林秉聖與攻城獅合約糾紛 細思恐極的7件事

中華男籃國手後衛林秉聖合約鬧「雙胞」，林秉聖已經先跟PLG職籃聯盟新竹攻城獅職籃隊簽下「委任合約」，卻又反悔，攻城獅8月15日直接官宣林秉聖即將加盟，林秉聖8月16日上午11時在個人社群公開婉謝，聲明他沒有要加入攻城獅。

林秉聖在個人社群強調：「謝謝攻城獅球團給予的機會，因個人生涯規劃考量，已經在攻城獅球團官宣前，多次表達感謝跟抱歉，婉拒加入攻城獅球團」。

林秉聖宣布婉拒加入攻城獅，頓時讓許多球迷感覺有如恐龍扛狼般理由一百萬個有漏洞！ 擷圖自林秉聖個人IG

攻城獅8月16日下午公開林秉聖和攻城獅委任合約，合約書上有林秉聖簽名，證實雙方已經簽訂委任合約，球團也沒有收到任何林秉聖希望解除合約書面聲明。

攻城獅在聲明中強調：「職業運動應尊重合約精神，強力譴責任何針對已經簽下合約球員的惡性挖角行為，合約應保障球隊、球員，攻城獅已尋求法律途徑悍衛球團權益」。外傳林秉聖可能加入T1職籃新軍台新金控，但目前台新沒有任可宣布和聲明。這起合約糾紛有可能得走上法律途徑。

攻城獅提供球團與林秉聖合意簽署合約之證明。圖／新竹街口攻城獅提供

中華籃協已經介入了解細節和合約詳情，在保障球員權利，維護PLG職籃、T1職籃、SBL超籃三聯盟權利，同時建立公平競爭規範，籃協將蒐集相關事證、釐清真相，希望能圓滿解決這起合約糾紛。8月18日立法委員林為洲、新竹攻城獅、中華籃協將在8月18日上午10時，假立法院中興大樓103會議室召開「杜絕職籃球團惡性挖角」記者會。

林秉聖合約事件鬧大，協商、妥協、交換條件，這可能是職業運動商業考量和最理想做法，大家都有台階下。一旦走上法律途徑，對林秉聖、球團、聯盟、社會形象恐怕將帶來難以預期影響和傷害。職業運動就是商業行為，合約權利就是得到法律保障，現在球團、球員各方都有保留，真相沒有釐清，事證還不明朗，外界只能霧里看花。

1、PLG有自己聯盟規定，T1也有自己規範，兩聯盟各自獨立運作，互不相干。一旦協商不成，透過司法判定裁決，對大家都傷。

2、攻城獅公布林秉聖簽字合約，這分是不是正式合約，還是只是意向書，攻城獅公開這分「委任合約」半遮半掩，看不清真相。林秉聖簽字後反悔，也沒能給球團正式書面婉拒，同時釐清法律、合約問題，球員必須承擔。

3、林秉聖即將加入的球團，應該不是PLG而是T1，否則PLG肯定內鬨更大。

4、林秉聖與原球團T1聯盟中信特攻合約到2023年8月31日截止，因此攻城獅為尊重中信球團，攻城獅與林秉聖簽訂的委任合約從2023年9月1日生效。在合約期滿前跟有約在身球員接觸，原本就是違反職業運動道德和規範，這是不可碰觸底限，除非林秉聖已經取得中信首肯，中信也同意林秉聖去跟任何球團接洽新約。

中信特攻宣布林秉聖合約期滿正式離隊消息。 擷圖自中信特攻粉絲團

5、林秉聖是中華男籃主力國手，即戰力，防守一流，但他還不是超級球星，一個人就能改變一支球隊，顛覆聯盟生態。攻城獅不爽已經在委任合約上簽字的林秉聖反悔，各種不爽操作可以理解。

6、林秉聖個人矚意加盟的球團肯定知道林秉聖與攻城獅已經簽下「委任合約」，但球團還是支持林秉聖婉拒加盟，不管是違反誠信還是違反正式合約，必須走上法律途徑，這樣的情況和付出、負面形象值得嗎？

7、27歲林秉聖出道多年，今年在中華男籃表現搶眼，是一名超級防守悍將，被視為未來之星。但在職業生涯基本合約、權利義務上卻犯了這麼大錯誤和失誤，這是所有職業球員要謹記的教訓。

台灣職籃近三年很熱，企業二代、三代搶著投入經營球團非常熱情，但聯盟、球團都需要建立真正文化和有序體制，職業籃球這條路還很長，台灣職籃兩聯盟還有得學、有得改。