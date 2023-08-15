日職／王柏融若閃電上一軍 競爭者將由洋砲換成年輕球員

要說近一個月來台灣話題性最高的職棒球員是誰，那一定是旅日的王柏融了，首先是火腿在7月底的期限前，出乎意料地將王柏融從育成升為支配下的正式球員，這項決定打臉了包括筆者在內的各方球評及球迷；沒想到不過半個月，中職台鋼又將今年選秀狀元林子偉交易到樂天，換來王溢正、藍寅倫、翁瑋均及王柏融回台的契約權，王柏融再度成為新聞大熱門；而交易討論未歇，王柏融13日人又已到北海道，並傳出有望在15日回歸一軍，離他升為正式球員後只不過半個月時間，閃電重返一軍令人猜不透火腿的想法。

王柏融今年在二軍的打擊成績是2成18打擊率、7轟及19分打點，升為正式球員後的8月，他在二軍出賽7場，雖然有打出1轟及2分打點，但打擊率僅有2成08，比整季平均還差，可見得近況應該不是火腿拉上王柏融的主因。

再來看看火腿一軍接下來的賽程，火腿從今天起要在新主場ES CON FIELD面對做客的羅德，再來則是到大阪京瓷巨蛋對戰歐力士，王柏融前4年生涯對羅德的打擊率僅有1成74，外帶1轟及8分打點，尤其是前兩年打擊率都不到2成，後兩年雖提升到2成5，王柏融對戰羅德可說是打得並不好；對歐力士就順手多了，生涯有2成95的打擊率、4轟及15分打點，算是對戰數據最好的一隊，即使在歐力士主場也有不差的表現；王柏融上一軍後，球隊要面對的是他對戰數據最差及最佳的隊伍，這樣看來對戰球隊內容似乎也不是火腿拉王柏融上一軍的主因，或許球團高層及教練團自有他們的考量。

王柏融上一軍正好可以趕上火腿於暑假期間辦理的「日日台灣日」活動。 擷圖自日本火腿FB官方粉絲團

與其推測上一軍的原因，倒不如來看看王柏融要面臨的挑戰，首先比較不需要擔心的是洋將登錄名額的問題。火腿今年除了王柏融外，陣中還有馬丁尼茲（Ariel Martinez）、艾爾坎塔拉（Arismendy Alcantara）及韓森（Alen Hanson）3名洋砲，有14轟及52分打點的馬丁尼茲地位無法動搖，艾爾坎塔拉（Arismendy Alcantara）早已下二軍，而自從5月上一軍後，每個月的打擊率都不到2成，全壘打也僅有4支的韓森，也在昨日下放二軍，後2人表現實在太差，幾乎已是被半放棄的狀態，因此王柏融既然獲得上一軍的機會，相信停留的時間應該不會太短，不過加上王柏融後，火腿目前在一軍登錄的洋將仍有5人(今年延續22年球季規則，但只有4人能出賽)，其中有3投2野，3名投手中有2名先發，就算是洋投先發，仍有不小的出賽機會。

王柏融要面對的最大挑戰反而是來自於火腿陣中近幾年培養的年輕球員，以王柏融的守備位置外野、一壘及DH來看，外野有松本剛、万波中正、五十幡亮汰等人，野村佑希及馬丁尼茲今年都以一壘手、DH各出賽20幾場，野村近期還去守外野，馬丁尼茲同時也能蹲捕，前陣子從中日交易過來的郡司裕也也是在一壘、捕手之間替換，這些年輕球員的打擊狀況都還不錯，除非輪休或受傷，否則必定是先發打線的優先人選，因此王柏融或許只有在比賽後半段或需要代打時才會上場，要在為數不多的打擊機會中力求表現。

火腿外野有松本剛及万波中正這兩名打擊不錯的年輕球員。 擷圖自日本火腿FB官方粉絲團

除了與年輕球員競爭、教練團的調度運用之外，對於新球場的適應、對戰一軍強力投手等都是王柏融上一軍後的挑戰，即使明年有可能成為台鋼的一員，王柏融也要把握剩下的時間，在日本寫下圓滿的句點。