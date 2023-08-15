瓊斯盃新人輩出 為中華男籃傳承希望

2023瓊斯盃男籃正在台北和平籃球館火熱開戰，地主中華藍、中華白新人輩出，為中華男籃傳承希望。

25歲205公分長人曾祥鈞，20歲195公分華裔球員賀丹和17歲弟弟195公分賀博，190公分射手盧峻翔，26歲189公分後衛阿巴西，21歲192公分鋒衛林信寬，都在今年瓊斯盃打出非凡氣象。中華男籃除了陳盈駿、林庭謙、劉錚三大絕對核心，新生代人才輩出，未來性讓人期待。

第一次在國際賽擔任主力，台灣職籃T1聯盟選秀狀元林信寬在中華白展現非凡潛力和抗壓性，外線有一定水準，處理球和持球能力都在水準以上，身體對抗性和防守意識絕佳，只要累積更多經驗，體能度速再拉升，林信寬很快就能拉上大隊，成為輪換主力之一。

林信寬除了球技、能力夠成熟，他的優點在防守和對抗性，打國際賽防守要扛得住，不會形成錯位漏洞，同時得展現完整團隊意識，這一切都不容易教會。但林信寬天生擁有這種能力和團隊概念，非常難得。

盧峻翔的投籃非常可靠，他的防守和對抗性也逐漸拉升，禁得起考驗，是新生代值得期待外線射手。投籃選擇，出手快速，不黏球，空手走位和接球就投都在水平以上，盧峻翔這兩年在國際賽已經證明自己能被教練信賴。

205公分本土第一長人曾祥鈞終於在國際賽逐漸綻露頭角，他要給他更多養分和壓力，賦予更大責任和上場時間，磨出鬥志和對抗性。在國際賽曾祥鈞要扛的都是208公分以上長人，速度和力量是基礎，自信相對重要，他要追防的都是200公分上下，但速度和持球能力都是世界級鋒線球員，因此曾祥鈞的成長和攻防能力，可以決定中華男籃在亞籃競爭力和排名。

205公分本土第一長人曾祥鈞，更成熟更有威脅性，他的成長跟中華男籃國家隊戰力密不可分。 圖/中華籃協提供

中華藍在瓊斯盃有勝場壓力，但教練團應該要給曾祥鈞更多上場時間和獨立扛下禁區責任，讓他更快成長成熟，曾祥鈞已經25歲，這年紀應該要扛起中華男籃第一中鋒重任，不是只能打打替補。

阿巴西是中華藍本土球員，他在瓊斯盃進攻得分和投籃讓球迷印象深刻，做為板凳得分奇兵，阿巴西非常稱職扛起最佳第六人得分角色，外線、得分、攻擊籃下都讓教練團和球迷非常滿意。

阿巴西的角色、定位和功能非常正常，他的工作就是進攻、得八、攻擊籃框，同時打出最好防守、對位，中華藍不需要靠組織進攻，他也不擅長控場和組織，中華藍總教練桑茂森把阿巴西定位在進攻殺器，非常完美。

中華藍隊主將阿巴西(中)在瓊斯盃展現瘋狂得分能力，帶動中華藍隊連勝。 圖/中華籃協提供

華裔賀丹、賀博兄弟檔擁有不俗體能和運動能力，兩人都可以打2、3號鋒衛搖擺人，也都有基本持球、對抗能力，未來很有發展空間。美國籃球優勢和文化就在培養球員企圖心和自信，但更重要的還是防守和基本功，尤其是投籃、控球、團隊意識和創造力，賀家兄弟都很年輕，大學還有磨練成長空間，未來兩兄弟應該都會是中華男籃國家隊常客。

目前中華男籃最大缺陷和人手問題反而在控球，陳盈駿還在養傷，中華藍已經沒有正牌主控，蔣淯安、林韋翰今年都不在中華藍，中華白兩名主控白曜謙、簡廷兆都還很嫩，林俊吉、高錦偉傷停沒有入隊。2023世大運中華男籃王牌主控21歲游艾喆還在大學磨，游艾喆應該要儘快帶進中華隊，多打國際賽，這才是正確傳承之路。

台灣籃球新人輩出，令人期待，他們都需要給予更多機會、舞台，施加更多壓力和承擔，甚至給他們專案培訓+比賽，幫助他們成長茁壯，台灣籃球才能拉近與日韓菲大陸實力差距。