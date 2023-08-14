恐怖勇士打線個個暴力 挑戰307轟紀錄勢在必行

在昨天雙重賽以21:3、6:0狂電大都會後，目前勇士的戰績75勝41敗不僅遙遙領先同區老二費城人11場勝差，也領先全聯盟第二的金鶯三場半，不但幾乎篤定晉級季後賽，而且大有機會拿下所有系列賽的主場優勢。事實上季前勇士就被視為奪冠熱門之一，但當時他們的聲勢還不如衛冕的太空人、道奇跟紐約兩大豪門。尤其球季開打後一二號先發投手——去年國聯塞揚獎得票第二多的弗瑞德（Max Fried）跟勝投王萊特（Kyle Wright）隨即接連受傷，兩人到現在加起來只投了54.2局，再加上三振大王史泰德（Spencer Strider）狀況時好時壞，使得勇士先發投手防禦率從上一季的3.72上漲到4.12（全聯盟第10位）。即便有強大的牛棚撐腰（防禦率3.48居全聯盟第3），本季勇士整體投手戰力跟光芒等頂級強隊相比確實稍遜一籌，可能也不及同區的勁敵費城人。

勇士一二號先發投手都高掛免戰牌，只能靠二年級生史泰德扛起頭牌重任，他的三振能力實在太過驚人，平均每九局高達14.4次。 美聯社

儘管投手戰力成隱憂，投不夠，有打來湊。今年勇士進攻火力之強大，不僅稱霸全聯盟甚至足以載入史冊。六月份勇士「暴走」打出刷新隊史紀錄的21勝4敗，靠的就是暴力打線狂轟60發全壘打濫炸175分（平均每場得7分）。在昨天又一次火力展示後，目前勇士團隊得分（678分）、全壘打（225隻）、打擊三圍（.275/.344/.502）全都位居全聯盟榜首。尤其全壘打如果照目前進度，不但刷新國聯紀錄指日可待（279隻，由道奇在2019年創下），更有機會打破同一年雙城締造的307隻大聯盟紀錄。

除了團隊紀錄外，勇士兩大打者——MVP熱門候選人亞古納（Ronald Acuna Jr.）以及超越大谷成為兩聯盟全壘打王的一壘手歐森（Matt Olson）也都有機會寫下新猷。前年季中膝蓋嚴重受傷的亞古納本季反成了鐵人，不但全勤出賽且以53次盜壘遙遙領先群雄。已敲出26發全壘打的亞古納接下來不僅有機會進入史上只有四人的40-40俱樂部，更可能成為史上第一位單季30發全壘打外加60次盜壘的打者。與此同時，歐森的全壘打火力也正不斷提昇。昨天單場雙響砲已來到42發的歐森在最近48場比賽幹了24發全壘打。除了問鼎全壘打王外，他的下一個目標將是瓊斯（Andruw Jones）的51發隊史紀錄，而且有望追隨去年賈吉（Aaron Judge）成為史上第七位單季60轟以上的男人。

勇士右外野手亞古納只差4轟跟6盜，就能寫下震古鑠今的30轟60盜紀錄。 美聯社

勇士打線能轟出兩百多發全壘打，當然不是只靠歐森跟亞古納——事實上亞古納的26發在隊中只能排第四。在他之前除了歐森還有奧比斯（Ozzie Albies）及萊里（Austin Riley）兩大砲手都轟出28發，除此之外破20的還有指定打者歐蘇納（Marcell Ozuna，23發）。即便是全壘打最少的游擊手亞夏（Orlando Arcia）跟中外野手哈里斯（Michael Harris II）也分別有13及11發，但他倆的OPS（.810及.800）還勝過塔提斯（Fernando Tatis Jr.，.785）與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.，.778）等一干超級球星。整個勇士打線中OPS低於八成的打者也只有指定打者歐蘇納（.771）跟左外野手羅沙里歐（Eddie Rosario），但即便是羅沙里歐的.744也還是高於聯盟平均（.733）。換句話說，對手投手面對勇士打線根本毫無喘息的機會。

勇士二壘手奧比斯(圖)目前與三壘手萊里都分別打出28支全壘打，一二三壘手合計共98轟，全隊則有225轟，有機會成為史上最可怕的暴力打線！ 美聯社

勇士打線之所以如此強大，很大程度得力於他們及早用相對低薪的長約綁定多位新生代球星。亞古納在2019年簽下的8年一億美元合約當年就被視為典型的賣身契，奧比斯簽7年只能拿到3500萬更無異於血汗勞工。即便是之後萊里（10年2.12億）與哈里斯（8年7200萬）等人簽下的長約，以近年薪資不斷上漲的現狀來看也並不算貴。「佔盡」這些年輕球員便宜的勇士高層因此得以騰出手來，交易來歐森、終結者伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）等球星，填補招牌球星弗里曼（Freddie Freeman）、救援王簡森（Kenley Jansen）離隊後的空缺，勇士也才能建立起多年東區霸主的地位。

過去在世紀交接之際，勇士曾創下連續14季（其中1994年因罷工中斷不計）贏得分區冠軍的歷史紀錄，但14年中他們也就贏了一屆世界大賽冠軍。如今年輕的勇士們追隨前輩腳步也已完成分區冠軍六連霸，以他們的現有戰力，接下來幾年想衝擊總冠軍絕不是問題。未來他們能否超越先賢抱回更多總冠軍盃建立起所謂的「勇士王朝」？且讓我們繼續看下去。