中職／前朝功臣去留難題 樂天高招兩波交易搞定

資深球員的角色定位，長期以來都是中華職棒各隊的重要課題之一。老將出賽太頻繁，讓年輕球員少了實戰機會，養成更不易；太刻意壓制老將出賽，累積已久的球迷可能會打抱不平；若只是偶爾出賽，則是在有限的名單上難以安排。

近年來最善待資深球員的莫過於統一獅，除了經歷過隊史上「三寶事件」的慘痛教訓外，他們也是中職至今唯一存在的創始球隊，對許多球員有情感方面上的考量。昔日功臣包含林岳平、高志綱、潘武雄等都在球隊的規劃下接手教練職務。高國慶、潘威倫則是球團希望他們能夠接手傳承的工作，但沒有逼迫馬上退休，讓他們有自己選擇的機會，潘威倫甚至在上週還登板先發。

不過並非所有球員都如此幸運，球隊轉賣成為最大變數，經營團隊的不同，少了革命情感，前朝功臣去留一切在商言商，戰力及年薪成為重點。近年來包含興農牛轉賣給義联集團，更名為義大犀牛；2014年兄弟象賣給宏將傳媒集團，但幕後金主則是曾經擁有中信鯨的辜仲諒，易名為中信兄弟，不過中信集團直至2022年才正式收購；2017年義大犀牛再度易主，由長期贊助成棒的富邦金控買下，改名為富邦悍將；2020年則是擁有日本職棒東北樂天金鷲隊的日商樂天集團，取得Lamigo經營權，不過仍維持吉祥物桃猿。

興農牛－義大犀牛－富邦悍將

昔日幫助義大打下總冠軍的功臣們，富邦對他們並不留情面，以致於林益全、胡金龍至今都改披獅袍。 聯合報系資料照片

興農牛過去對於球星就沒有很珍惜，轉賣後母公司的財力是越來越雄厚，原本希望球員待遇會更好一點。然而義大犀牛成軍後，第一個未獲得續約的就是興農的指標人物黃忠義，後續短短四年的經營中，包含陽建福、林其緯、蘇建榮、林克謙等都在這時期遭釋出。

富邦悍將接手後，靠著義大網羅多位旅外好手，球隊擁有滿手好牌，不過球員退化問題浮現，他們很快就面臨資深球員過多問題。由於他們教練團多為外聘，老將沒辦法在陣中退役，因此包含方克偉、張建銘、吳宗峻都是遭到釋出。談薪談不攏的林益全、與教練有糾紛的胡金龍雖能打卻也都被戰力外，甚至高國輝也差點改披別隊戰袍，有牛隊經歷的教練也幾乎被砍光。無論義大或富邦球團，原則上應該是想建立自己的球隊文化，對於前朝功臣則沒有留情。

兄弟象－中信兄弟

對於兄弟象時期的老將，中信給予很大的空間，目前球員及教練團都充滿象隊影子，加上新戰袍風格也保留傳統，就好像不曾轉賣過一樣。 聯合報系資料照片

從「中信兄弟」這個名字就可以看出來，他們對於歷史上是有某些傳承及承接的意味。實際上中信鯨時期，辜老闆就曾提出象鯨合併，看得出來他早就對兄弟這些球員情有獨鍾。在接手後，除了2017冰風暴導致部分球員離隊，包含張志豪、周思齊等主力球員大多還在陣中，前朝大將彭政閔、陳江和等退役後也都留隊擔任教練。對於老將策略，就是跟早期一樣，並沒有因為經營者不同而有改變。

Lamigo桃猿－樂天桃猿

去年樂天放走勞苦功高的王躍霖，今年要送走王溢正、藍寅倫，但換來的是投打的升級及團隊年輕化，算是非常值得！ 聯合報系資料照片

樂天接手桃猿後，雖球團高層換人，但仍留用了許多行政人員，包含領隊都是昔日在Lamigo球團超過10年的浦韋青。他們除維持以往的世代交替策略，還意外採用中職罕見的交易案，以昔日的功臣王躍霖、王溢正、藍寅倫及王柏融的議約權，搭配年輕一代的林澤彬及翁瑋均，分別向富邦及台鋼換來楊晉豪、楊彬及林子偉。送走老將雖然讓球迷感到不捨，但這兩波交易案幫助讓球隊年輕化，戰力還無痛升級，這項操作堪稱一絕。

要如何對待球隊的老臣，常常是「理性、感性在掙扎」，要考慮球隊發展，又要重視球員及球迷感受。富邦努力打造自己的悍將風格，目前還在改變中。中信回歸棒球本質，維持苦練決勝負，讓球員公平競爭。樂天幫老臣找第二春，還可以直接提升球隊戰力，這才是最高招！