有約柯奇(Nikola Jokic)的塞爾維亞、字母哥退出的希臘，缺少了波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)的拉脫維亞等隊，列強各有陣容不完整的原因都可能讓世界盃的戰況更難猜測。

然而，我想點名本屆世界盃可能出現的黑馬球隊。像是加拿大與德國在近期熱身賽的好狀態，就相當令人期待他們在正賽的表現。特別想點名加拿大，攤開陣容來說他們的豪華程度可說是近年國際賽最整齊的一次，本屆也被看好是能一挑美國隊的國勁旅之一。

但是加拿大存在的問題是，他們長年沒能在奧運或世界盃層級賽事證明實績，也讓他們的世界排名始終擠不進前十。加拿大前一次闖進奧運已經事2000年的事了，世界盃也僅在2002年，還稱做世錦賽的年代拿到第13名成績，與他們這十年來大量輸出NBA人才的代表的籃球強國形象有很大落差。

這次加拿大原先有機會組成來自丹佛金塊的穆雷(Jamal Murray)與奧克拉荷馬雷霆的亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)的國家隊史上最強後場組合。只可惜隨著穆雷宣布他將退出集訓不打世界盃後，看來亞歷山大勢必要將國家隊當成加拿大雷霆在打了。

從近日與德國的熱身賽中可以看到，加拿大深受美式球風影響，與德國呈現截然不同的風格對戰，打到延長賽的高強度比賽內容，即便是美國隊來打都未比能輕鬆過關。以加拿大來說，側翼將會相當仰賴尼克的巴瑞特(RJ Barrett)與雷霆的防守大鎖多特(Luguentz Dort)，但是凝聚這支球隊最關鍵的人物無疑還是主控亞歷山大。

亞歷山大、歐林尼克、巴瑞特(右至左)將是本屆世界盃加拿大男籃隊的三位核心球員。 擷圖自加拿大國家籃球隊官方IG

比賽中只要亞歷山大決心想把這球打掉，德國基本上是拿擅於切入突破與中距離的他沒輒。上季入選年度第一隊的亞歷山大可是例行賽擁有場均31.4分兇猛火力的攻擊武器，雖然說國際賽不比職業舞台，在規則，比賽時間與場地大小，甚至和隊友的配合都未必像在母隊來的熟悉。

但加拿大想要擺脫國際賽雷聲大雨點小的態勢，就必須要亞歷山大自私一點的將球權主導與勝負攬在自己身上。加拿大的狀況就像他在雷霆一樣，縱使隊友們都有天賦、有能力，但沒有人將這些元素整合起來，終究不足以構成能獲勝的強大團隊。亞歷山大能在雷霆成功扮演好組織與關鍵得分的領袖角色，相信他也能在加拿大隊做得很好。

加拿大要打快速推進或者半場系統戰，都可以打出他們的特點，若亞歷山大想從防守反擊帶快節奏，有尼克的巴瑞特與雷霆隊友多特能在前衝鋒陷陣支援。若是想從半場陣地的組織開始攻勢，歐林尼克將會是擋拆掩護或者拉到外圍投射的重要幫手。最重要的是，當球隊陷入僵局時，亞歷山大認真起來的單打效率，國際賽應該很難有人能單獨阻止他，即便是美國隊。

亞歷山大在世界盃前的熱身賽，對上紐西蘭上場近20分鐘就攻下26分6抄截，對上實力更強一級，狀態火燙的德國，出賽34分鐘也攻下25分。即便是像對德國外線手感不佳，但他撕裂防守的侵略性真的很頂級，在國際賽單場就獲得十次罰球機會。 加上他有6尺6吋的身高，大概後場只有對位到唐西奇才會不佔優勢，在世界盃戰場上多數時間，他應該都能得到單打後衛或者面對防守錯位的身材或速度優勢。

很期待加拿大有機會最終卯上美國隊，看看這兩邊NBA球員數量前兩多的勁旅較量，希望亞歷山大能串起加拿大這支球隊的攻守兩端，將隊史陣容最豪華的一次盃賽展現出加拿大應有的籃球實力去打破過去國際賽成績始終不夠好的局面，成為本屆世界盃黑馬。

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