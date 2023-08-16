甲子園／太熱讓換球場議論再起 改革卻為何總難推動？

日本第105回全國高等學校野球選手權大會，也就是俗稱的「夏季甲子園」於6日開打。場上選手熱血奮戰的同時，現場的氣溫環境也同樣相當「火燙」。開幕前兩場比賽打完，就已經有數位球員發生中暑、抽筋的狀況。使得在酷暑之下，甲子園比賽是否該有改變比賽時間，或甚至移地開打的考量，又再度引起討論。

開幕戰由土浦日大對到上田西的比賽，比賽進行到六局上半時，土浦日大的中外野手香取蒼太因身體不適退場。而上田西的打者黑岩大都，在擊出三壘滾地球，跑向一壘的時因腳抽筋。第二戰聖光學院與共榮學園的比賽，聖光學院的先發投手小室朱生也碰上腳抽筋的問題。所幸這幾位選手都沒有嚴重到送醫急救，不過總計在前兩戰，四隊中就一共有六名球員，出現疑似中暑的症狀。

在炎熱的天氣下，造成兩戰有幾位選手出現中暑、抽筋的狀況。新聞來源：日刊ゲンダイDIGITAL官方推特

這些意外與日本近來的炎熱氣候有關。早在七月時，日本就有不少地區氣溫飆到35度以上，更出現了有才剛參加完社團活動的女中學生，疑似因為中暑倒下，送醫後仍不幸身亡的悲劇發生。日本環境署發布警告，呼籲氣溫在31到35度時，就屬於應嚴重警戒的溫度，應該中止激烈運動，而要是超過35度以上，則「原則終止所有運動」。

甲子園賽事辦在八月，作為一項戶外運動，本來就有得承受烈日的心理準備。只是隨著全球暖化，室外溫度也變得越來越不適合活動。根據日本氣象廳神戶觀測所的紀錄，1980年時八月的均溫在29.2度，1998年「平成怪物」松坂大輔在甲子園掀起旋風時，則上升到了32.2度。到了疫情停賽的2020年，均溫則爬到了34.0度，等於40年來，氣溫增加了將近五度左右。

為了因應酷暑，甲子園賽事本身也做出調整。他們讓比賽在第五局打完時，開放十分鐘的休息時間，並且在一、三壘側的走廊上，提供移動式冷氣、冷凍庫、降溫頸圈等等裝備設備，讓選手可以暫且涼快一下。不過也有聲音認為，與其做這些措施，不如更換比賽時間，例如增加晚場賽事，避免在最炎熱的中午開打，或乾脆移師像是京瓷巨蛋等室內場地，完全隔絕氣候帶來的困擾。

雖然這樣的說法乍看之下，確實能解決現有的環境問題，但卻並非所有人都能接受。例如在實務面上，甲子園球場與高校野球界合作多年，彼此之間已經有許多默契存在，像是高校野球在借用甲子園球場（由阪神電鐵經營）比賽時，並不需要支付租金，如果換去其他球場，恐怕難以維持這項優惠。而更動比賽時間，則可能會造成賽程拖長，增加外地球隊參賽成本等問題。

而在觀念上，更是難以說服球界做出讓步。自1915年開打的「全國高等學校野球選手權大會」，起先的比賽場地是在豐中球場及鳴尾球場，但因為球迷過於踴躍，球場無力收納龐大觀眾人數的關係，於是才在1924年，移師至當時剛落成的甲子園球場。如今甲子園球場邁進百年，儼然成為日本高中棒球的最高殿堂及代名詞，談及「甲子園」三個字，比起將主場設立於此的阪神虎隊，肯定更多人會聯想到高校野球。

1915年全國高等學校野球選手權大會在豐中球場開打。該球場如今已撤除，設有「高校野球發祥之地紀念公園」。 科科任／攝影

甲子園成了高校球兒無上的榮耀，不少球員小時候的夢想，並不是打進日職或者大聯盟，而是站上甲子園舞台爭冠。例如在日職打出「2000安400轟」里程碑的小久保裕紀，就說自己過去的夢想，是以「第四棒王牌投手」的身分站上甲子園，才會拼命琢磨球技。可說日本棒運之所以能蓬勃發展，甲子園的影響力絕對功不可沒。

但也正因如此，每當甲子園碰到一些規範已經不合時宜的時候，也很難做出重大改革。好比說從過去就一直存在的「投手丟太多受傷」問題，在1991年賽會中，就發生過沖繩水產為了拼沖繩縣首冠，讓王牌投手大野倫在醫師警告下，仍然帶傷硬投，結果不只決賽被打爆錯失冠軍錦旗，賽後也被檢查出嚴重骨折傷勢，從此斷送投手生涯。

在大野的慘劇後，雖然引發了投球過量的相關質疑，但當時最後也只動了增加賽前的手肘檢查、增加板凳人數等等。直到2020年春季甲子園，才終於在投球數限制這個直接影響的範疇中，制訂了「球員一週投球數不得超過500球」之類的規則。這反映出有些問題，日本棒球界並非毫不在意，但每當要檢討時，又總是受限於各種考量，拖慢改革的腳步。

甲子園球場被視為高中棒球聖地，是日本推展棒運的一大功臣，但也讓過往改革困難重重。 圖／嘉義市府提供

由此來看，就知道為什麼面對異常氣候，甲子園卻選擇顯得杯水車薪的「休息十分鐘」來應付了。甚至在日本傳統觀念裡，都一度認為「不喝水」是一項必須的耐力考驗。現效力於大聯盟雙城隊的前田健太曾指出，以前他在學生時期時，想在練習中喝水並不容易，因此還會把冰塊藏在帽子裡面，藉由冰塊融化滴下來的時候，趁機偷舔幾口來補充水分。可以想像，認為這樣的訓練是「合理要求」的一些棒壇前輩，肯定會覺得開放個十分鐘喝水、吹冷氣休息，已經是天大的恩賜了。

畢竟，在不少球界前輩的眼中，會認為以前的甲子園沒有這些東西，大家還是挺過來了，為什麼現在就需要改？且又沒人逼著你打甲子園，怕熱就乾脆不要打，想打的人多的是，有什麼好抱怨呢。所以想要更改賽制，讓正午比賽改到涼爽的時段開打，又或者乾脆搬到巨蛋球場，這種動輒筋骨的改變，在觀念上自然更難被接受。

只是，當今確實有許多對於高校球員的規範，已經顯得不合時宜。日本棒運人口正面臨衰退，願意打球的年輕人越來越少，多少也是因為受到不合理的傳統影響卻步。按照現有趨勢來看，未來氣候恐怕只會越來越惡劣，甲子園大賽遲早得面對不適合戶外運動的高溫，逐漸成為常態的事實。只希望能在重大憾事發生前，能儘早研擬出對策，讓年輕球員在揮灑青春汗水之餘，也能顧及到基本的人身安全。